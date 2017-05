Appels met peren vergelijken

Tamarah Benima

Gisteren moest ik bij de post, een supermarkt en een benzinestation zijn. Bij het postkantoor annex de kiosk (tijdschriften, wenskaarten, sigaretten, loten, snoepgoed en snuisterijen) stond een paar dagen een aparte, jonge verkoopster die een „nieuwe manier van roken” aan de man moest brengen. Een op de twee mensen overlijden aan roken. U wilt niet weten hoe vaak ik in de verleiding ben geweest om dat ook tegen rokende jongeren te zeggen. Of tegen rokende ouderen die ik persoonlijk ken. Maar ik heb het nooit gedaan.

Steeds als ik naar het postkantoortje ga, vraag ik me af hoe dat voor de uitbaatster is. Is ze zich bewust van het doodvonnis dat ze helpt uitdelen? Idem het personeel van de supermarkten en de benzinestations? Het is onbegrijpelijk, schandalig en – gegeven de War on Drugs – bizar dat sigaretten overal te koop zijn. (Net als die andere verwoestende verslaver: suiker). Gegeven het feit dat de dood echt overal te koop is en gegeven het feit dat niet iedere dag artsen een woedend protest laten horen, is het zo raar dat áls iemand dan ziek wordt, geen middel wordt gespaard om de dood ver weg te houden. Neem de 12-jarige David. Hij moet een chemo hebben, zeggen zijn artsen, om de kans op terugkeer van zijn tumor met 30 procent te verminderen. Davids (gescheiden) ouders zijn het niet eens. Moeder steunt David, die niet nog een chemo wil. Vader heeft geprobeerd via de rechter David te dwingen die chemo wel te ondergaan. Zonder chemo is de kans dat de tumor terugkomt 80 procent, met chemo 50 procent.

Is 30 procent vermindering veel? Genoeg om voor door de knieën te gaan? De artsen van David hebben de rechtszaak niet aangespannen, maar zij willen die chemo net zo goed als Davids vader. Je zou willen dat de artsen zich net zo hard maakten voor de mensen die nog niet ziek zijn door de sigaretten, maar wel al 50 procent kans hebben eraan dood te gaan. En dat ook Davids artsen zich als eisers hebben aangesloten bij de rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Of is dat appels met peren vergelijken?