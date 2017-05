Witte Huis is geen Trump Tower

Achtergrond

Niek van der Molen

De Amerikaanse president Donald Trump verbaasde zondag vriend en vijand door zijn Filipijnse collega Rodrigo Duterte uit te nodigen voor een bezoek aan het Witte Huis. Trump en Duterte delen hun zorgen over Noord-Korea, aldus een woordvoerder van Trump. Duterte is omstreden omdat hij doodseskaders inzet om drugsdealers en -gebruikers uit de weg te ruimen. Maandag kwam Trump met de opmerkelijke boodschap dat hij ook graag de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un wil ontmoeten. Trump prees Kim als een ,,behoorlijk uitgekookt ventje” (pretty smart cookie) tijdens een interview met de tv-zender CBS.

Critici zijn bezorgd omdat Trump niet lijkt in te zien dat de legitimiteit van een autocratische leider wordt vergroot als die met alle egards wordt ontvangen. Dictators moet je geen podium geven. Het persbureau AP vergelijkt een mogelijke ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un met Hitler die op de koffie gaat bij Roosevelt.

Al eerder gaf Trump er blijk van er geen been in te zien aan te schurken tegen autoritaire leiders. Zo feliciteerde hij vorige maand tot grote irritatie van Europese landen de Turkse president Erdogan nadat die na een omstreden referendum veel macht naar zich toetrok. In de verkiezingscampagne prees hij de verdreven Iraakse dictator Saddam Hussein en zijn Libische evenknie Kaddafi als goede leiders omdat ze het terrorisme bestreden en hun landen bijeen wisten te houden.

Zijn bewondering voor de Russische president Vladimir Poetin stak hij ook niet onder stoelen of banken. Toen een verslaggever in een interview in februari opmerkte dat Poetin geen vriend kan zijn omdat hij verantwoordelijk is voor het vermoorden van opponenten, antwoordde Trump dat de VS daar niet voor onder doen. ,,Denk je dat ons land zo onschuldig is?”, zei Trump.

Moreel gelijk

Die opmerking biedt een onthullend inkijkje in de manier waarop Trump naar de wereld kijkt. Hij stelt zijn land moreel gelijk aan andere landen. Amerika is geen haar beter. Daarmee neemt hij afstand van de exclusieve rol als hoeder van de wereldorde die Washington graag voor zichzelf claimt. De VS beschouwen zich als een baken van licht in een duistere wereld. Het is de taak van de VS om onbaatzuchtig en wereldwijd vrijheid, democratie en eerbiediging van de mensenrechten te verdedigen. Dat pakt in de praktijk natuurlijk geregeld verkeerd uit, maar er zit tenminste nog ergens een ideologisch idee achter.

Trump moet niets hebben van dit zogeheten exceptionalisme. Het idee is niet aan hem besteed dat Amerika bijzonder is en dat het andere landen moet inspireren liberale verworvenheden over te nemen. Hij ziet geen voorbeeldfunctie voor zijn natie en hij wil zijn land zoveel mogelijk bevrijden van internationale verplichtingen. Trump is geen ideoloog maar een van oorsprong pragmatische zakenman die vooral kijkt of een transactie werkt. Zo niet, dan proberen we een andere manier. Deze in de Trump Tower gebezigde aanpak hanteert hij ook in het Witte Huis.

Trump ziet er daarom geen bezwaar in om met halve en hele dictators (zoals Duterte en Kim Jong-un) op voet van gelijkheid om te gaan in de hoop dat hij er de beste deal kan uitslepen. Misschien werkt die aanpak wel, wie weet. Maar ondertussen maakt hij zijn bondgenoten in Europa en Azië onzeker en breekt hij met de door de VS geleide wereldorde.