Terug naar de basis kan alleen door openlijk de basale vragen te stellen

Recensie

Lodewijk Born

Er is waarschijnlijk geen onderwerp waar de laatste tijd – misschien wel decennia – zóveel over gesproken is als missionair kerk-zijn. Een begrip dat bijna hol begint te klinken. Gelukkig brengt het boek Back to basics het terug naar de kern.

Dat Back to basics. Zeven cruciale vragen rond missonair kerk-zijn nu verschijnt, is niet toevallig. Het boekt past in de ontwikkeling van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), nog altijd het grootste protestantse kerkgenootschap van ons land.

Het is de Protestantse Kerk die ervoor zorgde dat overal in het land Pioniersplekken als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Neem bijvoorbeeld Drachten, Gaastmeer en straks ook op Ameland. Meer dan ooit is het credo: wees kerk naar buiten toe! Nadat het moeizame Samen op Wegproces in 2004 was afgerond kwam er direct meer swung in de kerk.

Het boek is van de hand van Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoppels. Eerstgenoemde is missionair specialist en vertrouwd gezicht in de PKN (en daarbuiten). Stoppels is wetenschappelijk beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie, en tevens iemand die als docent Praktische Theologie aan de VU zijn sporen heeft verdiend. Ook door publicaties over kerkvernieuwing en veranderingsprocessen. Ze constateren hoe binnen bestaande plaatselijke gemeenten missionaire presentie vaak hoog op de agenda staat. ‘Ook zien we hier veel creativiteit en lef om nieuwe wegen te zoeken.’

Geen stokpaardjes

De auteurs halen aan hoe vorig jaar het laatste grote beleidsrapport van de Protestantse Kerk verscheen: Kerk 2025. ‘Als een refrein daarin komen we de uitdrukking ‘back to basics’ tegen. Juist in een tijd van fundamentele uitdagingen moeten we terugkeren naar basale vragen. We kunnen het ons niet permitteren om dit soort vragen heen te lopen.’

Het zijn geen stokpaardjes die de twee gezamenlijk naar voren brengen. De thema’s die behandeld worden zijn komen bovendrijven gedurende de missionaire rondes in de afgelopen jaren. Welke onderwerpen bijvoorbeeld? Visie op Jezus, ‘zietjes winnen’, de rol van de predikant in de veranderende context en ‘Mag er nog geteld worden? Over kwantiteit en kwaliteit’.

Stoppels en Dijkstra-Algra vertellen dat ze het boek geschreven hebben met de intentie het theologische gesprek tussen met name predikanten, kerkelijk werkers en andere leidinggevenden te stimuleren. Wie door de hoofdstukken gaat, komt een rijkdom van visies tegen die voor elk kerklid zinvol zijn om tot zich te nemen.

Wie is Jezus?

Het krachtige van dit boek is dat het niet één visie ademt. Dat zie je al direct als het gaat over de vraag ‘Wie is Jezus?’ Als de kerk ergens een ‘exclusief verkoopargument’ heeft, dan ligt dat niet in een moraal, in ethiek of in kwaliteit van handelen, maar uiteindelijk in haar diepe verbondenheid met Jezus Christus, zo wordt betoogd. ‘We realiseren ons wel dat ook op dit punt de Protestantse Kerk zeer pluraal is. Sommigen leggen de nadruk vooral op God de Schepper, anderen zijn bang dat met de concentratie op Jezus het Oude Testament buiten beeld raakt. Soms is er zelfs een zekere allergie voor Jezus. Zo bijvoorbeeld bij een ouderling Vorming en toerusting die het jaarthema ‘navolging’ afwees omdat het dan te veel over Jezus zou gaan. Ook hoorden we eens iemand met ontzetting uitroepen dat er gelovigen zijn die Jezus aanbidden.’

Hoe je er ook over denkt, het is wél de werkelijkheid van de Protestantse Kerk. Met verwijzingen naar theologische visies van bijvoorbeeld VU-theoloog Maarten Wisse (Van het boek Zo zou je kunnen geloven), maar ook van de Britse theoloog Francis Spufford – die al heel wat heilige huisjes omkegelde – en de Tsjechische priester Tomás Halík wordt geïllustreerd dat je niet kunt volhouden dat er één waarheid is.

Elk hoofdstuk eindigt met gespreksvragen en Stoppels en Dijkstra-Algra vragen aan de lezer om eerst maar eens antwoord te geven op de vraag die Jezus ook aan zijn leerlingen stelde: ‘Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?’

Geen alleskunner

Daarmee slaan ze de spijker op de kop, want missionair kerk-zijn kan immers niet zonder het aangaan van het gesprek. Over hoe de rol van de predikant veranderd is bijvoorbeeld. Jarenlang was de dominee ‘herder en leraar’. Het leraarschap concentreerde zich daarbij op de zondagse dienst en dan met name de preek en de catechese. Het herderschap bestond vooral uit het pastoraat, lees: de huisbezoeken. ‘De afgelopen decennia is het ambt van predikant complexer geworden. Steeds meer rollen werden op zijn bord gelegd.’ De predikant anno 2017 heeft een generalistische functie, vergelijkbaar met die van een huisarts, ‘die ook van alles wel iets weet’, zo betogen de auteurs. De dominee van de toekomst is geen alleskunner, die alles zelf doet. ‘Hij of zij is met minder uren in dienst van soms meerdere gemeentes. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt.’

Een interessant thema is dat over groei, getallen, kwantiteit en kwaliteit. De ‘kerkgroei-beweging’ met nadruk op getallen vindt vooral weerklank in de evangelische wereld. Dan helemaal maar niet meer tellen? Nee. Getallen en statistieken zijn feiten, feiten die je onder ogen moet zien. ‘Facts are our friends’, luidt het motto van Bill Hybels. De voorganger van Willow Creek zei dit naar aanleiding van een onderzoek in zijn kerk waaruit bleek dat veel betrokken leden die níet groeiden in hun geloof, ontevreden waren en op het punt stonden te vertrekken. ‘De resultaten van het onderzoek werden openbaar gemaakt, openlijk besproken en gaven aanleiding voor nieuw beleid.’

Back to basics is een praktisch boek dat vol staat met voorbeelden rond basale vragen. Een fundamenteel boek dat meer is dan een slogan. Het is daarom een aanrader.

Back to basics. Zeven cruciale vragen rond missonair kerk-zijn. Nynke Dijkstra-Algra & Sake Stoppels. (Boekencentrum). 9,99 euro