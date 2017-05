Het besluit te willen leven

Tamarah Benima

Af al pi chen (spreek uit: af al pie géén) is een Hebreeuwse uitdrukking die zoveel betekent als ‘ondanks alles… toch’. Hartog Beem schreef een column in het Nieuw Israelietisch Weekblad met dat als titel. Het was het enige joodse weekblad dat na de Tweede Wereldoorlog opnieuw verscheen.

Beem koos de titel ‘Ondanks alles… toch’ niet zo maar. In 1931 verongelukte zijn zoon Salo. In 1932 werd zijn dochter Eva geboren en in 1934 zijn zoon Abraham. De kinderen, ondergedoken, werden verraden. Hartog en zijn vrouw Retje bleven kinderloos achter. Na de oorlog bleek ook dat er niemand van de familie meer in leven was. Dat betekent dus: geen kleinkinderen, geen familiefeesten, geen familie-reünies. Als je je een feestzaal zou voorstellen, zou je daar slechts met zijn tweeën zitten. Het betekent: geen vakanties met het gezin van een geliefde zuster of broer, geen dagjes uit naar een lief nichtje elders in het land, geen feestelijke besnijdenissen en bar mitswa’s binnen de familie, geen vragen om hulp van een nieuwsgierig neefje, geen aanloop van een achternichtje dat in de buurt studeert. Gewoon niks. Als je al de moed en de kracht hebt om na de dood van een kind meteen weer een kind ‘te maken’, en nog één, en als je na het verlies van die twee kinderen, ondanks alles toch wilt blijven leven, dan vertoon je heldenmoed.

Ik kom op af al pi chen omdat het opdook (op 5 mei) in een lied dat werd gezongen op het 20e Internationale Joodse Muziekfestival. Dat wordt dezer dagen gehouden in de Amsterdamse Uilenburgersynagoge. Er worden sjoeldiensten gehouden (door de Joodse Gemeente die ik leid) en het voelt als een overwinning dat in deze synagoge musici uit de hele wereld joodse muziek maken. De meeste bezoekers aan het Festival zijn niet joods. Prima.

Dat die muziek klinkt af al pi chen is fantastisch. Het bewijst eer aan eenieder met heldenmoed die wilde leven na de verschrikking. Want soms blijft alleen dat over: het besluit om te willen leven en zo te getuigen tegen het kwaad en van het goede.