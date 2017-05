Fortuyn is niet te vergelijken met Wilders

De Haagse week

Henk van der Laan

Afgelopen, iets na zes uur ‘s avonds, was het precies vijftien jaar geleden dat Pim Fortuyn, een week voor de verkiezingen, op het Mediapark in Hilversum door milieuactivist Volkert van der G. werd vermoord.

Wat is nu de erfenis van Fortuyn? Die is in eerste opzicht klein. Zijn partij, de LPF, ging jaren terug ten onder aan interne ruzies.

Al te snel worden Fortuyn en PVV-leider Geert Wilders met elkaar op een lijn gezet. Op zich logisch, want wat het meest van Fortuyn is blijven hangen is zijn kritiek op het immigratie- en integratiebeleid en zijn waarschuwing voor de islam. In zijn boek De puinhopen van acht jaar Paars, stelde Fortuyn voor om uit ‘Schengen’ te stappen en de grenscontroles te herinvoeren. Dat is exact wat Wilders nu zegt. Al gaat Wilders op een essentieel punt verder: hij wil de Koran verbieden en moskeeën sluiten.

Wat Wilders ook met Fortuyn gemeen heeft is de stelling: het land teruggeven aan de burgers. Maar wat Wilders daarmee bedoelt, is niet helder. Nederland uit de EU, invoeren van referenda – verder komt hij niet.

Ondergesneeuwd

Bij Fortuyn was dit anders. Zijn felle standpunten over islam en migratie hebben zijn andere belangrijke punt ondergesneeuwd. Dat is zijn verzet tegen bureaucratie en tegen logge overheidsdiensten die burgers en professionals meer in de weg staan dan helpen. De verwaarlozing van de publieke sector was hem een doorn in het oog. Dat was óók een reden van de felle reacties vanuit de ‘gevestigde politiek’. Fortuyn, de buitenstaander, tikte tegen de Haagse kaasstolp aan en zei luid en duidelijk dat de vergenoegde houding van VVD en PvdA in 2002 onterecht was, dat een goed draaiende economie alleen geen goede samenleving oplevert en dat er heus wel onvrede was over het functioneren van de overheid.

Zo maakte hij in zijn Puinhopen een groter nummer van de zorg dan van immigratie. Fortuyn maakte zich zorgen over de toen lange wachtlijsten en over de regelgeving die artsen en verplegers hinderden in het uitoefenen van hun vak.

Nu is Puinhopen een in een merkwaardige stijl geschreven boek waarin Fortuyn deed voorkomen alsof met enkele systeemwijzigingen alle problemen opgelost zouden zijn. Wat niet zo is, want het wijzigen van een systeem is een moeilijk en tijdrovend proces en bovendien ontstaan er dan uiteraard weer heel andere problemen.

Paradox

Neem de zorg: die is na 2002 op de schop gegaan door de invoering van marktwerking. Dit heeft ervoor gezorgd dat die vermaledijde wachtlijsten zo goed als verdwenen zijn. Nu zijn het wel privaat geleide zorgverzekeraars die een (te?) dikke vinger in de zorgpap hebben. Zo heeft alles zijn nadelen.

En dan is er nog de paradox in Fortuyns denken dat hij vond dat burgers en professionals door overheden veel vrijer gelaten moeten worden in hun functioneren. Maar tegelijkertijd had hij een sterke heimwee naar de overheid die als vader over zijn kinders waakt.

Ook in stijl is Fortuyn niet met Wilders te vergelijken. Wilders is fel, verbeten en niet bereid tot een dialoog. Fortuyn leek ook lol te hebben in wat hij deed en was vooral bereid om echt het debat aan te gaan. Daarmee, en ook inhoudelijk, lijkt Fortuyn in Thierry Baudet van het Forum voor Democratie pas echt een opvolger te hebben gevonden.