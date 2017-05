Door religie beademd nationalisme

Contrapunt

Sytze Faber

Bij de toespraken op 4 en 5 mei is het credo meestal ‘Dat nooit weer!’ Vaak is het slechts een bezweringsformule. Omdat niet wordt aangegeven hoe een herhaling van de barbarij van toen moet worden voorkomen. Dan blijven belangrijke vragen liggen. Hoe kon het in het christelijke Duitsland toch zo vreselijk mis gaan? Hoe was het in vredesnaam mogelijk dat fatsoenlijke huisvaders het uitmoorden van Joden zagen als een daad van vaderlandsliefde? Een giftige cocktail van (vermeende) religie en nationalisme speelde een rol.

Onlangs verscheen van Ewoud Kieft Het verboden boek. Ondertitel: Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme. Ik pik er twee krenten uit.

Erfzonde

In de ideologie van Hitler – misschien beter: geloofsopvatting – nemen paradijs, zondeval en wederopstanding een centrale plaats in. Nationalistische ankerpunten die door hem – het zijn mijn woorden – ‘religieus beademd’ worden. Hij predikt dat in het paradijs raszuiverheid heerste. Door de zondeval ontstond rassenvermenging. Van die ‘erfzonde’ moeten we verlost worden door de wederopstanding. Die vindt plaats als het volk bevrijd wordt van vreemdelingen, migranten en andere vreemde smetten. Anno 2017 een herkenbare thematiek.

Op 1 mei schreef redacteur Maral Noshad Sharifi in de NRC uitgebreid over het monsterverbond tussen president Poetin en patriarch Kirill, ‘president’ van de Russisch-Orthodoxe kerk. Ze vinden elkaar in hun streven jonge Russen massaal de kerk in te krijgen. Dat is de voornaamste taak van de priesters, die steeds beter worden betaald. Hun aantal is tijdens het bewind van Poetin verdubbeld. De sociale media worden tot en met benut.

Kirill beschikt inmiddels ook over een 10.000 leden tellende ordedienst annex knokploeg, die critici graag hardhandig mores leert. Alleen al in Moskou verrijzen op prominente plekken 200 nieuwe kerken. Een belangrijke taak van de priesters is ook om vrouwen vaker te laten baren. Als er niet meer kinderen komen, zo wordt gepredikt, zal het Russische volk uitsterven. Dan krijgen de migranten en homo’s het voor het zeggen. Houden van God én van Rusland. Dat zien Poetin en Kiriil als het winnende ticket. Door de kerk beademd nationalisme.

Welvaartsevangelie

Bij de inauguratie van president Trump waren de steenrijke theologen White en Jackson nadrukkelijk aanwezig. Zij verkondigen het zogenaamde welvaartsevangelie, dat in de VS zijn miljoenen verslaat. Rijkdom en welvaart komen van God en bewijzen dat je geloof oké is. Een groot deel van de Amerikaanse christenen heeft rijkaard Trump dan ook in het hart gesloten. Niet medemenselijkheid fungeert als leidraad, maar het najagen van het eigenbelang. Het door Trump gepredikte protectionisme en zijn America first passen perfect in het nationalistische stramien. De Amerikaanse christen-historicus James Kennedy onlangs in Trouw: het christendom in de VS is ontaard in mateloos religieus egocentrisme.

Als profeten van het ‘echte’ volk en verkondigers van de ware religie elkaar vinden, liggen racisme en onverdraagzaamheid om de hoek.

De tweede krent uit het boek van Ewoud Kieft. Hitler was er van overtuigd dat kiezers schaamteloos naar de mond moeten worden gepraat. Ze zijn stemvee en moeten als zodanig worden behandeld. Politieke leiders dienen te appelleren aan onderbuik en instincten, niet aan het betere ik. Het omgekeerde deed gisteren voormalig CDA-coryfee Ernst Hirsch Ballin in zijn bevrijdingsrede in Leeuwarden. Hij verwacht het juist van mensen en ideeën die hoop bieden. Hirsch Ballin, loot van een Joods vluchtelingengezin, verstaat de tekenen van deze tijd. Bij hem is ‘Dat nooit weer!’ geen bezweringsformule. Integendeel, een bemoedigende paukenslag.

