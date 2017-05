Belijdenis doen galmt lang na

Wat betekent het om openbare belijdenis te doen van je christelijk geloof? Cijfers wijzen uit dat in Nederland steeds minder jongeren die stap zetten. Deze week nog werden getallen bekend van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Daar gaat het – gezamenlijk – nog om 1800 leden die deze stap jaarlijks zetten.

In Erfurt zijn waren afgelopen week dan honderd deskundigen bijeen in het Augustijnerklooster om te spreken over geloofsopvoeding en catechese. Duidelijk is dat de zogenaamde Konfirmandenarbeit niet alleen voor de kerk een belangrijk contactmoment is met jongeren. Ook voor het vervolg: het blijkt dat jongeren die catechisatie volgden, eerder geneigd zijn om later vrijwilligerswerk te doen in de maatschappij en kerk.

Volgens een recente studie maakt de dag waarop er belijdenis wordt gedaan vaak diepe indruk op de jeugdigden. 75 procent van de ondervraagden herinnert zich de viering in de kerk als ‘een bijzondere dag in hun leven’. Eenzelfde percentage waardeert het instituut kerk als positief tot zeer positief. Voor het onderzoek werden tienduizend konfirmanden uit alle regio’s in Duitsland ondervraagt. ,,Het is belangrijk om concepten te ontwikkelen waarbij jongeren een actieve rol in de kerk kunnen vervullen”, zo zei raadsvoorzitter Heinrich Bedford-Strohm in het kader van de driedaagse conferentie.

Catechesewerk

Gemiddeld sluiten in Duitsland jaarlijks rond de tweehonderdduizend jongeren zich bij een catechesegroep aan. In heel Europa zijn het er een half miljoen. In Duitsland helpen ook nog eens 62.000 jeugdigen mee bij het geven van de geloofsopvoeding vanuit de kerken of nemen in de maatschappij een vrijwilligerstaak op zich. Daarmee is het catechesewerk een van de belangrijkste plekken geworden voor maatschappelijke betrokkenheid.

Het congres in Erfurt was een initiatief van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), de Universität Tübingen en het Comenius Institut in Münster. Het is mede georganiseerd in het kader van de reformatieherdenking.

Bij de catechese gaat het erom jongeren te activeren om gelijkmatig in het geloof te kunnen groeien, waarbij ze de zegen van God ervaren, aldus Bedford-Strohm. ,,Met de hoop dat ze hun weg met God gaan en met de kerk in contact blijven.”