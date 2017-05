Samenwerkende kerken geven goed voorbeeld in hulp aan vluchtelingen

Greetje van der Veer

Zeker in Italië is de vluchtelingenstroom blijvend actueel. Mensen ondernemen levensgevaarlijke zeereizen om binnen te komen, wat zich bij de grenzen afspeelt is vaak mensonterend. De kerken proberen heilzame voorbeelden te stellen.

Er zijn nu al meer rond de 850 vluchtelingen Italië binnengekomen op een reguliere en veilige manier via zogeheten ‘humanitaire corridors’. Het betreft hier een oecumenisch project van de federatie van protestantse kerken en de Gemeenschap van Sant’Egidio, een katholieke lekengemeenschap. Goede oplossingen zijn er dus wel.

De afgelopen tijd is het weer duidelijk geworden waarom de kerken in Italië legale wegen zochten voor vluchtelingen die per schip de overtocht naar Europa wagen. Deze pogingen worden ‘hoopvolle reizen’ genoemd, maar eigenlijk zijn het vooral ‘dodelijke reizen’. Want in de eerste maanden van 2017 zijn er al zo’n 700 slachtoffers geteld. In 2016 waren er het in totaal 4733, een triest, nieuw record. De afgelopen dagen zijn meer dan 8500 mensen gered uit de klauwen van de golven van de Middellandse Zee.

Een van de medewerkers die op Lampedusa én in Libanon in de eerste linie staat, Francesco Piobbichi, geeft uiting aan zijn impressies door middel van tekeningen. Hij laat de Middellandse Zee bijvoorbeeld zien als een monster van prikkeldraad die de vluchtelingen verorbert.

Gloeiende plaat

In oktober 2014 kwamen 369 vluchtelingen om voor de kust van Lampedusa, en het werd onze kerken duidelijk dat de vluchtelingenstroom niet zou ophouden – integendeel. Maar zo kon het niet verder. Artikel 25 in de verordening met betrekking tot de visa van de Europese Unie bood mogelijkheden. Volgens dit artikel kunnen de afzonderlijke lidstaten een humanitair visum geven aan mensen die zich in kwetsbare condities bevinden. Er volgde behoorlijk wat getouwtrek tussen de federatie van protestantse kerken en de gemeenschap van Sant’Egidio enerzijds en de ministeries van binnen- en buitenlandse zaken anderzijds. Maar uiteindelijk kwamen ze tot een akkoord om duizend vluchtelingen op deze manier toe te laten. Een druppel op een gloeiende plaat, maar toch! Het laat zien dat er mogelijkheden zijn.

Europese Commissie

Een belangrijk aspect van het project was dat het inspirerend moest werken voor andere landen. Er zijn veel internationale contacten geweest met mensen in Duitsland, in Zwitserland, in Polen, in Nederland en in Frankrijk. Er is gelobbyd bij de Verenigde Naties in Genève en bij het Europees Parlement in Straatsburg. Er was een tentoonstelling van bovengenoemde tekeningen in Brussel, in de gebouwen van de Europese Commissie. Uiteindelijk na meer dan een jaar is het dan zover. Ook in Frankrijk worden de humanitaire corridors werkelijkheid. Ook hier een samenwerking van verschillende kerken: de federatie van protestantse kerken, de Gemeenschap van Sant’Egidio en de Rooms-Katholieke Kerk. Het gaat hier om vijfhonderd vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië. Je kunt zeggen, opnieuw een druppel op een gloeiende plaat. Maar er wordt hier voor het eerst een geslaagd experiment uit Italië overgenomen en het is te hopen de anderen ook over de brug komen en bruggen bouwen.

De vluchtelingen die op deze manier binnenkomen, worden uiteraard verder geholpen. Ze worden opgevangen in huizen of voorzieningen die de diaconie ter beschikking stelt. Ze worden begeleid, ze worden geholpen met het zoeken van werk. Waar mogelijk wordt erop aangedrongen dat de vluchtelingen zelfstandig leven, om hun leven weer een beetje in de hand te hebben. Een heel klein aantal van de vluchtelingen dat zo wordt opgevangen, pakt z’n koffers en probeert verder te gaan, naar Duitsland, Zweden, Canada, omdat ze daar familie of kennissen hebben die hen kan huisvesten en verder helpen.

Bemoedigende voorbeelden

Wat zich aan de grenzen voordoet, is vaak mensonterend. De grenzen tussen Italië en Zwitserland en tussen Italië en Frankrijk zijn gesloten, zodat er heel wat vluchtelingen en asielzoekers in de buurt van de grens bivakkeren in de hoop op de een of andere manier toch aan de andere kant te komen. Er worden oude smokkelroutes herontdekt, er worden gevaarlijke bergpaden betreden. De kerken in de buurt van deze grenzen proberen wat verlichting te bieden met voedselpakketten en andere praktische hulp. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Een burgemeester in de buurt van de Italiaans-Franse grens heeft bijvoorbeeld een verordening uitgevaardigd die het verbiedt om voedsel en kleding aan de vluchtelingen die daar bivakkeren uit te delen.

Maar gelukkig zijn er ook andere voorbeelden. Zoals van de burgemeester van Lampedusa, Giusy Nicolini, die de vredesprijs van de Unesco uitgereikt kreeg. Er zijn genoeg goede initiatieven die stimuleren om de moed niet op te geven.

Greetje van der Veer is in dienst van de Unie van Methodistische en waldenzer kerken in de regio’s Abruzzen en Marche (Italië).