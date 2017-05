Klooster Klaarkamp had een pioniersrol bij het bakken van steen

Menno Keulen

Meer dan achthonderd jaar geleden werden in Friesland al stenen gebakken. Kloosters speelden daarbij een belangrijke rol; dat van Klaarkamp in Rinsumageest had zelfs een pioniersrol op het gebied van baksteen in Noord-Nederland.

Het bakken van stenen begon in Friesland in de middeleeuwen. In de vroege middeleeuwen was alleen natuursteen beschikbaar, zoals tufsteen uit de Eifel. Alleen al vanwege het transport was dit een kostbaar bouwmateriaal. De introductie van baksteen in de twaalfde en de dertiende eeuw maakte het mogelijk om op een veel grotere schaal met steen te bouwen. Daar was ook behoefte aan: Fryslân telde 59 kloosters, een groot aantal kerken en meer dan zevenhonderd stinzen. Daarnaast groeide de bevolking en daarmee de behoefte aan steen voor woonhuizen en boerderijen. In de zestiende eeuw werd baksteen steeds meer gangbaar.

Kloosters hebben hierin zonder twijfel een belangrijke rol gespeeld. Zij hadden de kennis en de middelen om een steenbakkerij te beginnen. Het klooster Klaarkamp bij Rinsumageest had minstens drie van deze tichelwerken. Verder zijn onder meer steenbakkerijen bekend van Mariëngaarde bij Hallum, van Nijeklooster bij Dearsum/Scharnegoutum en van Sint Michaëlsberg bij Winsum. Een van de tichelwerken van Klaarkamp kwam in 2015 tevoorschijn bij graafwerkzaamheden aan de Birdaarderstraatweg bij Dokkum.

In Friesland zijn minstens 128 plekken bekend waar ooit een steenfabriek, tichelwerk of panwerk heeft gestaan. In zeker 26 gevallen gaat het om een middeleeuwse steenbakkerij. Die locaties zijn in beeld gebracht door Stichting Historie Grofkeramiek, een landelijke organisatie die kennis verzamelt over stenen en andere soorten gebakken bouwmateriaal. Alle bekende locaties, 916 in heel Nederland, staan in een web-encyclopedie (www.grofkeramiek.nl). Veel fabrieken lagen langs de grote rivieren. De Friese bedrijven lagen vrijwel allemaal op de klei, dus in het noorden en westen van de provincie.

Steenovens

De eerste stenen zijn niet gebakken in een oven, maar in een veldbrand. De ongebakken stenen werden dan ergens opgestapeld, met brandstof ertussen. De stapel ongebakken stenen werd afgedekt met aarde en de brandstof werd aangestoken. Efficiënt was deze bakmethode niet en de kwaliteit van de stenen kon sterk uiteenlopen. De bouw van steenovens was dus een logische verbetering.

Waarschijnlijk zijn de oudste afbeeldingen van steenbakkerijen in Friesland te vinden op de militaire kaarten die in 1572 en 1574 zijn gemaakt in opdracht van stadhouder Caspar de Robles. Daarop zijn tichelwerken in Makkum, Leeuwarden en Dokkum te zien. ‘Briccaria’ staat er bij; De Robles had een Italiaanse kaartenmaker. De plaatjes laten in Leeuwarden en Dokkum alleen droogloodsen zien, maar in Makkum ook twee steenovens. Die eerste ovens bestonden uit een ommuurde ruimte zonder dak. Aan de voorkant was een poort om de stenen er in of er uit te brengen. In de zijmuren waren stookgaten aangebracht.

Zo’n steenoven had dikke muren. In het begin waren ze open van boven, maar later werden ze afgedekt door een opbouw met een verhoogd dak, zo is te zien op afbeeldingen van tichelwerken vanaf de zeventiende eeuw. Ook werden er loodsen gebouwd aan weerszijden van de oven. Die waren voor de turf, de brandstof waarmee gestookt werd. Dit soort tichelwerken hebben in Friesland tot in het begin van de twintigste eeuw gewerkt. Drie moderne steenfabrieken bleven over tot na de Tweede Wereldoorlog: Helder in Oostrum, Schenkenschans bij Leeuwarden en Schuilinga in Gerkesklooster.

Dakpannen

Dakpannen, die ook nodig waren om te bouwen, werden aanvankelijk in dezelfde ovens gebakken. Voor dakpannen was het alleen niet wenselijk dat ze in direct contact kwamen met de brandstof. Daarom zijn die later vaak gebakken in pottenbakkersovens of in speciale panovens. Daarbij brandde het vuur onder de vloer waar de dakpannen op stonden.

Voor het bakken van stenen en dakpannen werd gebruik gemaakt van zware klei. Na het uitgraven van de tichelklei was het land vaak flink vergraven en moest het weer in orde worden gemaakt voor agrarisch gebruik. Daarbij werd soms afval van het tichelwerk in het land verwerkt. In Friesland werd rood- en geelbakkende klei gevonden. Als de klei veel ijzer bevat, krijg je rode stenen; veel kalk in de klei zorgt voor gele stenen. Kalk zit van nature in zeeklei, maar in de loop van de eeuwen spoelt die kalk weer uit. Het bovenste deel van de kleilaag kon uit roodbakkende klei bestaan en het onderste deel uit geelbakkende klei. Een lastigheid was dat geelbakkende klei een hogere baktemperatuur had dan roodbakkende klei. Je moest dus zorgvuldig graven om beide kleisoorten apart te houden.

De klei werd bij het tichelwerk gemengd met water en gekneed tot een plastische massa. De stenen werden gevormd bij een vormtafel die was opgesteld bij een droogveld. De vormer gooide een bal klei met kracht in een houten vorm en streek daarna de overtollige klei weg met een stok. Een jongen bracht de vorm daarna naar het droogveld, liet de pasgevormde steen eruit glijden en bracht de lege vorm terug. Dit ging in een hoog tempo. Tijdens het drogen werden de stenen nog eens op hun kant gezet. Pas als de stenen voldoende droog waren, konden ze de oven in. Anders zouden ze barsten bij het bakken.

Grote stenen doen er lang over om te drogen. Wat dat betreft, was het grote formaat van de middeleeuwse kloostermoppen helemaal niet praktisch. Na 1500 verscheen er een iets kleinere steen, de rooswinkel. In 1610 zijn de steenmaten in Friesland officieel vastgesteld. Toen waren er drie steensoorten: de grote steen, de drieling en de kleine steen.

Klaarkamp

Klooster Klaarkamp is volgens onderzoekers het startpunt geweest van de toepassing van de baksteen in de Noordelijke Nederlanden. Het klooster is in 1165 gesticht en de eerste kloosterkerk zou al van baksteen geweest zijn. Die theorie is weliswaar omstreden, maar het is zeker dat het klooster zeer actief betrokken was bij het bakken van stenen, dakpannen en andere materialen.

Helaas zijn de kloostergebouwen verdwenen; kort na 1580 zijn ze afgebroken. Ook is de kloosterterp in de negentiende en de twintigste eeuw afgegraven. In de jaren 1939-1941 is onderzoek gedaan door de bekende archeoloog Albert van Giffen. In 2012 is opnieuw onderzoek gedaan. Er zijn toen onder andere veel kloostermoppen en tegels gevonden. Een deel van het materiaal is te zien in het Museum klooster Claercamp.

De eerste steenbakkerij van Klaarkamp moet bij het kloosterterrein hebben gestaan: het was logisch om de stenen te bakken dicht bij de bouwplaats. Bij de opgraving van 2012 zijn ook misbaksels gevonden. Een tweede steenbakkerij is bekend uit een koopbrief uit 1503. Dit ‘steenwerck’ lag bij de toenmalige Oude Bornwirderzijl, aan de noordkant van de Ie. De derde bakkerij lag aan de zuidkant van de Ie. Dit is het tichelwerk dat in 2015 is gevonden. De toen gevonden materialen doen denken aan de eerdere vondsten bij het kloosterterrein, onder andere door de aangebrachte versieringen.

Tichelwerk

In 1580 kwam het einde voor Klaarkamp en voor alle andere kloosters in Friesland. De Staten ontfermden zich over het kloosterbezit, inclusief het tichelwerk. Uit de administratie van het voormalig kloosterbezit blijkt dat in 1606 nog steeds een lid van de familie Tjaarda als gebruiker te boek staat. In de loop van de zeventiende of de achttiende eeuw is het tichelwerk gesloten.

Door onderzoek ontstaat een steeds beter beeld van de productie van stenen en dakpannen in het verleden. De Stichting Historie Grofkeramiek zorgt ervoor dat de kennis hierover bij elkaar wordt gebracht en beschikbaar komt.

Menno Keulen is beleidsadviseur bij de provincie Friesland. Daarnaast doet hij onderzoek voor Stichting Historie Grofkeramiek, met name in Drenthe en Friesland. Dit artikel is een verkorte weergave van een lezing die hij vorige week gaf voor het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy.