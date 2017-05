Inbeuken is er niet meer bij

Tamarah Benima

Trump mag dan in de kwaliteitspers worden afgebrand omdat hij in de eerste honderd dagen bijna niks voor elkaar gekregen zou hebben, wat mij betreft is hij geslaagd. Ten eerste omdat hij heeft toegegeven dat het presidentschap veel moeilijker is dan hij had gedacht. Ooit een narcist meegemaakt die toegeeft dat hij zich heeft vergist? Ik niet. Hebben al die hele en halve psychiaters die hem tot narcist verklaarden misschien een inschattingsfout gemaakt?!

De tweede reden is de huidige Amerikaanse politiek tegenover de Verenigde Naties. Als er één macht is geweest die het Israelisch-Palestijnse conflict in stand heeft gehouden, is het de UNWRA. Die VN-instelling bekommert zich om de Palestijnen (al heeft ze de opdracht zich met alle vluchtelingen in het Midden-Oosten bezig te houden). De UNWRA en Hamas, dat als een dictator regeert in Gaza, zijn twee handen op één buik, om maar iets te noemen. Lees de beschikbare informatie over UNWRA en gruw. Lees trouwens de beschikbare informatie over de opstelling van de VN ten aanzien van Israël, en gruw. De VN-instellingen, waaronder de VN-Raad voor de Mensenrechten, doen niet anders dan Israël permanent aanvallen. Niet met daadwerkelijke wapens, maar met veroordelende resoluties, bevooroordeelde rapporten en wat dies meer zij.

Maar sinds Trump is gekozen, verleggen de Verenigde Staten hun koers. De VS zijn de grootste geldschieter van de VN en zo langzamerhand begint het in Genève en New York door te dringen dat er iets moet veranderen. De nieuwe VN-Secretaris-Generaal, Antonio Guterres, heeft zich onomwonden tegen antisemitisme uitgesproken. Dat is al veel. Hij en de VN moeten nu ook gaan reageren op een brief van alle honderd Amerikaanse Senatoren. Zij eisen dat „Israël beter noch slechter wordt behandeld dan welk ander VN-lid ook”. De permanente aanvallen van Israël noemen zij „onacceptabel”. Vorig maand verklaarde Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, al dat „de dagen dat er kan worden ingebeukt op Israël voorbij zijn”. Thanks, mr. President!