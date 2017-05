Een nieuw debat over de C van het CDA

De Haagse week

Henk van der Laan

Al zolang het CDA bestaat, huizen er twee zielen in de partij. Is de partij nu christelijk-sociaal of sociaal-conservatief? Het christelijk-sociale element binnen de partij lijkt nu minder groot. Het is tekenend dat de enige partijleider met een CNV-achtergrond Jesse Klaver (GroenLinks) is.

Daar komt bij dat de ideeën van de huidige CDA-leider, Sybrand Buma, veel meer in de conservatieve hoek liggen. Een belangrijke inspiritatiebron voor hem is de invloedrijke Britse sociaal-conservatief Phillip Blond.

Ondertitel

Toch blijft de term conservatief gevoelig binnen het CDA. Geheel onterecht, vindt het Tweede Kamerlid Pieter Heerma, die deze week een steen in de vijver gooide in CD Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Heerma was jarenlang een belangrijke spindoctor van de partij, is zoon van oud-partijleider Enneüs Heerma en nu naast Buma onderhandelaar bij de formatie. Hij doet in een artikel een pleidooi om de term ‘sociaal-conservatief’ als ondertitel te gebruiken bij de naam CDA.

Conservatief ligt volgens Heerma dichtbij de christendemocratie, beide stromingen vinden hun oorsprong in het verzet tegen de Franse Revolutie en de verlichting. Heerma noemt het een misvatting dat conservatisme wordt geassocieerd met dogmatische behoudzucht. Conservatisme is volgens hem de liefde en eerbied voor traditie, geschiedenis en cultuur. ‘Verandering zelf is daarmee niet verkeerd, maar deze moet niet tot stand komen langs de weg van revolutionaire omwentelingen (…).’

Conservatisme gaat volgens Heerma ook in tegen het dogma van de autonome mens en het voortwoekerende economische denken. Het staat juist voor het organiserend vermogen van burgers, waarbij de overheid dienend moet zijn. In het besef dat de samenleving meer is dan markt of arbeid toont het conservatisme zich sociaal. Het zijn woorden die Buma in een congrestoespraak had kunnen zeggen.

Iets wat lonkt

In hetzelfde CDV-nummer reageert Jan Schinkelshoek, oud-Kamerlid (2006-2010) en CDA-voorlichter in de jaren tachtig. Hoewel hij zich wel thuis voelt bij het conservatieve gedachtegoed, vooral in de afkeer van het revolutionaire, vindt hij de term sociaal-conservatief voor het CDA te schraal. Het christelijk geloof biedt hoop ‘naar iets wat voor ons ligt, naar iets wat lonkt’. Hij haalt ook Abraham Kuyper aan die zei dat ‘het pantser der behoudzucht’ niet paste bij de emancipatie van de ‘kleine luyden’. Dit verzet tegen het conservatisme was bij Kuyper vooral ingegeven door de strijd voor onderwijsvrijheid.

Volgens Schinkelshoek moet een christendemocratische partij een brede volkspartij zijn die ‘verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap’ hoog in het vaandel heeft staan en verbinding en sociale samenhang zoekt. ‘Is er, kortom, niet meer dan ooit behoefte aan een christelijk-sociale partij?’

De discussie tussen Heerma en Schinkelshoek is een interessante die al langer in het CDA leeft en zal leven. Maar het feit dat Heerma nu als onderhandelaar mede bepaalt wat de CDA-inbreng is voor het komende kabinetsbeleid en Schinkelshoeks verdiensten voor de partij vooral in het verleden liggen, toont wel aan welke opvatting binnen het CDA nu de boventoon voert.