De herontdekking van de leerkracht

Siebren Miedema

In het onderwijs kunnen de accenten sterk wisselen. Stonden lange tijd de leerling, en vervolgens de opbrengst en de vorming centraal, sinds enkele maanden ligt de focus op de leerkracht, de onderwijzer(es) of de docent(e). Het lijkt of die leerkracht plotseling weer herontdekt wordt.

En terecht. In het pas verschenen boek Leraar, hoe doe jij dat? Vakmanschap in beeld, wijst Gert Biesta in het inleidende hoofdstuk op het pedagogische vakmanschap van leerkrachten. ‘(…) leraren moeten vaardig en kundig zijn, moeten werken met inzicht en moeten begrip hebben van waar het in het onderwijs om draait. Maar of ze uit al die ingrediënten goed onderwijs kunnen maken – op dit moment, voor deze leerling, met deze groep, op deze school, met deze leermiddelen, dit onderwijsbeleid, deze inspectiemethodiek enzovoort – is de grote vraag. En precies daar, en nergens anders, ligt het vakmanschap van de leraar. Dat vakmanschap staat tegenwoordig in veel landen onder druk. De ruimte die de leraar heeft om zelf te denken, zelf te oordelen en zelf te handelen en daarmee het juiste te kunnen doen in deze situatie, voor deze leerling, op dit moment, hier en nu, is kleiner geworden en in sommige situaties zelfs geheel verdwenen.’

In de afgelopen periode zijn er in het onderwijs wisselende accenten gelegd. Soms wordt de focus helemaal gericht op de leerling als het centrum van de pedagogische kosmos. Dan lijkt de geest van Jean-Jacques Rousseau, met diens nadruk op de natuurlijke goedheid en rationaliteit van het kind en het zo lang mogelijk beschermen van het kind tegen een boze buitenwereld, of die van Ellen Key, met haar Vom-Kinde-aus en honderd procent kind-gecentreerde benadering, weer opnieuw vaardig te worden over het onderwijs. Maar de laatste tijd heeft vooral het neoliberale denken het onderwijs in zijn greep gehad. Het moest gaan om de resultaten, de harde en aantoonbare opbrengsten waarbij met name de basisvaardigheden van rekenen en taal alle aandacht verdienen. Daarnaast dient het onderwijs de leerlingen te kwalificeren voor de arbeidsmarkt en wel op zo’n manier dat zij een bijdrage kunnen leveren aan, zoals dat heet, de kenniseconomie. De laatste paar jaar is daar het vertoog over brede vorming van de leerlingen bijgekomen, bij voorkeur aangeduid met het voortdurend gebruikte sjibbolet ‘Bildung’. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Met die terechte, hernieuwde aandacht voor vorming is echter het reductionistische opbrengstgerichte denken nog niet opeens als sneeuw voor de zon verdwenen in de onderwijspolitiek en de onderwijspraktijk.

Herontdekt

Sinds enkele maanden staat echter de leerkracht, de onderwijzer(es) of de docent(e) weer centraal. Het lijkt of die leerkracht plotseling weer herontdekt wordt. In boeken, tijdschriften en in kranten gaat het er opeens weer heel veel over en meestal vanuit heel verschillende perspectieven. Zo zijn er de zeer recente en ook echt alarmerende berichten dat verwacht wordt dat er al over drie jaar, in 2020 dus, een tekort dreigt van ruim tienduizend voltijdse leraren en schoolleiders in het basisonderwijs. En in het voortgezet onderwijs dreigt tegen die tijd een schreeuwend tekort aan met name docenten voor de vreemde talen en de exacte vakken. Hier en daar worden nu al extra faciliteiten beloofd en wordt extra geld in de vorm van bonussen aangeboden om maar voldoende en gekwalificeerde leerkrachten voor de klas te krijgen en in de toekomst te kunnen behouden.

Al een tijdje is er de roep om meer meesters voor de klas om de wat genoemd wordt voortgaande feminisering van het basisonderwijs een halt toe te roepen. Wat is namelijk het geval? Veel basisschoolleerlingen hebben gedurende hun schoolloopbaan veel vaker met een juf dan met een meester te maken. Heel vaak zijn de directeur, de leerkracht van groep acht en de vakleerkracht voor gymnastiek de enige mannelijke leerkrachten waarmee ze in aanraking komen. Het zou, zo heet het, goed zijn voor leerlingen als ze te maken krijgen met verschillende rolmodellen, ook qua gender. Zo wijst onderzoek bijvoorbeeld uit dat mannen meer ruimte geven aan jongens om te stoeien en vrouwen veel voorzichtiger zijn. In maart waren in Amsterdam-Zuid op de Peetersschool de juffen op een dag op cursus om te leren hoe om te gaan met jongens in de klas. Op die dag was de basisschool overmeesterd door twintig mannelijke leerkrachten. Door een actie van Actiegroep Mokum Meestert stonden op de dag alleen maar meesters voor de klas. Hoe het ook zij, één ding is wel duidelijk volgens Jannette Prins, opleidingsdocent aan een pabo, in Trouw van 27 maart, namelijk dat vrouwelijke leerkrachten geen aanwijsbaar slechtere onderwijsresultaten halen dan mannelijke leerkrachten. Zij pleit overigens ook voor divers samengestelde teams bestaande uit mannelijke en vrouwelijke leerkrachten, omdat die mix tot sterke teams kan leiden.

Nieuwe driejarige opleiding

Onlangs kondigde de Radboud Universiteit Nijmegen aan dat zij, na de definitieve goedkeuring van onderwijskeurmeester NVAO, vanaf 1 september aanstaande studenten in drie jaar tijd gaat opleiden tot startbekwame, universitaire leerkrachten basisonderwijs. Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, heeft daarvoor haar toestemming al gegeven. Vanuit de gedurende de afgelopen tien jaar gestarte academische pabo’s (alpo’s) van zes hogescholen en drie universiteiten was hiertegen bij het Ministerie van Onderwijs en Cultuur bezwaar aangetekend. Uiteraard was hun bezwaar gebaseerd op de door hen opgedane ervaringen. Mijns inziens was dat bezwaar volledig terecht, maar dat bezwaar is niet gehonoreerd door de minister. Het is volgens deze alpo’s namelijk onmogelijk dat in die drie jaar het gewenste en vereiste startbekwame niveau gerealiseerd kan worden. Bij die alpo’s werken de universitaire afdelingen pedagogische wetenschappen of onderwijskunde samen met een of meer pabo’s. In een vierjarig programma wordt aan de universiteit een bachelor pedagogische wetenschappen behaald met sterke nadruk op theoretische en onderzoekmatige vaardigheden. En in nauw samenspel met het universitaire programma wordt op de pabo de nadruk gelegd op praktijkgerichte kennis en vaardigheden. Het pabo bachelor diploma leerkracht basisonderwijs en het bachelor diploma pedagogische of onderwijskundige wetenschappen dat na vier jaar wordt uitgereikt, hebben beide een vruchtbare combinatie van wetenschappelijke en praktische vorming van de aanstaande leerkracht als onderbouwing. Alleen studenten met een vwo-diploma zijn welkom. Er is bewust gekozen voor deze groep – en dus niet voor studenten die een havodiploma of een pabo-propedeuse hebben gehaald, of andere zij-instromers dan wel doorstromers.

Er zijn nog steeds goede argumenten voor het bestaansrecht van deze alpo’s. Enerzijds kan een kwaliteitsimpuls gegeven worden aan het basisonderwijs en anderzijds kan dit uiteindelijk ook de status van het beroep en de betaling voor het werk (een ander heikel punt) ten goede komen. Waar het in landen als Finland normaal is dat mensen met een universitaire titel les gaan geven in het primair onderwijs, is het in Nederland voor velen nog steeds ondenkbaar dat je met de capaciteiten voor een wetenschappelijke opleiding zou kiezen voor de pabo en dientengevolge voor een carrière ‘onder je niveau’. Ook zijn er ouders die aangeven dat ze het eigenlijk ‘zonde’ zouden vinden als hun dochter of zoon naar de pabo zou gaan. Zelfs een studente van de academische pabo maakte het mee dat tijdens een stage een leerkracht in het primair onderwijs tegen haar zei: ,,Jij bent veel te slim om juf te worden.”

Teacher leader

De onderwijswoordvoerder van de Radboud Universiteit gaf in een interview over die driejarige universitaire pabo aan dat de afgestudeerden zich zouden moeten ontwikkelen tot ,,teacher leader, dat ze een sectie docenten kunnen injecteren met de nieuwste didactische inzichten. Dus dat ze daar een voortrekkersrol op zich nemen”. Deze visie getuigt van weinig realiteitszin in relatie tot de praktijk, de organisatie en het beleid van het basisonderwijs. Zelf ben ik onder meer betrokken bij de tweejarige hbo-master studies ‘Leren en Innoveren’ en ‘Educational Leadership’. Daar nemen studenten aan deel die al geruime tijd in het onderwijs werkzaam zijn en precies hun kennis en vaardigheden met het oog op hun rol als kartrekker bij innovaties en in leiderschapsfuncties willen uitbreiden. Het is betrekkelijk naïef om te denken dat die driejarig opgeleide leerkrachten de rol van teacher leader kunnen vervullen louter op basis van hun academische bagage.

Wat de leerkrachten die aan een alpo afgestudeerd zijn en de genoemde hbo afgestudeerden met een masterdiploma min of meer met elkaar gemeen hebben, is dat zij in staat zijn om te reflecteren op de onderwijspraktijk op klas- en schoolniveau en op zichzelf als professional en persoon. Het zijn onderzoekende leerkrachten die kunnen schakelen tussen theorie en praktijk en tussen praktijk en theorie. Zij zijn de leerkrachten die het onderwijs van binnenuit kunnen verbeteren samen met alle betrokkenen.

Leerlingen verdienen voor hun opvoeding, onderwijs en vorming de beste leerkrachten. Op financiële middelen voor een adequate opleiding, voor regelmatige na- en bijscholing van leerkrachten individueel en op schoolniveau mag niet bezuinigd worden. Het gaat om de toekomst van kinderen en jongeren en dus ook om de toekomst van ons land. Kortzichtig beleid in dezen kost op de korte, de middenlange en de lange termijn veel meer geld. Ook voor het onderwijs geldt: beter proactief en preventief, dan achteraf curatief te moeten handelen!

Ontwikkelingen

Het werk van leerkrachten in het onderwijs is complex. Dit heeft te maken met een veelheid aan maatschappelijke ontwikkelingen: een toename van zorgleerlingen, ouders die hoge eisen stellen, maar ook ouders die eerder neervoeden dan opvoeden, eisen vanuit de overheid, een overvol curriculum, een grote diversiteit bij de leerlingenpopulatie in termen van verschillen in niveau (zorgleerlingen en hoogbegaafde leerlingen), leerstijl, intelligentie, levensbeschouwing of godsdienst, culturele en sociaaleconomische status van het gezin, hoe de nieuwe media bruikbaar en verantwoord in te zetten, didactische vernieuwingen, en last but not least de samenleving en de overheid die een veelheid aan taken op het bord van de school en dus de leerkrachten deponeert. Leerkrachten moeten daarbij in principe kunnen rekenen op een cultuur van vertrouwen van alle personen en instanties rondom de school en de klas als zij hun professionaliteit ten volle waarmaken onder meer door samen te werken met en te leren van de collega’s.

De reguliere pabo’s werken hard aan het verhogen van de kwaliteit van de opleiding om leerkrachten te scholen die pedagogisch-didactisch in staat zijn kinderen en jongeren te doen floreren. Samen met de inbreng van de alpo afgestudeerden en die van de afgestudeerden aan de hbo-masters ‘Leren en innoveren’, ‘Educational leadership’ en ‘Educational needs’ kan het gezamenlijke doel gerealiseerd worden om onderwijspraktijken te stichten die adequaat afgestemd zijn op de individuele leerlingen en die hen steeds weer uitdagen zich te omwikkelen in de richting van de zone van hun naaste ontwikkeling.

Cultuur

Rond de herontdekking van de leerkracht is er sprake van nog een opvallend verschijnsel, namelijk de terugkeer van de pedagogiek. Zo publiceerden Jan Dirk Imelman, Henk Wagenaar en Wilna Meijer deze maand een, ondanks de wat zware titel Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs, pedagogisch zeer relevant en leesbaar boek. Daarin presenteren ze nogmaals datgene wat sinds het midden van de jaren zeventig vanuit de triadische pedagogiek van de Groningers op formule is gebracht in een nauw samenspel van pedagogische theorie en opvoedkundige en onderwijskundige praktijk. Cruciaal is de ‘pedagogische kwestie’, het vraagstuk van de relatie tussen cultuur (alles wat door mensen bedacht en gemaakt is) en de opgroeiende generatie. Onderwijs dient dan ook altijd zowel de leerling als ook de cultuur. Dat laat zich vatten in de al door de Duitse pedagoog Erich Weniger in de jaren dertig van de vorige eeuw geformuleerde didactische of pedagogische driehoek met in de drie punten respectievelijk de leerkracht, de leerstof en de leerling. De leerkracht als kindkenner, cultuurkenner en maatschappijkenner vervult een cruciale rol in die driehoek als verbindende schakel tussen de componenten.

Soms zijn publicaties kennelijk hun tijd vooruit. Ze werd als vervolg op de activiteiten van het Platform Pedagogische Opdracht de bundel Vormende lerarenopleidingen (1998) gepubliceerd als resultaat van de samenwerking van pedagogische en onderwijskundige onderzoekers en lerarenopleiders aan universiteiten en hogescholen. En in 2004 kwam het vervolg met Pedagogisch opleiden. De pedagogische taak van de lerarenopleidingen (2004). Beide boeken – zo leek het – vielen dood op de mat en werden geplet door de neoliberale stoomwals. Ik denk dat ze het beide verdienen om herontdekt te worden.

Siebren Miedema is emeritus hoogleraar algemene en godsdienstpedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn aandacht richt zich op onderwijs in het algemeen en levensbeschouwelijke vorming in het bijzonder.