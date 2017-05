De ethische waarden van de advocatuur staan onder druk

Pieter Anko de Vries

Advocaten hebben last van de ijzeren greep van de prestatiemaatschappij. In de mallemolen van marktwerking gaan ethische principes vaak ten onder. Daar moet tegen gestreden worden.

Wat moet een advocaat doen als hij van een cliënt hoort over een geplande terroristische aanslag? Hij moet dan tussen twee ethische normen kiezen die om voorrang strijden: zijn geheimhoudingsplicht (die verhindert hem dit aan de politie te melden) en zijn burgerplicht (die van hem eist dat hij dat juist wel doet). In dit soort gevallen is er sprake van een ethisch dilemma dat niet zonder meer kan worden opgelost, of in ieder geval niet zonder een van de twee botsende normen opzij te zetten.

Dit is een van de vragen die aan bod komen in het zojuist verschenen boek van advocaat Britta Böhler, De goede advocaat. Hierin schrijft ze over de ethiek van de advocatuur, die volgens haar onder vuur ligt. Ooit werd het ethisch gedrag van de advocaat als vanzelfsprekend beschouwd, nu is het onderwerp van zorg en debat. Hoewel ze niet pretendeert een systematische ethiek van de advocatuur te hebben geschreven – dat zou nooit passen in de omvang van haar boek (108 pagina’s) – toch brengt ze ethische dilemma’s ter sprake die tegenwoordig meer dan ooit spelen.

Zo mogen advocaten van zware criminelen op televisie voor het hele vaderland hun cliënten verdedigen nog vóór dat de rechtszaak heeft plaatsgevonden. Dat heeft veel te maken met de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, maar hiermee kan het recht op een eerlijk, niet vooringenomen proces onder druk komen te staan.

Uitonderhandelen

Een ander voorbeeld: veel zaken komen niet meer voor de rechter, omdat bedrijven ze van tevoren door advocaten onderling hebben laten uitonderhandelen. De Raad voor de Rechtspraak heeft over de trend om de rechter buiten zaken te houden vorige week zijn zorgen nog uitgesproken.

De functie van de advocaat is in alle rechtsstaten duidelijk omschreven: ze moeten onafhankelijk zijn, maar wel partijdig ten gunstig van hun cliënt. Ze moeten verder deskundig zijn en integer. Bovendien moeten ze de vertrouwelijkheid in acht houden, zelfs tot na hun pensioen. Kortom, hun werk is meer dan een beroep, schrijft Böhler. Het is een professie die meer eisen stelt aan de persoonlijkheid van een advocaat dan aan, zeg maar, een fietsmaker.

Kritiek

De auteur heeft kritiek op de heersende mening dat advocaten zich meester moeten maken van nieuwe ICT-technieken en economische kennis. Dat is allemaal prima, maar bij dit soort pleidooien blijven de ethische aspecten ervan vaak op de achtergrond. Een advocaat mag ‘niet alleen oog hebben voor de eisen van de markt en van (potentiële) cliënten’, stelt ze. Hij moet ook ‘over voldoende ethisch oordeelsvermogen beschikken, want alleen dan is hij de onafhankelijke rechtsbijstandverlener die de rechtsorde nodig heeft’. Een goede advocaat is met andere woorden meer dan een goede jurist.

Böhler pleit niet voor meer regels, integendeel. Ze roept op om meer aandacht te schenken (ook in de rechtenstudie) aan de ethische kant van de professie, de kernwaarden. Ze besluit het boek met de volgende zin. ‘De goede advocaat van de toekomst is een advocaat met een groot ethisch bewustzijn en met voldoende professionele moed om de ethiek in de praktijk te brengen.’

De goede advocaat. Britta Böhler, Cossee, 12,99 euro