PvdA is nog lang niet klaar voor de oppositie

De Haagse week

Henk van der Laan

Het is voor de PvdA wel wennen om zevende fractie te zijn. Deze week nog vroeg financieel woordvoerder Henk Nijboer om wat meer lucht in de agenda. SP’er Renske Leijten keek hem meewarig aan en vroeg: ,,Heeft u het druk, meneer Nijboer?” De hele Kamer lachte – Nijboer incluis. Als een boer met kiespijn, weliswaar.

De partij had vroeger altijd zo’n grote fractie dat er Kamerleden waren met zulke kleine portefeuilles dat je ze na vier jaar nog steeds niet echt kende. Nu moet de PvdA met negen Kamerleden een kabinet van 22 bewindspersonen controleren. Complicerende factor is dat vier van de PvdA-Kamerleden zélf bij deze 22 bewindspersonen horen: Lodewijk Asscher, Jeroen Dijsselbloem, Lilianne Ploumen en Sharon Dijksma.

En dan kan Khadija Arib haar functie van Tweede Kamervoorzitter niet combineren met het normale Kamerwerk en zijn de twee kersverse Kamerleden Kirsten van den Hul (oud-journalist) en Gijs van Dijk (ex-FNV-bestuurder) zo nieuw in de politiek dat ze eerst nog moeten wennen aan alle Haagse mores.

Daarmee zijn Nijboer en zijn collega Attje Kuiken de enige twee PvdA’ers die al meteen voluit aan de bak kunnen.

Zetel opgeven

Op zich nog niet zo erg, want de PvdA regeert nog gewoon mee. Volgens de grondwet moet een parlementariër zijn zetel opgeven zodra hij of zij tot het kabinet toetreedt. Dit geheel in lijn met het principe van de scheiding der machten. Enige uitzondering is na de verkiezingen, dan mag een gekozen bewindspersoon beide functies combineren tot het aantreden van het nieuwe kabinet.

Dat levert de rare beelden op van een PvdA-Kamerlid, tevens demissionair minister van Financiën, die naar de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet loopt om te vertellen dat ze toch minder geld hebben om te verdelen.

Of nog gekker: op 4 april stemde de PvdA-fractie, dus inclusief het Kamerlid Ploumen, voor een motie van de ChristenUnie om 15 miljoen euro extra uit te geven aan noodhulp voor de door honger getroffen gebieden in Afrika en Jemen. Die motie was even daarvoor nog door de minister Ploumen ontraden.

Rasbestuurder

Goed, dat probleem van dubbele petten is afgelopen zodra er een nieuw kabinet is beëdigd. Misschien. Misschien ook niet. Want kan de PvdA straks wel fel oppositie voeren met een fractie die sterk bestuurlijk is ingesteld? Je ziet Asscher nu al worstelen met het feit dat hij in zijn rol als oppositie-Kamerlid heel anders de Tweede Kamer moet toespreken dan als een vicepremier. Hij probeert het wel, maar je ziet nog steeds de rasbestuurder die hij werkelijk is.

Goed, wat niet is kan nog komen. Maar wat wel duidelijk is, is dat het opstellen van een kandidatenlijst een kunst is. Die van de PvdA is duidelijk niet samengesteld met het beeld van een kleine oppositiefractie, maar van een middelgrote bestuursclub. De PvdA kan het daarom kan lastig krijgen om in de oppositierol te groeien. We moeten er ook niet gek van opkijken als een of meerdere ex-bewindslieden binnen een jaar de PvdA-fractie verlaten voor een bestuurlijke post elders. Of kiezen dat de fractie straks kiest voor een kabinetsdeelname, mocht GroenLinks toch buiten de formatie vallen.