Overschat Trump invloed van China op Noord-Korea?

Achtergrond

Niek van der Molen

De Amerikaanse regering probeert China te bewegen om te helpen de Noord-Koreaanse nucleaire dreiging te beteugelen. Deze week zei vicepresident Mike Pence dat het onder Donald Trumps voorganger Barack Obama gevoerde beleid van ‘strategisch geduld’ met Noord-Korea voorbij is. Als de Verenigde Staten niets doen, kan tegen de tijd dat Trumps eerste ambtstermijn erop zit Noord-Korea de westkust van de Verenigde Staten met nucleaire raketten bereiken.

Washington wil samen met China de economische en diplomatieke druk op Noord-Korea opvoeren. China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea en is net als de VS, Zuid-Korea en Japan niet ingenomen met de controversiële wapenprogramma’s van het stalinistische buurland. Zonder economische hulp van China zou het verarmde Noord-Korea niet kunnen overleven. Ook wil China zich graag presenteren als een verantwoordelijke wereldspeler. De steun aan een paria-staat met kernwapens valt daarmee moeilijk te rijmen.

Sleutel

Peking heeft daarom volgens de VS de sleutel in handen om het dictatoriale regime van Kim Jong-un tot een gematigde koers te bewegen. Maar China heeft andere belangen dan de Verenigde Staten. Peking wil het regime in Pyongyang niet dusdanig de duimschroeven aandraaien dat het land ineenstort. Noord-Korea wordt door China beschouwd als een nuttige buffer met Zuid-Korea waar tienduizenden Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Als het Koreaanse schiereiland wordt herenigd onder leiding van Seoul staan de Amerikanen direct aan de grens met China. Het ingrijpen door China in de Koreaanse oorlog (1950-1953), dat er juist op gericht was een dergelijke situatie te voorkomen, zou dan voor niets zijn geweest. Ook vreest Peking dat met de val van Noord-Korea een vluchtelingenstroom van miljoenen Noord-Koreanen op gang komt naar China die het zuiden van het land zou destabiliseren.

Misschien overschat Washington de mogelijkheden van China om invloed uit te oefenen op Pyong-yang. Peking kan Noord-Korea met economische of politieke strafmaatregelen niet te zwaar onder druk zetten omdat anders het regime implodeert met chaos tot gevolg. Noord-Korea beseft dat maar al te goed en schrikt er niet voor terug de Chinese weldoeners te provoceren. Ondanks protesten van Peking voert het land raketproeven uit en inmiddels zijn alle pro-Chinese Noord-Koreaanse topfiguren vermoord, onder wie onlangs de verbannen halfbroer van Kim Jong-un in Maleisië die als een playboy leefde onder bescherming van China.

Als China moet kiezen tussen een weliswaar nucleair, maar stabiel Noord-Korea of een in wanorde verkerend buurland en een opschuiving van de Amerikaanse invloedssfeer naar de Chinese grens, is voor Peking de keus snel gemaakt.