Nuchtere aanpak van bespreking Psalmen, voor een brede groep lezers

Tjerk de Reus

Je moet zelf ook een beetje hoekig zijn, als je recht wilt doen aan de Bijbelse psalmen. Theoloog en hoogleraar Jochem Douma kijkt graag precies naar wat er staat.

De Bijbelse psalmen vormen een onverwoestbaar type geloofsteksten, ook voor de kerken vandaag. Natuurlijk, de liedcultuur van Opwekking spreekt veel mensen aan en lijkt de toekomst te hebben. Maar als het erop aankomt, grijpen de meeste gelovigen toch liever naar een psalm: op die oude teksten kun je terugvallen in moeilijke tijden, bij verdriet of uitzichtloosheid. Want daar kom je zulke ervaringen ook allemaal tegen, terwijl het populaire lofprijslied sterk de neiging heeft boven de werkelijkheid te gaan zweven.

Opmerkelijk ook dat in evangelische kring, in de meest brede zin des woords, de psalmen al een poosje bezig zijn met een opmars. ‘Psalmen voor nu’ en ‘The Psalm Project’ zijn voorbeelden van deze herontdekking. Ook de bekende Tim Keller kwam recent met een Psalmen-boek. Maar als je eenmaal weer de psalmen begint te lezen, vind je niet alleen aansprekende passages, maar ook uitroepen waar je niks mee kunt, of redeneringen die ver van je bed staan. De psalmen zijn niet simpel te snappen – reden waarom het interessant kan zijn een studieboek te raadplegen of een naslagwerk, met accurate informatie. Wie daarin interesse heeft, kan goed terecht in vier boeken die Jochem Douma schreef, over álle honderdvijftig psalmen. Het laatste deel van zijn reeks verscheen onlangs, met besprekingen van de psalmen 111 tot 150.

Een psalmencommentaar van de hand van Jochem Douma is op het eerste gezicht een beetje verbazend. Douma (1931) was hoogleraar aan de Theologisch Universiteit te Kampen, de predikantenopleiding van de gereformeerd-vrijgemaakte kerken. Zijn vakgebied was niet de oudtestamentische exegese, maar de ethiek. Toch houdt hij zich graag bezig met het Oude Testament, zoals ook blijkt uit de elf boekjes die hij schreef onder de titel Gaan in het spoor van het Oude Testament (2004-2008). En als je zijn toelichtingen bij de psalmen leest, ontdek je meteen dat het vakgebied van de ethiek toch niet zo ver verwijderd is van de psalmen. Bij ethiek gaat het, naar Bijbels besef, om het leven voor het aangezicht van God, het leven dus in alle aspecten, met hoogten en diepten en met de rol van geboden en verboden.

Vast stramien

Als je ergens in de Bijbel dat volle leven in het vizier wilt krijgen, moet je in de spiegel van de psalmen kijken. Niettemin gaat Douma hier niet allereerst als ethicus te werk, maar hij kijkt hoofdzakelijk naar de psalmtekst zelf, naar inhoud en opbouw. Bij elke psalm wordt een vast stramien gevolgd: na uitleg van de gehele tekst volgt een ‘algemeen thema’, waarna onder het kopje ‘Van OT naar NT’ lijnen worden getrokken naar het Nieuwe Testament. In ‘Voor vandaag’ formuleert Douma ‘leerpunten’, waarna nog een korte taalkundige ‘verantwoording’ volgt, vooral interessant voor experts.

De betekenis van Douma’s psalmenproject kan, gezien de groeiende interesse in de psalmen, best groot zijn. Dat zou aan twee dingen te danken zijn. Douma is steeds heel overzichtelijk, mede dankzij de genoemde tussenkopjes. Je vindt snel wat je zoekt, en de verteltrant is helder en zakelijk. Douma biedt veel informatie op basis exegetische literatuur. Een tweede reden waarop Douma’s reeks aansprekend is, is zijn broodnuchtere, duidelijk gereformeerde aanpak. Toegegeven, dat zal de ene lezer een beperking vinden en de andere juist een opluchting – maar het heeft voor beide type lezers het effect dat je precies weet wat je aan Douma hebt. En het heeft als evident voordeel dat je in dit boek een open oog aantreft voor de ‘hoekigheid’ van de psalmen, en voor de soms ongemakkelijke theologie die hierin meekomt. Dat alles serieus nemen, past Douma wel.

Hij heeft zelf soms ook een wat hoekige redeneertrant. Bijvoorbeeld als hij schrijft over psalm 137, waarvan de beruchte slotregel een wens bevat: ‘Welzalig hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal.’ Een afschuwelijke wens, dat vindt ook Douma. Hij wijst elk beroep op deze tekst af, als vrijbrief voor geweld. Maar hij tekent ook aan dat wij al te snel geneigd zijn, onder druk van onze cultuur, om elk idee aan wraak of straf uit het godsbeeld te wissen. Dan kom je in problemen, zegt Douma, als je de Bijbel als basis neemt voor ons beeld van God. Hij schrijft: ‘Dit getuigenis, maar ook veel andere gegevens uit het NT, verhinderen ons God en Jezus Christus zo voor te stellen, alsof zij niets willen weten van wraak en vergelding. Men weet niet wat men zegt als Jezus een lieve en alleen maar barmhartige Heiland is.’ Dit is calvinistische gespierdheid, die zich niettemin baseert op wat inhoudelijk aan de orde is.

Psalmen. Commentaar op Psalm 111-150. Jochem Douma. Uitgeverij Brevier. 26,90 euro