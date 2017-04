Niet geknecht – de weg van het Friesch Dagblad

Lútsen Kooistra

In de Nederlandse oorlogsliteratuur zijn nauwelijks woorden gewijd aan het Friesch Dagblad. Vreemd, want de krant schreef in september 1941 geschiedenis. De uitgave van het dagblad werd toen op eigen initiatief, uit overtuiging, gestaakt. Die ‘rechtop’-houding is nog steeds actueel, betoogde de scheidend hoofdredacteur gisteren in de Grote Kerk in Leeuwarden.

Afscheid nemen kan lastig zijn. Maar er is veel meer dan het lastige. Dat is de vreugde om wat er is gebeurd, met als bekroning een krant die er mag zijn en die een rol vervult in het leven van mensen en in de samenleving.

Over die krant gaat mijn verhaal. Daarbij sta ik naast u om te luisteren naar wat de geschiedenis te zeggen heeft over mensen, hun angsten, hun moed, hun inspiratie en hun geloof.

Geschiedenis als verhaal van het verleden krijgt haar betekenis in het heden en in de toekomst. Ik hoop dat dit verhaal vruchtbaar zal zijn in die betekenissen. Die hoop maakt van het afscheid een feest en bindt en verbindt mensen ook als de wegen scheiden.

Controle over de pers

1941. Het tweede jaar van de oorlog. De Duitse bezetter begon steeds meer grip te krijgen op het dagelijks leven in Nederland. De NSB’er Tobie Goedewaagen richtte het Verbond van Nederlandse Journalisten (VNJ) op, met als doel de controle te krijgen over de pers. Iedere journalist moest lid worden. De druk om lid te worden, werd gaandeweg opgevoerd. Uiteindelijk mochten krantendirecties de journalisten die niet lid waren, niet in dienst houden (Journalistenbesluit, 2 mei 1941).

De journalisten van het Friesch Dagblad weigerden lid te worden van de VNJ. ‘We waren een van gevoelen nooit ofte nimmer een enkele verplichting op ons te willen nemen, of ons in een organisatie te begeven, die ons zou belemmeren in de vrije uitoefening van ons vak als hoogste, heilige, ons van Christuswege opgelegde roeping in de journalistiek.’ Aldus Jan de Haan, waarnemend hoofdredacteur, die in de brochure Niet geknecht, die in 1946 verscheen, verantwoording aflegde van dit belangrijke stuk Friesch Dagblad-geschiedenis.

De consequenties van het besluit waren groot. Bestuur en leden van de Provinciale Persvereniging voor Friesland, uitgeefster van het Friesch Dagblad, en de werknemers besloten de uitgave van de krant te staken. ‘We konden niet anders en mochten niet anders.’

In deze daad van verzet stond het Friesch Dagblad als dagblad alleen.

Staken

Na de beslissing om de uitgave te staken, riep de Pressereferent, Herr Weitlich, het bestuur en de redactie ter verantwoording. Mr. Dirk Okma van het bestuur en Jan de Haan werden ondervraagd over het besluit de uitgave van de krant te staken. Beiden hielden rekening met de mogelijkheid om gearresteerd te worden. De Haan schreef na de oorlog in de brochure: ‘Voor ik wegging las ik enkele gedeelten uit de Heilige Schrift en een onzer dominee’s zond me een kalenderblaadje, waarvan de dagtekst me zeer bemoedigde.’ Okma had de tandenborstel in z’n vestzak gestoken, uit voorzorg.

Na de verhoren wachtten beide mannen op de gang. Ze spraken af dat de uitgave van het Friesch Dagblad onder geen beding zou worden hervat, wat de Pressereferent ook zou zeggen of doen. Eindelijk kwam Herr Weitlich uit zijn kamer en deelde mee dat Okma en De Haan niet zouden worden verhaftet.

De Haan: ‘Het was wonderlijk. We hadden alles in feite of in beginsel reeds ten offer gebracht: ons werk, ons brood, onze vrijheid, ons leven misschien… en wij mochten onze vrijheid behouden. Ook verder heeft God alle dingen wel gemaakt. Al deze donkere oorlogsjaren door heb ik de waarheid mogen ervaren: uw hemelsche Vader weet dat gij al deze dingen (voedsel en kleding) behoeft.’ En: ‘Wij hebben alles ontvangen wat van onze stoffelijke nooddruft van node was, als vrucht van de beleving van de gemeenschap, uit dezelfde handen die met ons steeds gebeden en gewerkt hebben voor een dagblad met de Bijbel. En er is onbekrompen gezorgd.’

Tekort

De houding van bestuur en redactie van het Friesch Dagblad is nauwelijks beschreven in de literatuur. Uiterst merkwaardig. In het standaardwerk van Huub Wijfjes bijvoorbeeld, Journalistiek in Nederland (2004), wordt het staken van de uitgave van de krant in het geheel niet genoemd. David Barnouw, nota bene oud-medewerker van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, maakt in Oorlog en bezetting (2015) evenmin melding van de houding van het Friesch Dagblad.

Klaas de Jong Ozn, chroniqueur van het Friesch Dagblad, verwondert zich in deel 2 van zijn geschiedenis van de krant over dit tekort. Een mogelijke verklaring, aldus De Jong, is dat journalisten liever zwijgen over de houding van het Nederlandse journaille. Want op enkele uitzonderingen na sloten alle Nederlandse journalisten zich aan bij het door de NSB opgerichte Nederlands Verbond van Journalisten.

Druk

De houding van het Friesch Dagblad in dat tweede oorlogsjaar geeft voor het nu te denken, ook al is er nu geen feitelijke bezetter die geen nieuws maar propaganda wil. Maar druk is er wel degelijk. Welke houding hebben journalisten ten opzichte van de toenemende commerciële druk op media? Welke houding willen en/of kunnen journalisten innemen in de samenleving, als waakhonden van de democratie? Welke houding hebben zij tegenover de effecten van het massale gebruik van sociale media, die deels worden ingezet voor misleiding, manipulatie en propaganda?

De houding van het Friesch Dagblad in de oorlog stelt journalisten van nu ook persoonlijk voor de vraag: kan ik als journalist doen wat ik wil, vanuit mijn overtuiging?

Al bijna vijftien jaar geleden toonde de Amerikaanse socioloog Herbert Gans (Democracy and the News, 2003) zich bezorgd over vormen van bezetting in de media in zijn land. De media kwamen voort uit de burgerij en hadden als doel de burgerij te voorzien van adequate informatie – the informed citizenry. Tegenwoordig gebruiken commerciële bedrijven media voor de winst. Grote economische en politieke krachten hebben zich een plaats toegeëigend in de nieuwsvoorziening. Niet om het publiek te informeren, maar om het te manipuleren. Mediabedrijven maken zelf deel uit van de macht of schuren ertegenaan. En de behoefte van het publiek aan, kort gezegd, kwaliteitsjournalistiek daalt.

Blinde vlekken

Nieuws lijkt steeds meer gevangen in al dan niet bewuste vooringenomenheid en belangen. Daardoor ontstaan blinde vlekken: ontwikkelingen in de samenleving en groepen mensen worden over het hoofd gezien, tot die soms op dramatische wijze in het nieuws komen. Iedere vanzelfsprekendheid over de betrouwbaarheid van nieuws, zowel bij de makers als bij de nieuwsconsumenten, is verdampt. Valse informatie, leugens en halve waarheden worden op geraffineerde wijze onder het publiek gebracht. We herinneren ons de introductie van een bizar begrip als ‘alternatief feit’ door de Amerikaanse president Trump. Verwarring en uiteindelijk onverschilligheid zijn het gevolg.

De houding van de mensen van het Friesch Dagblad in de oorlog was oprecht. De mannen stonden voor hun zaak: nieuws brengen en geen propaganda. Ze accepteerden dat hun opstelling vergaande consequenties had en ze rekenden met gevangenneming of erger. Maar ze hielden de rug recht. Dat deden ze vanuit een diepe overtuiging die voortkwam uit hun geloof in God, gegoten in de vormen van de gereformeerde traditie.

‘Oprecht’ en ‘rechtop’ zijn belangrijke woorden. Ze spelen in de eeuwen van filosofie en theologie een bijzondere rol. Dit begint al met de overtuiging dat wat de mens onderscheidt van dieren, is dat de mens rechtop loopt, op twee benen in de wereld staat. De (oude) Grieken spraken er met een zekere vanzelfsprekendheid over. Rechtop is de houding die uitdrukt dat de mens gericht is op de kosmos, op God. Rechtop is geen metafoor voor een houding ‘omhoog,’ maar rechtop is de belichaming van het wezen van de mens: gericht naar boven, naar zijn goddelijke afkomst. Het is zijn opgave de weg naar de goden terug te vinden. En die wonen boven, want boven is beter dan beneden.

Rechtop

Rechtop is daarom de condition humaine. Die houding is volgens Plato geëigend voor de mens, om de ziel af te stemmen op de orde van de kosmos, op de bewegingen van de hemellichamen. In die afstemming wordt de mens geestelijk gevoed.

Wie zich zo voedt, verandert. Die weerstaat verleidingen die hem naar de aarde trekken en hem verhinderen rechtop te staan. Die mens is niet in de ban van geld, macht of lust, maar leidt een deugdzaam leven. Zo leidt een overtuiging aangaande het geestelijke tot een programma voor het handelen, tot een ethiek.

Bij Aristoteles zien we gelijksoortige overwegingen. Hij spreekt over de beschouwing van de eeuwige, onveranderlijke waarheden, de theooria, én het juiste handelen, de praxis. Samen leiden deze tot het ware geluk: het goede leven.

Rechte rede

De mens van het goede leven handelt volgens de orthos logos, de rechte rede. Dat begrip heeft in de Latijnse versie, recta ratio, eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld, ook in de theologie.

In de Bijbel komt het begrip niet systematisch voor. Maar er zijn diverse vindplaatsen van rechtop, oprecht en recht. In het evangelie van Lucas (hoofdstuk 13) bijvoorbeeld staat het verhaal over de vrouw die al achttien jaar krom loopt. Jezus legt haar de handen op en op hetzelfde ogenblik wordt haar rug recht. En de vrouw dankt en looft God. Dat had ze achttien jaar niet gekund. Ze had er de houding immers niet voor. Maar toen Jezus haar genas, ook in geestelijke zin, kon ze rechtop lopen.

In het Oude Testament, bij de profeet Ezechiël (hoofdstuk 2), is het nog duidelijker. De profeet kreeg een visioen dat hem overweldigde en hij viel neer. God sprak de profeet toe: ‘Sta op, dan zal ik met u spreken’. Ezechiël vertelt naderhand: ‘Terwijl Hij sprak, kwam de Geest in mij en kon ik weer rechtop staan.’

Zo gaat het dus: de Geest doet de mens rechtop staan. En de Geest wil iets zeggen. Daar sta je voor op, daar sta je voor.

De mensen van het Friesch Dagblad bleven recht in de leer, ze stonden ergens voor. Dat ze dat konden, was genade, schrijft De Haan. Dat wil zeggen: zij hoefden niet zelf de kracht te hebben om de rug recht te houden – die kracht overkwam hen door het Woord van God. Daarom schrijft De Haan: ‘Met dat Woord konden wij het gerust wagen.’

Geen garantie

Het verleden van het Friesch Dagblad is geen garantie voor de toekomst. Die toekomst wordt bepaald door het besef van roeping en van onderzoek naar wat de geestelijke weg vraagt om te doen.

Die weg is als een ethisch programma – ze ontvouwt de bedoelingen van God met mens en wereld. Het volgen van die weg leidt uiteindelijk ook tot opvattingen over wat nieuws is en over wat geen nieuws is, en over hoe het nieuws wordt gebracht.

Een belangrijke overweging om hoofdredacteur te worden, was de overtuiging dat de protestantse traditie de moeite waard is om bij de tijd te houden, ook in en door middel van een krant. Gaandeweg is die overtuiging gegroeid. De krant is breder in zijn programma en het lezerspubliek kent meer diversiteit, ook van buiten de traditie.

Kompas

De overtuiging heeft zich verdiept vanuit het besef dat het Friesch Dagblad en zijn gemeenschap zich een weg moeten banen die ten diepste een geestelijke weg is. Recht, rechtop, oprecht, rechtvaardig en de rechte rede richten het kompas.

Soms trilt de naald in het kompas: aantrekkingen of verleidingen bedreigen of bemoeilijken het vinden en gaan van de rechte weg. Jan de Haan en de zijnen hebben dit alles ervaren. Hun blik was omhoog gericht, ze werden gevoed in het gebed en in het lezen van de Bijbel. Zo kregen ze kracht, inzicht, moed en vrijmoedigheid om hun weg te gaan. Rechtop.

De Haan besluit zijn verhaal met een wens die feitelijk een gebed is om het Friesch Dagblad ‘te maken tot een bekwaam instrument in de worsteling voor de komst van Gods Koninkrijk’.

Die worsteling gaat over de vraag die altijd actueel blijft en voor iedereen geldt: wat zou jij, wat zou ik doen – waar sta jij, waar sta ik voor?