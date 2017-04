Je geloof is je identiteit

Edwin Visser

Twijfelen aan het bestaan van God is een verderfelijk westers fenomeen. Natuurlijk geloof je in God, of je nu moslim bent of christen. ‘Nergens aan doen’ is geen optie in Jordanië.

Prijs God voor je veiligheid”, zegt de automobilist die op mijn achterbumper is gereden. We staan in de ochtendspits stil op een drukke verkeersader die de stad Amman in leidt. ,,Moge God je vrede geven”, antwoord ik, ,,en als God het wil, valt de schade mee.” Vervolgens inspecteren we samen mijn auto.

In de Arabische wereld is religie niet zozeer een overtuiging als wel een identiteit. Je religie wordt vastgesteld bij je geboorte. Tot voor kort stond in Jordanië je religie zelfs in het paspoort geschreven. De opties waren moslim of christen. Wie behoorde tot de kleine minderheid van druzen had pech; volgens hun paspoort waren ze moslims. Voor het idee dat een individu kan kiezen voor of tegen een religie, is eigenlijk geen ruimte.

Geloof en religie zijn in de Arabische cultuur vervlochten in het dagelijkse leven. Dat is goed te merken aan het taalgebruik. Toen een chauffeur me vanmorgen naar een afspraak reed, startte hij de motor pas nadat hij zacht bismilleh (in de naam van God) had gepreveld. Bij aankomst vertelde ik hem dat de vergadering insha’allah (als God het wil) over een uur klaar zou zijn. En toen ik op de terugweg vroeg hoe het met zijn zieke dochter was, antwoordde hij dat het alhamdullilah (prijs God) iets beter gaat.

Het is onterecht te denken dat dit slechts holle klanken zijn. Ik kom dagelijks mensen tegen met een diep besef van afhankelijkheid van God. Hoe abstract hun Godsbegrip soms ook is, geloof speelt een prominente rol in de dagelijkse realiteit. Ze bidden trouw en vragen ook mij om te bidden voor moeilijke situaties.

Dezelfde God?

Een andere misvatting is te denken dat Allah de God van de moslims is. Letterlijk betekent Allah ‘de God’ en zowel moslims als christenen gebruiken dat woord om de God die ze aanbidden aan te duiden. Ook in Arabische Bijbelvertalingen en christelijke Arabische muziek wordt God aangeduid als Allah. ‘U bent groot, o Allah, in uw liefde en in uw genezing’, is een lied dat vaak in protestante Arabische kerken wordt gezongen. Kortom: christenen geloven in Allah.

De plek van religie in het Arabische leven van alledag is een groot contrast met de westerse wereld, waar religie veelal is verstopt achter de voordeur of in het gebedshuis. Hier in het Midden-Oosten zijn er volop gelegenheden voor een goed gesprek over geloof. Dat is waardevol, maar lang niet altijd makkelijk. Leg een begrip als drie-eenheid maar eens uit in het Arabisch. Hoe kan het nu dat God een zoon heeft? Hoe reageer je als je gesprekspartner betoogt dat het helemaal niets uitmaakt of je moslim, christen of jood bent omdat we allemaal dezelfde God dienen? Of probeer in je gesprekken maar eens om religie en politiek te scheiden, terwijl men dat hier als elkaars verlengde ziet. Verder word ik oprecht boos wanneer moslims weer eens een terroristische aanslag plegen. Daarbij is het best moeilijk te blijven geloven in de verklaring dat dit individuele gekken zijn die hun religie verkeerd interpreteren.

Toch blijft het per saldo vooral waardevol om de verbinding te blijven zoeken. Soms door te praten maar vaker door te luisteren. Vorig jaar heeft een christelijke collega aan de moslim collega’s uitgelegd wat Pasen betekende. Ze luisterden vol aandacht. Aan het eind riep een moslim collega: Al meseeh qam (De Heer is opgestaan) en iedereen antwoordde in koor: Huwa faqat qam (Hij is waarlijk opgestaan). Beseften ze allemaal echt wat het betekende? Misschien niet, maar het was wel een bijzonder moment. Een buitenkans om de kern van het evangelie uit te leggen. Alhamdulillah.

Edwin Visser werkt namens Medair in Jordanië. Hij woont in de hoofdstad Amman.