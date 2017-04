Hoe sterk is de eenzame fietser?

Geert Mak

Journalisten hebben, zeker in de regionale journalistiek, de moed nodig om de waarheid uit te spreken, ook als daardoor de relatie met gespreksgenoten op het spel komt te staan. Dat kan lastig en pijnlijk zijn. Eenzame fietsers zijn het, om Boudewijn de Groot te parafraseren. Maar we hebben ze nodig – want zonder hun moed wordt het niks.

Mistige herinneringen. Een achterkamer, ergens bij de Engelsestraat in Leeuwarden. De geur van koffie en stooflapjes. De plechtige stem van dominee Aalders in de voorkamer. We schrijven het jaar 1956, misschien 1957. Wurgende verveling. Een geluid bij de voordeur, de krant valt op de mat. Haal die maar, zeggen de grote mensen. Ik spreid het papier uit over de vloer, half liggend begin ik te lezen. Over een ongeluk met auto’s bij Gorredijk, over de Russen, over onze eigen burgemeester Adriaan van der Meulen, over een ruzie op de veemarkt, over de Sputnik, over de Papoea’s die we moesten bekeren en opvoeden, over onze eigen kerk, dat natuurlijk ook. En over geschiedenis: Een halve eeuw geleden – ik vond het een fascinerende rubriek, iedere dag weer een kijkje in dat vreemde land dat ons verleden is. Weg was mijn verveling.

Op die middag maakte ik voor het eerst kennis met het fenomeen krant – en er ontstond een fascinatie die me nooit meer heeft losgelaten. Journalist leek me het hoogste en mooiste ambt dat dit leven me kon bieden, maar tegelijk vreesde ik dat ik daarvoor nooit oud en wijs genoeg zou worden. De opperbaas van de krant, Hendrik Algra, was voor mij een man die ergens boven ons zweefde, op een duizelingwekkende hoogte, een man die ons iedere dag exact vertelde wat wij moesten vinden en – zonodig – ook wat Onze Lieve Heer allemaal vond. U begrijpt het, ook ik ben, net als de meesten van u, een kind van het Friesch Dagblad. Een zwervend en soms verdwaald kind, maar toch een kind.

Verbond

Een goede krant als het Friesch Dagblad is veel meer dan een consumptieartikel. Het is, op een hele bijzondere manier, een verbond tussen auteurs en lezers. Het is een genootschap, een gemeenschap zo u wilt. Dat gevoel schept een opvallend grote loyaliteit van lezers jegens de krant. In die zin lijkt het Friesch Dagblad sterk op de Groene Amsterdammer, het weekblad aan de andere kant van het politieke spectrum waarbinnen ik mijn journalistieke vorming kreeg. Het lezen van zo’n krant is bijna een statement, een geloofsartikel. Zulke onafhankelijke kranten gaan niet gauw kapot. Tegelijk is de teleurstelling groot en diep als, zoals tegenwoordig soms gebeurt in het moderne krantenmanagement, deze zelfde lezers opeens niet meer worden benaderd als deelgenoten, maar enkel nog als doelgroep, als consumenten bij wie zoveel mogelijk troep door de strot kan worden gestouwd.

Het Friesch Dagblad is echter ook in andere opzichten een bijzonder krant. Het is, sterker nog dan andere kranten, een krant die jarenlang letterlijk met de dubbeltjes en kwartjes van de lezers overeind is gehouden. Het is een krant die twee identiteiten, de Friese en de protestants-christelijke, in sterke mate in zich verenigt. Het is een krant die, als geen ander, vanaf het begin van de Duitse bezetting, geen blad voor de mond nam en de rug recht hield – vaak ten koste van grote persoonlijke offers. Het is een krant met een missie die, onder leiding van Lútsen Kooistra, op een bijzondere manier met de tijd is meegegroeid. Het is, misschien wel, het allerlaatste stukje van de Antirevolutionaire zuil dat we hier meemaken.

Toen mijn vrouw en ik weer in Friesland belandden maakte ik opnieuw kennis met het Friesch Dagblad. Ik vond het een degelijke en goed gemaakte krant die niet bang was voor stevige stukken over uiteenlopende onderwerpen, variërend van economie tot cultuur en filosofie en met, zeker voor een regionaal dagblad, opvallend veel aandacht voor Europa en andere internationale kwesties. Het was een krant voor fijnproevers, en gelukkig waren er nog altijd genoeg lezers die dat op prijs stelden. Mijn bewondering groeide toen ik merkte hoe dat allemaal, dag na dag, werd gemaakt met een redactie van, om het plat te zeggen, anderhalve man/vrouw en een paardenkop. Ik vond alleen al dat een enorme journalistieke prestatie – en, eerlijk gezegd, de herkenning was groot want bij De Groene sappelden wij exact zo jarenlang als beesten om met minimale middelen week na week een kwaliteitskrant te produceren.

Overeind

Dat sappelen is voor de dagbladen alleen maar sterker geworden, en zeker voor de regionale dagbladen. Het Friesch Dagblad had daarin waarschijnlijk nog een voordeel: in tegenstelling tot andere kranten had het, net als De Groene, altijd al met minimale middelen moeten werken. Maar uiteindelijk moest onder Lútsen Kooistra het FD toch deze fier gekoesterde onafhankelijkheid opgeven, in een samengaan met de NDC-mediagroep. Dat deed pijn. Tegelijk heeft het FD, in deze uitermate lastige tijden, zichzelf voortdurend kunnen veranderen en moderniseren en tegelijk, op een knappe manier, de eigen identiteit overeind kunnen houden. De krant is, anders gezegd, met de tijdgeest meegegaan, en ook weer niet. In het Friesch Dagblad geen zweverige beschouwingen over de postmoderne relativiteit van het begrip ‘waarheid’. Nee, voor deze krant is ‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’ meer dan logica, het is een moreel begrip. In het FD geen kreten en simplificaties. Nee, de boodschap van deze krant is, dag na dag, juist een erkenning van de complexiteit van vraagstukken – en trouwens ook van mensen en van het leven zelf.

Die houding heeft de hele krant doortrokken, maar hij is vooral af te lezen aan de commentaren. Wie dat soort werk nooit bij de hand heeft gehad beseft dat vaak niet, maar wat Lútsen Kooistra op dat vlak presteerde, grenst aan het ongelofelijke. Drieëntwintig jaar lang, vijf keer per week, dag na dag zo’n mini-essay – want dat zijn Lútsens commentaren, die steken diep -, dag na dag een thema kiezen, je inlezen, een visie ontwikkelen, het is groots. Bij andere kranten wordt zo’n klus over minstens twee, drie mensen verdeeld, Lútsen trok het allemaal in zijn eentje. Hoe sterk is de eenzame fietser…

Geestelijke realiteit

Zelf ziet hij, achteraf gezien, een paar duidelijke lijnen in die lange reeks commentaren. Vanaf het begin hamerde hij op de manier waarop het politieke spel het zicht op de werkelijkheid ontneemt en die werkelijkheid zelfs uitsluit – een ernstige maatschappelijke kwaal waar ook de journalistiek nogal eens aan lijdt.

Ook verzette hij zich permanent tegen het zogenaamde ‘economistisch’ denken, het denken dat zich enkel nog richt op rendement en cijfers. Vandaar zijn permanente verzet tegen de leerfabrieken en de rendementsdenken in het onderwijs.

In het verlengde daarvan: een sterke aandacht voor duurzaamheid – en ik denk dat hij alleen al daarmee een belangrijke bijdrage heeft geleverd voor de acceptatie van het klimaatsvraagstuk en de biologische landbouw onder de soms redelijk conservatieve lezersgroep van het FD. ‘We zijn zo geseculariseerd dat we niet meer goed ‘geestelijk’ kunnen denken,’ zei hij pas nog tegen me. ‘Er is, naast al het andere, ook een geestelijke realiteit, en die is belangrijker dan welk materialisme ook.’

Zo werd de missie van het FD, als je het vanaf een zekere afstand bekijkt, meer en meer ook het zoeken naar nieuwe lijnen in de chaotische morele discussie die deze tijd beheerst nu religieuze kaders niet langer het publieke debat bepalen. Zijn er echt geen morele criteria meer voor goed en kwaad? Niet voor Lútsen Kooistra, en hij droeg die boodschap dag na dag uit.

Discussie

Ik moet nu iets zeggen over het journalistieke klimaat waarbinnen Kooistra die drieëntwintig jaren heeft geopereerd. Want dat was niet altijd even gemakkelijk. Een krant heeft immers niet alleen een missie. Een democratie, ook een regionale en lokale democratie, staat en valt met een open democratische discussie. En voor die discussie is een vrije pers van levensbelang. Toch is het voeren van zo’n open discussie vaak niet gemakkelijk, zeker niet in een kleine, vaak in zichzelf gekeerde provinciale gemeenschap. Die gemeenschap is immers hecht en warm, en dat wil iedereen graag zo houden. Toen Lútsen, als jonge onderwijzer, voor het eerst bij het Friesch Dagblad solliciteerde was, bij zijn bezoek aan Hendrik Algra in zijn erkerkamer aan de Huizumerlaan, één vraag voldoende: ‘Van wie ben jij er een?’ ‘Van master Kooistra,’ zei Lútsen – en hij was aangenomen.

Na een paar jaar werd het hem toch te benauwd in het Friese; er waren, zoals hij zei, te veel lange tenen, hij trok naar de Randstad, werd journalist bij het dagblad Het Binnenhof en nog veel meer, totdat Ype Schaaf belde. Lútsen: ,,Ik ging terug, maar na veertien jaar waren er nog altijd dezelfde lange tenen.”

Die gevoeligheden worden niet alleen veroorzaakt door een zekere onvolwassenheid in de politiek en het politieke debat. Zo simpel is het niet. Een landelijke krant kan veel gemakkelijker en ruimer uithalen, een regionale krant maakt altijd tot op zekere hoogte deel uit van bepaalde circuits. De regionale lezers zijn vaak heel betrokken mensen die iets van hun leefwereld terug willen zien in de krant. De geestelijke gemeenschap is als het ware veel hechter, maar ook veel gevoeliger.

Sfeerbederver

De hoofdtaak van de pers in een democratie, ook een regionale democratie, is en blijft echter het controleren van de macht. Het is een vorm van noodzakelijk gezeur die te vergelijken valt met het werk van de Rekenkamer. Het is de journalistieke kerntaak: willekeur, wanbeleid en onrecht signaleren en, zo mogelijk, bestrijden. ‘Hinderlijk volgen’, zo betitelde de oud-journalist Han Lammers ooit dit werk. Een goede journalist moet dus altijd ook een horzel zijn, een rondzoemend wezen dat vragen blijft stellen die gezagsdragers liever niet willen horen, dat klierig doorboort en doorzuigt. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, over de rol van de Rabobank als mede-aanjager van het debacle dat veel Friese veehouders nu treft. Of over de werkelijke situatie rond en binnen het Europese prestigeproject dat deze stad in 2018 wil optuigen en dat nog altijd omringd is met een, zoals een commentator schreef, Noord-Koreaanse geheimzinnigheid. Waar blijft al dat gemeenschapsgeld precies? Dat wil ik nu echt wel eens weten. En, belangrijker nog, wat is nu eigenlijk het perspectief ná 2018? Ik volg niet alles hier, ik weet wel dat je als burger en journalist soms al op je donder krijgt als je dit soort vragen alleen maar stelt, je bent dan een ‘sfeerbederver’ Toch hoop ik maar dat al die vragen gesteld worden, en gesteld blijven worden, met grote vasthoudendheid.

Bij het afscheid van Hein Janssen als theaterrecensent van de Volkskrant hanteerde een van de sprekers, toen het ging om de ‘gruwelijke en zeer confronterende relatie’ tussen theatermaker en recensent, de Griekse term paressia, ‘het moedig uitspreken van de waarheid waardoor de relatie tussen de gespreksgenoten op het spel komt te staan.’ Die moed moeten goede recensenten voortdurend weer opbrengen in die kleine theaterwereld, diezelfde moed hebben journalisten ook nodig in de provinciale wereld. Dat kan lastig en pijnlijk zijn, maar ik zeg u dit: zonder die moed wordt het niks. En waarvoor zijn wij, journalisten, anders op aarde?

Hoe sterk is de eenzame fietser? Wat is de tegenwind? Als je daarover praat met Lútsen Kooistra komt hij op dit soort dingen, en op de algemene problematiek van de geschreven pers. Plus nog eens datgene dat hij aanduidt als ‘de tijdgeest’, de generatie die wel opgroeide met het Friesch Dagblad maar die, volwassen geworden en vaak geseculariseerd, de krant terzijde schoof als symbool van een voorbije tijd. Voor hen paste het FD niet in het emancipatieproces dat ze voor zich zagen. Terwijl hij wel het aantal buitenkerkelijke abonnees zag groeien, opnieuw abonnees uit overtuiging.

Een nieuwe wereld

Wat dreef hem voort, vraag ik hem. Hij zwijgt. ,,Je doet het voor een goed doel, dat geef je niet op”, zegt hij dan. ,,Een soort koppigheid?” ,,Nee, eerder trots, iets van: ‘Het zal mij toch niet gebeuren dat deze krant onder mijn handen te gronde gaat?’” En ja, de geschiedenis van deze krant, deze gemeenschap, met name tijdens de bezetting, ook dat bleef hem voortstuwen. Want Lútsen hoort, net als ik en velen hier, nog tot de generatie die indirect van top tot teen is bepaald door de oorlog, die is voortgedreven door de oorlog, die daardoor op allerlei terreinen over hun eigen schaduw konden springen. Die houding bepaalde decennia lang in sterke mate maatschappij en politiek, van de Europese Unie tot, ja, het Friesch Dagblad. ,,Als die mannen, met het risico op eigen leven, rechtop bleven staan”, zegt Kooistra nu nog, ,,Hoe zou ik dan niet rechtop blijven staan?”

Ook onze generatie verdwijnt langzaam van het toneel – en daarmee onze herinneringen en de missie van onze ouders en grootouders. We staan aan het begin van een nieuwe wereld, met een nieuwe moraliteit, nieuwe machtsverhoudingen en een chaos die eigen is aan zo’n fundamentele overgangsfase.

Er is één troost: eenzame fietsers zullen er zijn en blijven. Laten we ze niet vergeten en laten we ze huldigen – bijvoorbeeld in de persoon van Lútsen Kooistra – want we zullen ze harder nodig hebben dan ooit.

Geert Mak is journalist en schrijver.