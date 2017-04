De lange arm van Wilders

Contrapunt

Sytze Faber

Parmantige profeten van de absolute vrijheid van meningsuiting strooiden de laatste jaren met een twee eeuwen oud citaat: ‘Ik ben het voor geen woord eens met wat u zegt, maar ik zal me tot mijn dood inzetten voor uw recht om het te zeggen.’ Het is inmiddels duidelijk dat veel voor het krimpen moet worden gerekend. Vaak is de eigen mening heilig, niet die van andersdenkenden. Op de sociale media is het de gewoonste zaak van de wereld. Vrienden zijn meestal klonen van jezelf. In de politiek is de gedachtepolitie in opmars. De PVV was allang supporter. In haar laatste verkiezingsprogram slaat de VVD dezelfde weg in. Het CDA zit ook in die groef.

De VVD – dat is echt revolutionair – wil de rechter verbieden om wetten op hun grondwettelijke gehalte te toetsen. De politiek – lees: de regeringscoalitie – moet het alleenrecht krijgen om te beoordelen of een wet de grondwet schendt. Het voorbeeld in optima forma van de slager die het eigen vlees keurt.

Als 76 Kamerleden synagogen, moskeeën of kerken willen sluiten dan kan de rechter er geen stokje meer voor steken met een beroep op het in de grondwet verankerde grondrecht van de vrijheid van godsdienst. Het Nederlands Juristenblad constateert dat dit ‘ronduit gevaarlijk’ is. Het belangrijkste anker waar de rechtsstaat voor ligt gaat dan naar de schroothoop. Het platte ,,pleur op” van de premier paste al in dit stramien. Is er een principieel verschil tussen een Erdogan die beslist over de mensenrechten en bij ons een regerings-coalitie die een verlengstuk is van premier en vicepremiers? Het is verbijsterend dat in de verkiezingscampagne geen woord werd gewijd aan dit voorstel van de VVD om de rechtsstaat lek te schieten. Dat geldt ook voor een plan van CDA-leider Sybrand Buma.

Eigen zwaard

Vorig jaar september oogstte Buma lof voor de vakkundige manier waarop hij Wilders in de hoek dreef. Die had weer eens betoogd dat de Koran moet worden verboden. Hoe dacht hij dat te doen? Razzia’s? Huiszoekingen? Wilders had geen weerwoord. Jammer dat die debatteertechniek van Buma geen school maakte. Dan had hij trouwens in zijn eigen zwaard kunnen vallen.

In het tv-debat aan de vooravond van de verkiezingen van 8 maart zei Buma dat Nederlanders die zich niet houden aan de Nederlandse waarden ,,gewoon het land moeten kunnen worden uitgezet”. Hopelijk wist hij niet wat hij zei. Wat zijn namelijk die Nederlandse waarden? Waarden zijn er in soorten en maten: christelijke, joodse, liberale, humanistische, calvinistische, noem maar op. Laten we goedgunstig aannemen dat Buma het begrip waarden niet scherp op zijn netvlies heeft staan. Dan blijft nog de door hem bepleite mogelijkheid van deportatie van Nederlanders, die hem onwelgevallige meningen huldigen. Op welke landgenoten doelt hij? Waarheen moeten ze worden getransporteerd? Door wie, de marechaussee, een legereenheid? Ook dit voornemen van Buma trok nauwelijks aandacht. Gemiste kans of een teken aan de wand? Ik ben bang het laatste.

Van alle Turkse Nederlanders – de opkomst was 46 procent – stemde een derde deel bij het referendum voor de toekenning van ongekend vérgaande bevoegdheden aan Erdogan. De Tweede Kamer vindt dat er een flinke steek los zit aan hun integratie. Maar hoe zit het met die politieke leiders van Nederlandse bodem, Rutte en Buma, die mensenrechten tot speelbal (willen) maken van een toevallige coalitiemeerderheid? Als het om de rechtsstaat gaat, kan het bij de huidige formatiepoging helaas alleen nog komen van D66 en GroenLinks. Wie had dat een paar jaar geleden kunnen denken? De arm van Wilders reikt veel verder dan velen zich (willen) realiseren.

