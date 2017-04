De Griekse mythologie als leidraad voor goed leiderschap

Pieter Anko de Vries

Goed leiderschap hoort verenigbaar te zijn met vrijheid. Een leider is geen manager maar streeft naar wat goed is voor iedereen. Een goede leider hoeft niet te werken in de top van een organisatie.

Wat is goed leiderschap? Het is in ieder geval iets anders dan het werk dat een manager doet. Een manager streeft ernaar te zorgen dat het werk wordt gedaan. Een goede leider hoeft helemaal niet een goede manager te zijn. Sterker nog, managers ontpoppen zich in een organisatie niet zelden als tirannen: trappen naar onderen en likken naar boven. Ze zijn vaak zelfzuchtig, laf en arrogant. Tirannie vernietigt de vrijheid.

Leiderschap daarentegen is een vorm van macht die verenigbaar is met vrijheid. En dan gaat het niet alleen over mensen die aan de top staan. Ook op de werkvloer is echt leiderschap van groot belang. Dan zijn deugden als eerlijkheid, moed, wijsheid, eerbied, compassie, een goed oordeel en rechtvaardigheid de leidende motieven. Een leider streeft naar wat goed is voor iedereen in de groep of de organisatie.

Dat schrijft Paul Woodruff in zijn boek Het Ajax-dilemma dat bij uitgeverij Lemniscaat in een Nederlandse vertaling is verschenen. De auteur is filosoof en Vietnamveteraan. Daarnaast is hij classicus en historicus, verbonden aan de universiteit van Austin in de Amerikaanse staat Texas.

Ajax en Odysseus

Goed Leiderschap is niet alleen van belang in bedrijven. Ook in maatschappelijke instellingen, kerken, het landsbestuur op verschillende niveaus, het onderwijs, het leger, de sport en zelfs het gezin waar vader en/of moeder de scepter zwaaien.

Het boek is gebaseerd op het verhaal uit de Griekse mythologie over de wedstrijd tussen de helden Ajax en Odysseus, georganiseerd door koning Agamemnon. Hij wil weten wie de waardevolste soldaat van zijn leger is. De beide mannen zijn karakterologisch tegenpolen van elkaar en de koning speelt ze zeer ten onrechte en tot schade van het rijk tegen elkaar uit.

In de ideeën over de economische orde van het Rijnlandse model van de meeste Europese landen komen veel inzichten van de auteur niet helemaal als een verrassing.

Onbeperkte macht

Voor de Angelsaksische economische traditie zitten er in het boek vast elementen die leiders van bedrijven en instellingen die hun positie als halfgoden cultiveren de ogen doen openen. Hun macht is schier onbeperkt. Ze eigenen zichzelf miljoenenbonussen toe, ook al gaat het slecht met hun bedrijf en vliegen werknemers eruit. De auteur stelt dat het niet alleen gaat om geld maar ook om vriendschap, teamgeest en eerbewijzen.

Een echte leider ziet dat. Die zegt nooit: ‘Ik heb geen keuze.’ En leiders zijn niet bang hun gezag te verliezen, ze zijn goede volgelingen en goede verliezers. Ze denken zelf na, niet mentaal verlamd door tradities of regels. En ze zijn bovenal het cement van de gemeenschap.

Het Ajax-dilemma. Paul Woodruff. Lemniscaat, 19.95 euro