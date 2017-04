De evangelist Johannes geeft in de eerste plaats een geloofsgetuigenis

Riemer Roukema

Over wie of wat Jezus van Nazareth was, is het Johannesevangelie heel duidelijk: hij is God zelf. In zijn boek Jezus volgens Johannes laat Lieuwe van Kampen zien hoe de evangelist dit wil aantonen. Riemer Roukema bespreekt het boek.

Wie goed bekend is met de vier evangeliën van het Nieuwe Testament, weet dat het evangelie van Johannes nogal verschilt van de andere drie. Het verhaal van Jezus’ optreden, lijden, dood en opstanding wordt er nogal anders verteld, en Jezus heeft er met omstanders en leerlingen lange debatten die zo niet in de andere evangeliën zijn te vinden. Dr. Lieuwe van Kampen heeft nu op grond van de oorspronkelijke Griekse tekst een uitleg van dit uitzonderlijke evangelie geschreven. Het is bestemd voor wie geen Grieks kent, maar wel geïnteresseerd is in de betekenis ervan.

Van Kampen beoogt niet alle details uit te leggen, maar vooral de grote lijnen en die details die hij van belang acht. Zijn boek is bedoeld om in zijn geheel te worden gelezen, en dus niet alleen om te raadplegen voor een enkele passage. Het bevat een vertaling van het evangelie van Johannes die inzicht moet geven in de Griekse manier van zeggen en die dus niet altijd mooi Nederlands oplevert. Dat laatste was ook niet de bedoeling. Regelmatig zijn er alternatieve vertaalmogelijkheden tussen haken ingevoegd, wat in een normale Bijbelvertaling niet gebeurt, omdat daar altijd een keuze moet worden gemaakt. Van Kampen is onder meer Bijbelvertaler van beroep en dat blijkt ook uit de uitvoerige verantwoordingen van allerlei vertaalbeslissingen. Daarvoor is een boek als dit bij uitstek geschikt.

Van Kampen meent dat het evangelie van Johannes niet direct bedoeld is als een historisch verslag, wat tot uiting komt in allerlei ongerijmdheden in de tekst. De evangelist was volgens hem niet altijd geïnteresseerd in details van plaats en tijd en in het afronden van een gesprek, maar hij vertelt zijn verhaal vaak nogal schematisch. Soms geeft Van Kampen toe dat hij niet weet hoe hij bepaalde tegenstrijdigheden moet oplossen. Wel maakt hij goed duidelijk dat het evangelie is geschreven om de lezers en hoorders ervan te overtuigen dat in de persoon van Jezus niet zozeer een sympathieke rabbi is gekomen, maar het eeuwige Woord van God – de Logos. Het Woord dat bij God vandaan komt en zelf ook God is en het ware Leven kan geven. De auteur van dit evangelie geeft dus in de eerste plaats een uitvoerig geloofsgetuigenis waarvan hij ook zijn lezers en hoorders wil overtuigen, met als doel dat zij tot geloof in Jezus komen.

Ooggetuige

Consequent verklaart Van Kampen het hele evangelie vanuit de inleiding die getuigt van het goddelijke Woord dat als mens in de wereld gekomen is. Dit resulteert in een ‘orthodoxe’ visie op Jezus, zoals die later ook in geloofsbelijdenissen is verwoord. Van Kampen voelt veel voor de opvatting dat de schrijver van dit evangelie een ooggetuige was; want al is het geheel niet in de eerste plaats als een historisch verslag op te vatten, desondanks bevat het toch allerlei unieke details die historisch aandoen, alsof de auteur er zelf bij geweest is.

De ondertitel van het boek luidt: Meelezen met de evangelist. Bij het lezen dacht ik vaak dat de ondertitel ook wel had kunnen luiden: ‘Meelezen met Lieuwe van Kampen’, want dat is wat de huidige lezer eigenlijk doet. Er is veel van dit boek te leren, al is het niet bedoeld als een commentaar waarin je even iets kunt opzoeken. Toch is het natuurlijk niet verboden om bij één enkele passage even te kijken hoe Van Kampen die vertaalt en uitlegt.

Tijdsaanduidingen

Ondanks mijn waardering heb ik wel een paar kritische kanttekeningen. De vertaling is correct en geeft – zoals bedoeld – inzicht in de Griekse manier van zeggen. Maar dat in Johannes 1:39 ‘het negende uur’ is vertaald, is een onbegrijpelijke misser. Er staat echt ‘het tiende uur’. No ja, soks kin de master oerkomme.

Nu is de telling van de uren van de dag in het evangelie van Johannes een bekend probleem. Gebruikt de evangelist de Romeinse telling, waarin ‘het zesde uur’ wordt gerekend vanaf het midden van de dag, zoals wij ook doen? Of gebruikt hij de Joodse telling die begint bij het aanbreken van de dag? In dat laatste geval zou de Samaritaanse vrouw, die op het zesde uur naar de waterbron was gekomen, daar op het heetst van de dag verschijnen (Johannes 4:6). Dat is een gangbare uitleg, maar Van Kampen acht hier de Romeinse telling ook mogelijk. Vreemd, want bij andere tijdsaanduidingen (Johannes 1:39 en 19:14) gaat hij uit van de Joodse telling (Johannes 4:52 bespreekt hij niet).

Een misser is ook dat Van Kampen in zijn bespreking van Johannes 7 stelt dat het Joodse feest Vreugde der Wet direct na het Loofhuttenfeest wordt gevierd. Op zich klopt dat wel, maar het is pas in de middeleeuwen ingevoerd en dus kan dit feest niet voor de uitleg van het evangelie van Johannes worden gebruikt. Vreemd is ook dat Van Kampen Johannes de Doper beschrijft als de profeet Elia die de komst van Gods Zoon moest voorbereiden. Terwijl Johannes de Doper volgens Johannes 1:21 zelf zegt dat hij niet Elia is. Daarmee wordt de indruk gewekt dat de evangelist het kennelijk niet met die bestaande opvatting eens was.

Zo blijkt: dit boek is niet foutloos en ondanks zijn omvang – 421 bladzijden – niet volledig. Maar dat geldt voor alle boeken die over de Bijbel worden geschreven. Als geheel is het een mooie leeswijzer bij het vierde evangelie die geïnteresseerde Bijbellezers kan bepalen bij het geheim van Jezus van Nazareth, die zoveel meer is dan een inspirerende rabbi.

Dr. Riemer Roukema is hoogleraar Vroeg Christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen.

Jezus volgens Johannes. Meelezen met de evangelist. Lieuwe van Kampen, Uitgeverij Royal Jongbloed, 24,95 euro