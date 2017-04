Bij mensen op bezoek

Tamarah Benima

Regelmatig spreek ik mensen die joods willen worden. Ik geef er de voorkeur aan die mensen thuis te bezoeken. Het huis of de woning, de boeken, de al dan niet joodse parafernalia, de interactie met de huisgenoten (als die er zijn) geeft me een breder beeld van de persoon met wie ik van doen heb. Daarom keek ik gefascineerd naar een krantenfoto waarop koning Willem-Alexander spreekt met Wilfried de Jong, gisteren. De compilatie van hun gesprekken wordt de dag voor Koningsdag uitgezonden.

Ik werd overvallen door onmogelijke vragen. Bijvoorbeeld, zou onze koning echt zo wonen, of is deze ‘kamer’ speciaal ingericht voor dit televisie-optreden. Immers, het koningspaar is extreem gesteld op de privacy. Als ik Alex of Max was zou ik daarom beslist niet willen dat onze onderdanen weten dat wij een groen bankstel hebben met vloekende oranje-bruine kussens, en een niet-passend (vind ik) vloerkleed. Om maar iets te noemen. En ik zou ook geen inkijkje willen geven in onze boekenkasten. Of een blik gunnen op de snuisterijen en de begonia op het tafeltje in de hoek. Ik zou dus een nep-kamer inrichten die als stand-in zou kunnen dienen voor de tv-camera’s. Zo goed als mijn gespreksgenoten ook een beetje hun innerlijk tonen door mij in hun woningen binnen te laten, zo doet onze koning dat ook. Of niet?

Een woninginrichting kan trouwens een imago omver werpen. Ooit publiceerde Het Parool een huiselijke foto van Simon Vinkenoog met zijn echtgenote. Vinken-oog, de ultieme dichter van de Nederlandse wiet-rokende generatie, en zijn weinig in de pas lopende levensgezellin bleken tussen intens burgerlijk meubilair te leven. Bij wijze van spreken, net niet antieke stoelen met geborduurde zittingen en rugleuningen. Vinkenoog viel van het voetstuk waar hij wat mij betreft toch al niet op stond. Hetzelfde gebeurde met Harry Mulisch. Wat een suffe inrichting, kon ik alleen maar verzuchten, toen zijn interieur op de foto werd vastgelegd. Dus ik hoop maar dat die interviewkamer een decor is, en niet echt. Wat ik vind er echt niks aan.