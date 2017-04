Zien, inzien en leven met de Heer

Lútsen Kooistra

We weten wat na Goede Vrijdag komt: de stilte van vandaag, tussen de tijden. De tijd van gisteren is voorbij en de tijd van morgen komt. Iedere tijd heeft zijn eigenheid. Die van gisteren is vervuld met het sterven van Jezus. Voor de Joden die zijn dood wensten, is de tijd van gisteren het einde van een beweging: weg met die Jezus. Voor diens volgelingen lijkt de dag van gisteren ook een einde: de verwachting van het koninkrijk van Jezus is er niet meer.

De dag van morgen brengt nieuws. Dwars tegen alles van de natuurlijke orde in ontstijgt Jezus de dood. Die gebeurtenis wordt aanvankelijk niet opgemerkt. Maria uit Magdala zag een leeg graf en meende dat mensen het lichaam van Jezus hadden weggenomen. Ze haalde enkele van de volgelingen erbij. Die zagen ook het lege graf. Iedereen ging terug naar huis, behalve Maria. Die keek huilend nog een keer in het graf. Daar zag ze twee engelen in witte kleren. Die vroegen haar: waarom huil je? Maria vertelde dat Jezus was weggehaald. Ze keek achterom en zag een man, van wie ze dacht dat hij de tuinman was. Ook hem vertelde ze haar verhaal en vroeg: vertel me, waar hebt u hem neergelegd? Dan kan ik het lichaam meenemen. Toen zei de man: Maria. Ze keek op en zag dat Hij het was. Ze ging naar de leerlingen om het te zeggen: ik heb de Heer gezien.

Het verhaal gaat verder met verschijningen van Jezus aan de leerlingen. Aansluitend is er het verhaal van Thomas. Die was er niet bij toen Jezus aan de leerlingen was verschenen. Hij geloofde het verhaal van Jezus’ verschijning niet: eerst zien, dan geloven.

Het zien speelt in het verhaal over Jezus’ opstanding en verschijningen een belangrijke rol. Maria ziet Jezus, maar herkent hem niet, in het Johannesevangelie staat dat de leerlingen blij waren waren dat ze Hem zagen, diezelfde leerlingen zeiden tegen Thomas: wij hebben de Heer gezien. En Thomas wil eerst de wonden bij Jezus voelen en zijn handen zíén voordat hij kan geloven.

Voel en kijk

Bij de volgende verschijning zegt Jezus tegen Thomas: voel en kijk. En Jezus roept hem op: wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas kiest: hij gelooft.

Het Johannes-evangelie heeft in het verhaal over de opstanding verschillende (Griekse) woorden voor ‘zien.’ Er is het ‘gewone’ zien, het zintuiglijk waarnemen van Jezus als Maria achterom kijkt. Ze zag niet dat Hij het was. Johannes gebruikt een ander woord voor zien als hij beschrijft hoe Maria en de leerlingen inzien wie Hij is. In dat laatste komen zien en weten bij elkaar.

En dan is er die zin van Thomas: eerst zien, dan geloven. Over die houding doet Jezus een uitspraak: jij hebt geloofd omdat je hebt gezien. Gelukkig de mensen die niet zien en toch geloven. Stel je voor dat Thomas gelijk zou hebben met zijn eerst zien dan geloven, Dan was de beweging die tot het christendom leidde, gestopt. Maar het gaat hier om een ander zien dan het zintuiglijke zien: het zien in het geloof. Dat heeft het oog als zintuig niet nodig. Gelovig zien doet inzien hoe Jezus niet maar de Heer is, maar míjn Heer en míjn God is. In die verbondenheid zie ik in wie Hij werkelijk is, en, meer nog, leef ik in de werkelijkheid van Hem.