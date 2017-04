Waar Hij is, hebben dood en zonde geen gezag meer

Markus Matthias

Een bekend Lutherlied is Nun freut euch lieben Christen g’mein (Verheugt u, christenen, tesaam!). Het werd opgenomen in het Liedboek voor de kerken als Gezang 402. Wat kunnen we leren van dit lied als het gaat om heilswerk van Jezus?

Op Pasen herdenken en vieren wij de verlossing en opstanding van de Verlosser van de mensen. In onze tijd is het voor velen moeilijk geworden om überhaupt hierover na te denken. Is de christelijke leer over de verlossing betrouwbaar, is ze verstandig, is ze überhaupt fatsoenlijk? En hebben wij verlossing nodig, wij als individuen?

De wereld heeft zeker behoefte aan verlossing, maar wij als mensen? Alle woorden die in het lied van Maarten Luther langskomen om onze behoefte aan verlossing te benoemen (duivel, dood, schuld, vrije wil) zeggen ons niets meer. De tijdgenoten van Luther wisten wél waarop hij doelde. Te weten op de overmacht van het boze in onze wereld, op het einde van ons als persoon, op het niet voldoen aan onze eigen verwachtingen en aan die we van anderen hebben. Ook wees Luther erop dat het leven niet om onszelf moet draaien. Blijkbaar zijn dat allemaal geen vragen meer van onze tijd.

Lied

Het mooie van dit lied is echter dat Luther het verstond zijn theologie in een lied te vertolken. De mensen kregen een lied dat ze zelf konden zingen, en waarin ze hun geloof op een heel eenvoudige maar theologische verantwoorde wijze konden uiten.

Het mooiste aan het lied is dat Luther hierin afscheid neemt van het oude model waarin de barmhartige God verzoend zou moeten worden. Nee, de méns moet gered worden uit de ellende, waarin hijzelf verstrikt is geraakt en die hij heel duidelijk zelf ervaart. Jezus als de Heiland brengt geen offer, maar hij wordt gezonden om zonde en dood te verdelgen.

In het hele lied staat Jezus als de Heiland centraal. Het gaat over Gods solidariteit met de mens. Dit komt tot uitdrukking in teksten als ‘bondgenoot’ en ‘werd Hij mij tot een broeder’. Gods tegenwoordigheid in Jezus Christus is de waarborg voor de veiligheid van de mensen tegen de angst voor duivel, dood en zonde.

Te theologisch?

Daarom legt Luther steeds de nadruk op de presentie van Jezus Christus. Waar Hij is, hebben duivel, dood en zonde geen gezag meer. In het oude, rode Liedboek voor de kerken uit 1973 stond het lied nog. In het nieuwe Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013) staat het niet meer. Is dit alles ons te vreemd geworden? Te theologisch? Of misschien te rechtzinnig.

We zouden Luther recht doen om Verheugt u, christenen, tesaam! weer eens te zingen. Juist met Pasen, want dit lied – waarvan Ad den Besten en Jan Wit de vertaling maakten – blijft voor elke christen actueel.

Markus Matthias is hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit. Dit is het tiende deel in een Goede Leven-serie over teksten van Luther.