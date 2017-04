Politiek is uiteindelijk gewoon een vak

De Haagse week

Henk van der Laan

Als het straks over de poppetjes gaat in de formatie, duiken er veel bekende gezichten op. En als er al iemand ‘van buiten’ bewindspersoon wordt, is het iemand die wel elders bestuurservaring heeft opgedaan: in de vakbond, bij werkgeversorganisatie, onderwijsinstellingen of in partijbesturen.

Deze maand kwam NOS-journalist Joost Vullings met het boek De Kinderen van Pim, met hierin interviews met alle LPF’ers die in 2002 Kamerlid werden. Slechts drie wilden niet meewerken – misschien niet toevallig de enige vrouwen in de fractie – en zes zijn al overleden. Slechts een enkeling is nog politiek actief, meestal lokaal.

Het zijn geweldige interviews, vooral omdat Vullings open vragen stelt, maar tegelijk wel kritisch blijft. En het zijn praters natuurlijk, veel macho-mannen met een stevige mening die ze niet onder stoelen of banken steken. De gesprekken gaan over de aantrekkingskracht van Pim Fortuyn, hoe ze betrokken raakten bij de LPF, de moord op Fortuyn en de tumultueuze maanden in de Tweede Kamer.

Het is een tragisch verhaal. De LPF’ers kenden elkaar niet tot nauwelijks en hadden op een enkeling na geen politieke ervaring. Maar ze kwamen wel in het middelpunt van de politieke aandacht en belandden in een mum van tijd in een formatie en later in een kabinet. Hun interne strijd leidde ertoe dat CDA en VVD binnen honderd dagen de stekker uit het kabinet-Balkenende I trokken. De meeste LPF’ers zijn er eerlijk over tegen Vullings: hen is een kunstje geflikt, maar daar hebben ze wel alle gelegenheid voor gegeven.

Ruzie

De conclusie die meerdere keren wordt getrokken, is dat de LPF-lijst slecht was samengesteld. Peter Langendam, LPF-bestuurslid en goede vriend van Fortuyn, zocht mensen die maatschappelijk iets gepresteerd hadden. Hierdoor kwamen er te veel oudere manen in de fractie die gewend waren dat er naar hen geluisterd werd in plaats van dat ze naar anderen moesten luisteren en samenwerken. Ruzie en conflict lagen op de loer. Maar ook de onkunde over hoe het in de Kamer werkt. Het papierwerk, de procedures, de vergaderingen: dat was wat anders dan leidinggeven. Zeggen wat je denkt, dat werkt niet. Zo merkten de medisch specialisten dat het in de zorgpolitiek niet gaat over zorg maar over geld.

Het leuke is wel dat alle geïnterviewde LPF’ers tot de conclusie komen dat ze te veel ruzie hebben gemaakt, dat er te veel een machocultuur heerste, dat er veel niet handig is aangepakt, dat de partij beter niet had kunnen regeren omdat men er niet klaar voor was. Uiteindelijk blijkt politiek ook gewoon een vak te zijn – een vak dat zij niet beheersten. Of, zoals anesthesist Milos Zvonar zegt: ‘We waren geen beroepspolitici. Al snel kom je er achter dat als je iets wilt bereiken je de regels moet kennen. Die kennis ontbrak ons en dan kun je wel de tweede grootste partij van Nederland zijn, maar dan bereik je niet veel.’

En verbindt hij er vervolgens de conclusie aan dat de meesten van hen niet geschikt waren voor de politiek, dat politiek meer vraagt dan een maatschappelijke carrière elders en dat ze respect hebben gekregen voor degenen die dat politiek ambacht wel in de vingers hebben? Nee. Daar zijn ze toch te veel macho-mannetje voor.