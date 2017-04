Het delen van het brood was een teken van echte gemeenschap

Liuwe Westra

In veel protestantse en katholieke kerken wordt vanavond de Maaltijd van de Heer gevierd. Hoe waren de gebruiken van het avondmaal en de Eucharistie in de Vroege Kerk?

De woorden ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’ zullen ongetwijfeld weer in verschillende talen klinken in vele kerken waar vandaag, op Witte Donderdag, een dienst wordt gehouden. Ongetwijfeld wordt in de meeste van die kerken dan ook het avondmaal of de eucharistie gevierd. En iedereen die daarbij aanwezig is, zal iets van het gevoel ervaren op deze ene avond te doen wat Jezus zijn leerlingen heeft opgedragen. Tot zijn gedachtenis samen de Maaltijd van de Heer houden.

Maar wat hield die opdracht precies in? Bedoelde Jezus dat zijn leerlingen ook in de toekomst het paasfeest moesten vieren, maar dan niet meer alleen als herinnering aan de uittocht uit Egypte, maar ook als herinnering aan zijn lijden en sterven? Of ging het om een meer regelmatig bijeenkomen om samen te eten, in de naam van Jezus? Of om een rituele miniatuurmaaltijd zoals wij die kennen?

Complete maaltijd

In de praktijk is het vooral dat laatste geworden. Maar in de eerste eeuwen van de kerk ging het wel degelijk om een complete maaltijd, met een kort liturgisch begin. Ook Jezus en zijn leerlingen hielden een complete maaltijd zoals dat in die tijd gangbaar was. De gebruikelijke voorstelling is, dat bij dergelijke maaltijden één persoon de leiding had. Diegene kreeg het privilege de maaltijd te openen door te bidden, een brood in stukken te breken en deze uit te delen aan de andere aanwezigen.

Vaak zien we daarbij een beeld voor ons zoals het bekende Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci, dat als borduurwerk ontelbare kerkenraadskamers heeft gesierd. De leerlingen samen om de tafel, en Jezus in het midden.

Als we na Pasen en Pinksteren de leerlingen terugzien in de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen, dan valt op dat het ‘breken van het brood’ wordt genoemd als een van de basiskenmerken van de nieuwe gemeente. Ook in de brieven van Paulus wordt dit ‘breken van het brood’ genoemd als essentieel voor de christelijke identiteit.

Maar hoe kan zoiets gewoons als het samen gebruiken van een maaltijd een van de belangrijkste kenmerken zijn geweest van een nieuwe groep? Maakten de naam en gedachtenis van Jezus alles anders? En waarom worden die dan niet vaker genoemd? Met andere woorden: wat hebben de eerste leerlingen gedacht en gevoeld als ze zeiden: ‘We gaan samen het brood breken?’ Bedoelden ze echt niet meer dan ‘We komen samen om te eten, samen in de naam van Jezus?’

Groep

We weten dat het samen eten in een groep een normaal verschijnsel was in de tijd van Jezus en de vroege kerk. Allerlei groepen hielden vaker een gezamenlijke maaltijd. Het kon dan gaan om sponsoren van de plaatselijke tempel, of leden van de vrijwillige brandweer, aanhangers van een bepaalde filosofie, of mensen die een bepaalde sport beoefenden. Hoorde je bij een club, dan organiseerde je regelmatig een gezamenlijke maaltijd. Met de gemeenten van de Vroege Kerk was dat niet anders.

Bij dergelijke maaltijden zat men niet op stoelen of banken samen aan één tafel, zoals bij Leonardo da Vinci. Men zat niet rechtop, maar halfzittend op aanligbedden. Dat waren grote, divanachtige constructies, waarop twee of drie mensen konden liggen. Je kon dus met je hoofd vlakbij iemands voeten liggen, en daarom werden de voeten aan het begin van zo’n maaltijd ook gewassen. Bij iedere bank stonden lage tafels met daarop het voedsel. Er was geen gemeenschappelijke tafel.

De beschrijvingen van een leider die de maaltijd opent met gebed en het uitdelen van brood, komen allemaal uit latere, rabbijnse bronnen, toen men waarschijnlijk meer op onze manier samen rechtop aan een tafel zat. Maar bij een antieke groepsmaaltijd was zoiets helemaal niet praktisch, omdat er zoals gezegd niet één gemeenschappelijke tafel was. En dat zou ook wel eens het nieuwe kunnen zijn van de christelijke maaltijden en van Jezus’ Laatste Avondmaal: dat er brood werd gedeeld.

Grote divans

Stel je voor: een ruime eetzaal, met daarin vier grote divans waarop steeds drie mensen samen in een halfzittende houding liggen te eten. Bij iedere divan staan kleine tafeltjes met daarop eten en drinken. De maaltijd is in volle gang. Plotseling gaat één persoon staan. Hij prijst God voor de maaltijd, neemt een brood, breekt dat in stukken, en loopt bij alle banken langs om iedereen een stuk van zijn brood te geven. Vervolgens zegt hij: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Dat moet een opvallende en indrukwekkende gebeurtenis zijn geweest!

Ik word in dit vermoeden bevestigd door twee dingen. Ten eerste is er het feit dat later steeds dat breken van het brood als specifiek kenmerk wordt genoemd. Bij de Emmaüsgangers dankt Jezus en Hij breekt het brood. Maar de twee leerlingen vertellen later op die avond aan de anderen, dat ze Hem aan het breken hebben herkend. Ook in Handelingen wordt steeds het breken genoemd, niet het danken.

Het tweede is, dat in het Oude Testament drie keer de uitdrukking ‘je brood breken’ voorkomt. De plaatsen zijn Jesaja 58:7, Jeremia 16:7 en Klaagliederen 4:4. Op al die plaatsen wordt gesproken over het ‘breken’ van brood, en steeds wordt daar bedoeld: je voedsel delen met wie het nodig heeft.

Nieuw gebod

Zou het misschien zo kunnen zijn, dat Jezus tijdens die laatste gezamenlijke maaltijd de leerlingen inderdaad een nieuw gebod heeft gegeven, zoals het evangelie van Johannes vermeldt? En dat dat nieuwe gelegen is in het feit dat men de eigen middelen gebruikt om elkaar te helpen? En dat de leden van de eerste gemeente, als ze zeiden ‘we gaan brood breken’ daarmee vooral bedoelden ‘we gaan ons brood delen’?

De gemeenschap van Jezus Christus is vanaf het begin een opvallend verschijnsel geweest in de antieke maatschappij. Dan moet er iets zijn geweest, dat in die gemeenschap gebeurde en daarbuiten niet. Niet een liturgie of ritueel, niet een gezamenlijke maaltijd of groepsbijeenkomst onderscheidde de christelijke gemeente van andere religieuze of sociale verbanden. Maar misschien wel het feit, dat ze hun dagelijks brood en alles wat er nodig was om in die tijd en in die maatschappij te overleven, onbekommerd en ruimhartig met elkaar deelden. Wat is er logischer, dan dat ze dat van Jezus zelf zouden hebben geleerd?

Dr. Liuwe H. Westra is als onderzoeker op het gebied van de geschiedenis van de Vroege Kerk verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.