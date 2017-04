Criminelen die onschuldig ogen

Tamarah Benima

Jumana Nagarwala oogt op de foto zo onschuldig als iemand er maar maar uit kan zien. Een lief gezichtje, een verlegen glimlach. Maar Nagarwala is wel degelijk een misdadigster. Ze is aangeklaagd voor genitale verminking in Minnesota. Ze wordt er van beschuldigd een mes op de clitoris en vagina van twee jonge meisjes te hebben gezet. De Somalische meisjes waren door hun moeders naar haar toegebracht, uiteraard onder valse voorwendselen.

Voor wie het niet weet: 98 procent van de Somalische vrouwen kis van haar genitaliën beroofd, maar bijvoorbeeld Egyptische voor 87 procent. Het komt onder moslims en christenen voor. In het extreme geval worden de genitaliën helemaal verwijderd, en de verminkte resten aan elkaar genaaid, slechts een plasgaatje overlatend. De medische complicaties, die vaak een heel leven duren, zijn enorm. Volgens de Amerikaanse autoriteiten lopen naar schatting een half miljoen meisjes gevaar genitaal te worden verwoest. De Amerikanen hopen dat niet alle meisjes met ouders uit vooral Noord- en Midden-Midden Afrika en Arabische landen dit lot ondergaan, maar slechts een op de vijf.

Ook in Europa komt deze barbaarse praktijk voor, in Engeland werden in 2017 5000 genitaal verminkte meisjes ontdekt. En ook in ons land wordt deze vorm van vrouwenonderdrukking toegepast. Helaas is het doel van veel religies en religieuze culturen om de vrouw ‘op haar plaats te houden’; sommige religies en culturen doen dat door haar een bevredigende seksuele beleving en de autonomie over de eigen seksualiteit te ontzeggen. Maar is mannenbesnijdenis niet net zo kwalijk? Nee. Het is beslist een mutilatie, maar voor het gevoel net zo weinig ingrijpend als een tattoo. Mannen die op latere leeftijd zijn besneden kunnen bevestigen dat hun seksuele beleving er niet door is aangetast. (Als dat wel zo was, was het al lang afgeschaft.)

Hulde dus aan alle aanklagers, waar ook ter wereld, die vrouwen helpen zich te verweren tegen de verwoesting van hun lichaam, door misdadigsters als Nagarwala, liegende moeders en grootmoeders, en alle mannen die dit van vrouwen eisen.