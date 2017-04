Wat beoogt Assad met gifgasaanval?

Achtergrond

Niek van der Molen

Welk tactisch doel de Syrische president Bashir al-Assad dacht te dienen met de gifgasaanval van dinsdag op de plaats Khan Sheikhoun mag een raadsel heten. De aanval, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen, zet een streep door de voorzichtige toenadering van het Westen richting Assad. Groot-Brittannië en Frankrijk leken bereid te aanvaarden dat de Syrische president kan blijven zitten. De Amerikaanse president Donald Trump zag tot begin deze week Assad zelfs als een mogelijke partner in de strijd tegen Islamitische Staat, volgens hem de grootste bedreiging. Aan die toenadering is abrupt een einde gekomen.

Damascus heeft met de aanval ook Rusland, de belangrijkste steunpilaar van het regime, in verlegenheid gebracht. Moskou moest zich deze week in de VN-Veiligheidsraad in alle mogelijke bochten wringen om een veroordeling van Syrië te voorkomen. Dat ging weer via de gebruikelijke diplomatieke drietrapsraket: ontkennen, anderen de schuld geven en saboteren. Westerse landen zijn ervan overtuigd dat Syrië achter de aanval zit, omdat de bom volgens ooggetuigen uit een vliegtuig werd gedropt en de rebellen niet beschikken over een luchtmacht. Maar Rusland ontkent deze lezing glashard en beweert dat een chemisch depot van de rebellen werd getroffen. Vervolgens kwam Rusland met het verhaal dat de voormalige Amerikaanse president Barack Obama zelf heeft bijgedragen aan het gebruik van chemische wapens in Syrië. Door in 2013 te dreigen met militaire actie als met dergelijke wapens een ‘rode lijn’ zou worden overschreden, moedigde hij volgens Moskou extremisten aan om daartoe over te gaan. Als sluitstuk van de Russische diplomatieke actie om de schade voor het bewind van Assad zoveel mogelijk te beperken, blokkeerde Moskou een westerse ontwerpresolutie in de Veiligheidsraad waarin de zenuwgasaanval wordt veroordeeld. Het bewijs zou zijn gebaseerd op ‘nep-informatie’.

Rode lijn

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley waarschuwde woensdag dat landen zich verplicht kunnen voelen om alleen op te treden als er mede door de Russische opstelling geen collectieve actie wordt ondernomen. Trump zei vervolgens dat Assad ‘meerdere lijnen’ heeft overschreden, waarmee hij teruggreep op de ‘rode lijn’-beeldspraak van Obama die hij indirect schuldig verklaarde voor de aanslag. ,,De afschuwelijke acties van het regime van Assad zijn een gevolg van de zwakte en besluiteloosheid van het vorige kabinet”, zei Trump donderdag. ,,Obama zei in 2012 nog dat hij een eind zou maken aan het gebruik van chemische wapens. Vervolgens deed hij niets.”

Als Trump na deze dreigende taal niets had gedaan, was hij net zo zwak overgekomen als hij Obama verwijt. Maar hij greep gisteren wel militair in, hoewel hij voor een nog groter dilemma stond dan destijds Obama. Want inmiddels heeft Rusland een dominante militaire rol in Syrië en een Amerikaanse militaire actie kan een conflict met Moskou veroorzaken. Het Kremlin gaf eerder aan geweld niet uit te sluiten om het Assad-regime ,,te verdedigen tegen Amerikaanse agressie”, maar het lijkt erop dat Moskou zich neerlegt bij de Amerikaanse militaire respons van gisteren.

We kunnen niet in het brein van Assad kijken, maar misschien beoogde hij met de gifgasaanval Trump kleur te laten bekennen nadat hij onlangs aangaf dat het met Assad wil samenwerken om IS te bestrijden. Want wat zou Trump belangrijker vinden: met Assad IS bestrijden of het verbod op chemische wapens handhaven? Sinds gisteren weten we het antwoord.