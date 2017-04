tp17, hoe sociale media helemaal bij een event als ‘The Passion’ horen

Lodewijk Born

The Passion draait vooral om de uitvoering en de uitzending op Witte Donderdag, 13 april. Maar achter de schermen gebeurt er enorm veel meer bij de EO en KRO-NCRV. Sociale media spelen daarin een grote rol.

Cornelis Vlot, adviseur marketing en communicatie bij de Evangelische Omroep, is deze voorjaarsmaanden zeer druk met The Passion. En dat terwijl misschien wel de grootste klus nog aanstaande is: het vijftigjarig bestaan van de EO dat dit jaar groots gevierd en herdacht gaat worden.

Eerst, tot Pasen, ligt de focus op het paasevent The Passion. Het projectteam van The Passion bestaat uit mensen die verschillende disciplines vertegenwoordigen, zoals sociale media, webredactie en communicatie. En al die geledingen sturen eigen groepen aan die achter de schermen met The Passion al langere tijd bezig zijn.

Eigenlijk het hele jaar door, want de volgers van bijvoorbeeld Facebook.com/thepassionnl en @thepassion krijgen – ook als er geen The Passion is – regelmatig een post via Facebook of een Twitterbericht. ,,Je kunt zeggen dat het echt begint te lopen vanaf het najaar, wanneer we hebben bekendgemaakt in welke stad The Passion is. Je zult zien dat de komende tijd, naar 13 april toe, het aantal mensen dat ons volgt via sociale media nog verder zal toenemen.”

Dwarsdoorsnede

Het aantal vaste volgers via Facebook is op dit moment 110.000, Twitter tegen de 19.000 en Instagram enkele duizenden. Vlot spreekt van ,,The Passion-fans”. ,,Wat voor mensen dat zijn? Het is net als bij de tv-kijkers: een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking, jong en oud, man, vrouw en van alle leeftijden. De motivering waarom ze ons via een van onze socialemediakanalen volgen, is net zo divers. De één doet het omdat-ie diep gelovig is, de ander omdat hij of zij de muziek van The Passion aansprekend vindt en weer een ander omdat er een band is met de cast.”

Vorig jaar werd ook Snapchat ingeschakeld. ,,Dat was omdat Joram Kaat, die voor onze jongerentak BEAM werkt, discipel was. Wij lieten hem toen eigen filmpjes maken zodat er via Snapchat een kijkje achter de schermen bij The Passion mogelijk was.”

Dit jaar is er geen Snapchat, maar wel een service via WhatsApp of e-mail. Na aanmelding krijgen mensen in de veertigdagentijd iedere dag op hun smartphone een berichtje dat met The Passion te maken heeft. ,,Bijvoorbeeld een mooie tekst of een filmpje.”

Ook via YouTube worden er dingen online gezet. Vlot legt uit dat er sinds Gouda, de eerste editie in 2011, veel is veranderd. ,,Sociale media horen echt helemaal bij The Passion. Het is een lijntje dat ons in contact brengt met een grote schare fans. Er wordt ook speciale content gemaakt, zoals filmpjes met artiesten, die we alleen via, bijvoorbeeld, Facebook verspreiden.”

Ter plaatse

In die zin kan een event als The Passion niet meer zonder sociale media. Op 13 april zitten zes tot tien mensen van het Webcare-team bij het Zaailand in Leeuwarden om nauwgezet te volgen wat er op internet plaatsvindt, tijdens de uitzending. Dat gebeurt bewust vanuit Leeuwarden en niet op afstand in Hilversum. ,,We willen de sfeer en het gevoel van The Passion ter plaatse meekrijgen.”

Mensen die niet lijfelijk in Leeuwarden kunnen zijn, kunnen – net als bij de vorige edities – ervoor kiezen symbolisch mee te lopen in een ‘digitale stoet’ achter het kruis aan. Vorig jaar deden liefst 150.000 mensen dat. Tijdens de processie vraagt de verslaggever deelnemers waarom ze meelopen, de virtuele lopers kunnen hun motivatie digitaal insturen. Dit jaar gebeurt er hierbij iets nieuws. ,,We gaan via Facebook Live die persoonlijke commentaren in beeld brengen. Zodat mensen elkaars motivatiereacties direct kunnen lezen.”

Als je de berichten en de motivatie van vorig jaar terugleest, zie je enkele heel ontroerende, kleine getuigenissen, zegt Vlot. Daarom ziet het projectteam het als een kans om er, in de verbinding met elkaar, meer mee te doen. Het initiatief met Facebook Live laat zien dat er steeds gemoderniseerd wordt.

Privacy

Al die mensen die het event via sociale media volgen, het lijkt een mooie manier om gegevens te verzamelen voor commerciële doeleinden. Vlot verzekert dat het zo niet werkt. ,,De socialemediaplatforms zelf hebben te maken met privacy-voorwaarden. Wij zijn gebruikers van deze platformen en houden ons aan de regels die ervoor gelden.”

Als het gaat om Twitter zal de hashtag #tp17 rond en op 13 april – de dag van de live-uitzending – weer veel voorbijkomen. ,,We houden het zo kort en zo krachtig mogelijk.”

Nu The Passion in Leeuwarden is, zal dat via sociale media ongetwijfeld voor Friese commentaren zorgen. Vlot vindt dat mooi en zegt dat de EO misschien ook iets in het Fries zal posten. ,,We hebben wel enkelen in het Webcare-team die een band hebben met Friesland.”

Volgen kan onder meer via:

Twitter: @thepassion @eonl

Instagram: www.instagram.com/thepassion.nl

Facebook: facebook.com/thepassionnl

Website: www.thepassion.nl