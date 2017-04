Tekenen kan bij het stippellijntje

De Haagse week

Henk van der Laan

Brainport Development, een samenwerkingsverband van gemeenten, onderzoeks-instellingen en bedrijven, wil de regio Eindhoven naar een hoger plan stuwen. Dat kost de komende jaren 10,5 miljard euro. Het leeuwendeel moet hiervan moet van de staat komen. Of de onderhandelaars voor een nieuw kabinet hier rekening mee willen houden, schreef Brainport Development aan informateur Edith Schippers.

Brutaal? Jazeker. En de Eindhovenclub is niet het enige samenwerkingsverband dat in deze voorspoedige tijden een goed plan heeft bedacht, waarvoor de rijksoverheid geld moet neerleggen.

Het regent deze weken bedelbrieven aan de informateur. De kleinere steden, provincies, werkgevers van VNO-NCW en mkb vonden zich in het aanpakken van het aantrekkelijk houden van steden en dorpen in het hele land. Of het kabinet even een kwart miljard wil klaarleggen. De Raad van de Rechtspraak heeft voor een betere rechtspraak echt 100 miljoen euro op jaarbasis nodig. LTO en varkenshoudersbond NVV willen graag medewerking aan een puntenplan voor een duurzamere varkenshouderij.

Sinterklaas valt vroeg dit jaar zullen we maar zeggen.

Te laat

En het leuke is wat elke lobbyist weet te vertellen: wie nu nog zijn punt op de politiek agenda voor de komende kabinetsperiode wil zetten is te laat. Veel te laat. Wie een succesvolle lobby wil, had vorig jaar al klaar moeten zijn toen de partijprogramma’s werden geschreven. Toen bepaalden partijen hun standpunten, daarmee gaan partijen naar de onderhandelingstafel. Wie zijn punt niet in meerdere partijprogramma’s heeft weten te wurmen, heeft nu het nakijken.

Er zijn natuurlijk organisaties die dat niet weten en nu inderdaad te laat aan komen zetten. Maar bij de genoemde voorbeelden zitten overheidslobby’s en de georganiseerde bedrijfslobby’s. En die weten maar al te goed wat slim lobbyen is. Zie hun brieven als een reminder voor hun zaak.

De ‘polder’, het overleg tussen werkgevers en werknemers, is in Nederland niet al te zichtbaar, maar nog altijd zeer actief – en als de politiek een andere kant op dreigt te gaan dan komen de belangen-behartigers te voorschijn om Den Haag tot de orde te roepen.

Regeldruk

Zo hebben we de hele verkiezingscampagne niets gehoord over klimaatwetgeving, maar zodra de stemmen geteld waren en het tijd werd voor beleid maken, doken vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties overal op om te benadrukken dat Nederland echt werk van verduurzaming van de economie moest maken. En of het rijk dat even wilde regelen. Tekenen kan bij het stippellijntje.

Gek, want normaal gesproken houdt het bedrijfsleven niet van te veel overheidsinmenging. De markt moet vrij en geliberaliseerd, en de regeldruk omlaag. Maar als er een mooi project op poten gezet moet worden, moet het rijk het oplossen.

Het zou een leuke test zijn als het nieuwe kabinet de rollen ook eens om kan draaien: we hebben leuke plannen en daarvoor hebben we geld nodig van het bedrijfsleven. Of VNO-NCW even wil tekenen bij het stippellijntje?

Vast niet.