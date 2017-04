Politici moeten zich resetten

Onze democratie en rechtsstaat staan op de tocht. Dat is het gevolg van het grote onbehagen in de samenleving over de politiek. Aldus vicepresident van de Raad van State Piet-Hein Donner in zijn jaarverslag. Hij zegt daarmee niets verkeerds, maar ook niets nieuws. Waar komt die wijd verbreide onvrede toch vandaan? Daarover geen woord. Net zoals veel andere juristen legt Donner de vinger op de zere plek. Daar blijft het echter bij. Dat schiet niet op.

Toevallig leerde ik op dezelfde dag dat Donner met zijn verslag kwam een nieuw Duits woord: de Getriebenen, mensen die worden voortgedreven. Het is de titel van een pas verschenen, opmerkelijk boek. Het beschrijft nauwkeurig de chaos die in de Duitse politiek ontstond door de onverwachte massale instroom van vluchtelingen anderhalf jaar geleden. Er was geen leiding. Koersvastheid was ver te zoeken. Bondskanselier Angela Merkel en haar regering werden voortgedreven door de gebeurtenissen en door de wisselende stemming onder de bevolking. Ze regisseerden niet, ze volgden. Sprongen van de ene op de andere ijsschots.

Scharrelen

Dit was geen incident, maar is typerend voor de huidige generatie politici in de westerse wereld. Ze hebben geen visie – premier Mark Rutte is daar zelfs trots op – en komen met scharrelen de tijd door. Dat eist zijn tol. Het probleem is niet dat de kiezers geen vertrouwen hebben in de politiek. Ze hebben geen fiducie in de politici. Daar zit de knoop.

De wereld zit complexer in elkaar dan ooit. Daar houden mensen niet van, ze worden er onzeker van. Vandaar de behoefte om het simpel te houden. Daarin voorziet het populisme. Het noemt de problemen vaak loepzuiver bij de naam. Aan realistische oplossingen ontbreekt het echter vrijwel altijd. Populisme is per definitie planloos.

De traditionele ideologieën (liberalisme, sociaaldemocratie, christendemocratie) zijn verbleekt. Nog geen 2 procent van de kiesgerechtigden is lid van een politieke partij. De partijen zijn in belangrijke mate baantjesmachines geworden. Om macht te houden, schurken ze aan tegen het populisme. Daardoor ademt de héle politiek planloosheid. De politieke regie verschrompelde de afgelopen twintig jaar. De markt nam het roer over. Dat merken we nu. Door de sterk toegenomen sociale ongelijkheid wordt de samenleving uiteen gereten. Het gros van de politici staat erbij en kijkt ernaar.

Sociaal getto

Tweeënhalf miljoen Nederlanders zijn beland in een sociaal getto. Ze zijn laagopgeleid, zijn relatief ongezond, hebben geen perspectief, missen de aansluiting met alles en nog wat. Vierhonderdduizend kinderen groeien op in permanente armoede.

Twee miljoen moeten het hoofd boven water houden met rusteloos hoppen van de ene naar de andere (tijdelijke) baan. Vaak geldzorgen, altijd in de rats over ontslag.

Bij de middenklasse is de fleur eraf. Het is financieel pappen en nathouden. De bestaanszekerheid is wankel, de vooruitzichten op een aantrekkelijke carrière schamel. Eigenlijk hebben alleen hoogopgeleiden en andere kansrijken al jaren de wind in de zeilen. Kunnen doen wat ze willen.

Samenvattend ziet het beeld er in grote lijnen als volgt uit. Een derde deel van de bevolking zit uitzichtloos in de onderwal, een derde deel bevindt zich in stilstaand water en een derde deel leeft bij mooi weer en lange dagen. Het zijn op zichzelf staande werelden. In geen van de drie houdt het respect voor de politici over. Zij zullen zich daarom moeten resetten. Ophouden de rol van Getriebenen te spelen. Terug naar zoals het was: de overheid als natuurlijke, actieve bondgenoot van de mensen in het land. Hét medicijn om de democratie en de rechtsstaat in de benen te houden.