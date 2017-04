Je kunt er grote moeite mee hebben, maar Christus wordt gepredikt

Dick Vos

Over The Passion valt inhoudelijk wel het nodige te zeggen. Zo wordt er binnen kerk en theologie over gesproken tenminste. Maar hoe zwaar weegt dat? Het Goede Leven polste drie theologen en allemaal geven ze The Passion op z’n minst het voordeel van de twijfel.

Doet de manier waarop het tv-event The Passion de laatste dagen van Jezus in beeld brengt voldoende recht aan het oorspronkelijke Bijbelverhaal en de boodschap die dat verhaal in zich heeft? Op die vraag kreeg het Goede Leven schriftelijke reacties van prof. dr. Kees van der Kooi, hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, dr. Hans Schaeffer, docent praktische theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen (TUK) en prof. dr. Willem Ouweneel, publicist en gewaardeerd spreker in met name evangelische en reformatorische kringen.

Alle drie de theologen plaatsen The Passion in de traditie van vooral middeleeuws passiespelen. ‘Passiespelen werden in de middeleeuwen niet in de kerk zelf opgevoerd, maar op het marktplein’, aldus Van der Kooi. Tegenwoordig noemen we dat ‘de publieke ruimte’. Schaeffer noemt daarnaast kerkdiensten met min of meer gedramatiseerde elementen uit het lijdensevangelie in de zeventiende en achttiende eeuw, opvoeringen van Passionen zoals die van Bach of Telemann in de negentiende en twintigste eeuw, en zelfs kerkdiensten – ook in protestantse context – waarin in de Stille Week een passie-achtige afwisselingen tussen lezing, gemeentezang en koorzang gebruik is. Plaatsing in een bredere traditie maakt het accepteren van elementen waarmee je zelf in meerdere of mindere mate moeite hebt, makkelijker.

Kunstwerk

Hans Schaeffer kijkt naar The Passion als naar een kunstwerk met een christelijke thematiek. ‘Door er zo naar te kijken ontstaat ruimte om The Passion niet in kerkelijke, liturgische, missiologische of dogmatische zin te hoeven beoordelen of veroordelen.’ Wanneer Schaeffer The Passion minder kerks en meer als kunstwerk beschouwt, dan heeft het missen van voor hem wezenlijke elementen uit het lijdensevangelie minder impact. Expliciet noemt hij persoonlijke schuld en vergeving en ook de inhoud van Judas’ verraad als voorbeelden daarvan. Voor de opvoering van een kunstwerk geldt ook dat bij ieder een eigen ervaring opgewekt wordt. ‘Aard en (religieuze) impact van zo’n ervaring is voor ieder anders’, geeft Schaeffer aan. ‘De reacties die zo’n opvoering oproept, wil ik niet beoordelen. Het lijkt me ook in de lijn van de boodschap van Jezus zelf om niet meteen vanuit kerkelijk en christelijk perspectief zo’n beoordelende rol in te nemen: oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt.’

Willem Ouweneel vindt het goedkoop om negatief te doen over The Passion. ‘Miljoenen mensen worden toch maar weer eens met hun neus op het lijdensverhaal gedrukt en daardoor krijgen ze niet de kans om te vergeten waarover het gaat op Goede Vrijdag en met Pasen. Wie weet pakt er nog iemand een Bijbel na afloop.’

We moeten nuchter genoeg zijn om in te zien dat je de mensen tegenwoordig niet meer mee krijgt als het gaat over schuld of over de plaatsvervangende verzoenende betekenis van Christus’ kruiswerk, legt Ouweneel uit. ‘Als je al te kras het evangelie gaat verkondigen, dan worden mensen niet gerespecteerd in hun eigen opvattingen en dan luisteren ze niet meer. Laten we dus blij zijn met elke hint die in The Passion zit. Meer moet je niet verwachten. Zie het als pre-evangelisatie.” Is een opvoering van de Matthäus Passion van Bach passender? Dat vraagt Ouweneel zich af. Ook daarbij kun je je afvragen of mensen niet vooral door de mooie muziek geroerd worden in plaats van door de inhoud.

Heilige Geest

Kees van der Kooi vindt het zonder meer positief dat met The Passion uitingen van geloof en levensovertuiging worden geaccepteerd in de publieke ruimte, terwijl het secularisme juist de neiging heeft om die uitingen uit de publieke ruimte weg te dringen. ‘Een breed publiek komt op deze manier in aanraking met het verhaal dat tot de kern van de Bijbelse boodschap behoort’, geeft hij aan. ‘De vormgeving is modern, de liederen en muziek zijn van deze tijd; dat is uitstekend en theologisch zijn daar goede argumenten voor. Het evangelie moet de levens van mensen indalen in hun eigen taal en cultuur. De Heilige Geest spreekt je moerstaal.’

Van der Kooi voegt daaraan toe dat we onmogelijke eisen zouden stellen aan de makers van The Passion wanneer we zouden vragen dat ze alles in die ene presentatie van een paar uur uit de doeken doen en dat ook zo volledig mogelijk. ‘De evangeliën doen dat ook niet in één keer. We hebben vier evangeliën die elk een eigen accent zetten. Bij gelovige mensen gaat het indalen ervan trouwens ook in stukjes en beetjes. De meeste van ons doen er hun leven lang over om iets meer te begrijpen en Jezus te ontmoeten.’

Uiteraard mag The Passion aanleiding zijn voor gesprek binnen de kerk. The Passion kan een middel zijn om het geloof te verdiepen. Het kan aanleiding zijn voor een gesprek over vragen als: waarom moest Jezus zo lijden? Waarop verwierp zijn eigen volk Hem? Waarom vocht Jezus niet terug? Daarbij komen er allerlei elementen aan de orde die mensen uit hun eigen leven kennen: liefde, mededogen, vriendschap, verraad, voor een goede zaak gaan, angst en vlucht, groepsdruk, publieke opinie, je handen in onschuld wassen.

Lijfelijke betrokkenheid

Van der Kooi wijst erop dat er nog iets anders speelt. ‘The Passion maakt van de aanwezigen deelnemers – ze worden ook lijfelijk bij het evenement betrokken.’ Mensen lopen mee in de optocht en sommigen dragen zelfs dat kruis. ‘Dat is een vorm van je zelf betrekken die diep kan gaan. Je doet mee en wordt onderdeel van die geschiedenis. Je staat in de menigte en scandeert met de anderen ‘kruisig hem’. Dat was het referendum waar het volk sprak en jij bent één van dat volk geworden; je bent van goedwillende burger ineens dader geworden. The Passion ontneemt de deelnemers hun argeloosheid. Dat maakt dit evenement zelfs een beetje gevaarlijk. In elke avondmaalsviering zit overigens dat gevaarlijke, namelijk wanneer in de dankzegging wordt herinnerd aan ‘de nacht van het verraad’. Misschien horen we eraan voorbij, maar het verraad kwam van binnen, niet van buiten.’

Paulus

Dat The Passion een middel is om de christelijke boodschap onder de aandacht te brengen van een groot publiek dat overwegend niet christelijk is, ook daarover zijn de theologen het eens. Als er zuiver en eerlijk luisterend gesproken wordt over wat het kunstwerk teweegbrengt, dan kan daarin iets moois gebeuren, meent Schaeffer.

Van der Kooi gebruikt de term ‘instapprogramma’. ‘Heel veel mensen in onze tijd zijn onbekend met de Bijbelverhalen. Daarmee dreigt het evangelie weg te lekken, ook uit onze cultuur. The Passion brengt het verhaal van Jezus onder de mensen en dat is prachtig.’

Ouweneel moet aan Paulus denken, Paulus die in de gevangenis als hij zijn brief aan de Filippenzen schrijft. ‘Hij is dan bedroefd over de motieven van de mensen die misbruik maken van zijn afwezigheid; sommigen brengen het evangelie met nijd en twist. Maar wat zegt hij dan? Het is erg – en daarover zullen ze zich moeten verantwoorden. Maar uiteindelijk geldt: als Christus maar verkondigd wordt. Dat vind ik wel een mooie parallel. Je kunt grote moeite met The Passion hebben, maar Christus wordt gepredikt.’