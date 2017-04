Evolutie van bewustzijn

Er wordt verteld dat een grote rabbijn uit de vorige eeuw (helaas heb ik zijn naam nooit meer terug kunnen vinden) twee weken geen woord meer kon uitbrengen nadat hij over de apartheid had gehoord. Ik ben dicht bij dat punt. Mijn lichaam, en vooral mijn mond, lijkt zich als vanzelf te sluiten na het nieuws over de aanslag in Stockholm. Ik was over de week aan het nadenken – gifgasaanval, bombardementen, homo’s in elkaar geslagen, aanslag in St. Petersburg, de dood van Andrea Cristea (de vijfde dode van de aanslag in Londen) – toen het nieuws over het geweld in Stockholm me aanvloog. Ja, het liefst zou ik een lange tijd zwijgen.

Het is zo overduidelijk dat het geweld zich tegen onschuldigen richt. Sterker nog, het is overduidelijk dat de daders willekeurige mensen op straat of in de metro niet meer als mensen kunnen zien, maar louter nog als vijanden. En dan ook nog als amorfe vijanden, dat wil zeggen: niet als mensen met wie er een specifiek conflict gaande is, maar als de belichaming van alle conflicten tegelijk.

Veertig jaar geleden hoorde ik over de onvoorstelbare wreedheid waarmee de Syriërs gevangen Israëlische soldaten vermoordden. Ook hoorde ik over de ongekende wreedheid waarmee milities elkaar tijdens de burgeroorlog in Libanon behandelden. Als ze een gevangene maakten, sneden ze die in stukken en bezorgden die in een zak bij de vijand. Ik kon toen niets anders doen met die informatie dan er kennis van nemen en in verbijstering zwijgen.

Nu val ik opnieuw stil en ben ik alleen maar in één vraag geïnteresseerd: waar komt die ongebreidelde barbaarsheid toch vandaan? In economische verklaringen geloof ik niet meer. Ook niet in analyses die de religie de schuld geven. Ik zoek naar de oorzaak in het bewustzijn zelf, dat gevoelig is voor paranoïde inschattingen van de werkelijkheid en de ‘verdraaide’ interpretaties die daar het gevolg van zijn. Maar zonder bewustzijn zijn wij geen mens. Moeten we verder evalueren naar een gezond bewustzijn? En hoe ziet dat er dan uit?