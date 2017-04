Een ongenuanceerde aanval op het functioneren van de democratie

Pieter Anko de Vries

De meeste landen zijn te groot en worden te centraal geregeerd om een goede democratie te zijn. Daardoor ontstaan er allerlei uitwassen en ongewenste ontwikkelingen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de democratie helemaal niet zo’n goed systeem om een land mee te besturen. Dat beweren de libetaristen Frank Karsten en Karel Beckman in hun pamflet De democratie voorbij. De beroemde uitspraak van Winston Churchill dat het beste argument tegen democratie een gesprek van vijf minuten is met een stemmer, zal hun uit het hart zijn gegrepen.

Het is ontegenzeggelijk een feit dat de westerse parlementaire democratie zich in zwaar weer bevindt. ‘Politici en intellectuelen klagen dat kiezers zich gedragen als verwende kinderen, burgers klagen dat de politici niet naar hen luisteren’, schrijven de auteurs.

Ze nemen nogal radicaal stelling en beweren onder meer dat democratie niet tot vrijheid, beschaving, welvaart en vrede leidt maar juist tot onvrijheid, maatschappelijke spanningen, uit de hand lopende overheidsbestedingen, ondermijning van de welvaart, agressie en verloedering.

Netjes aangeharkt

De stelligheid van hun meningen over de werking van democratie doet de lezer soms de wenkbrauwen fronsen. De democratie die Nederland is, hoort bijvoorbeeld tot de welvarendste landen ter wereld waar relatief veel vrijheid heerst. De overheidsbestedingen lopen hier niet uit de hand, zo is de laatste jaren gebleken en met de verloedering valt het ook wel mee. Ons land is netjes aangeharkt. De zwakte van het boekje is dat de auteurs eigenlijk alles wat tot de democratische staatsvorm behoort, afkeuren.

Aan de andere kant stippen ze zo nu en dan ook waardevolle inzichten aan. Bijvoorbeeld in hun hoofdstuk hoe het anders en beter kan. Hun remedie tegen de dictatuur van de democratie is een zo uitgebreid mogelijke decentralisatie. Kleine, overzichtelijke bestuurseenheden waarin mensen zelf mogen beslissen hoe ze worden geregeerd: als dat een democratie moet zijn is dat ook prima, maar er zijn ook andere bestuursvormen mogelijk. Het moet er op neerkomen dat mensen zelf zoveel mogelijk regelen. De politieke eenheden moeten ook hun eigen belastingen heffen en bepalen wat er met het geld gebeurt. Zo ontstaat er concurrentie tussen de verschillende gebiedjes en kunnen mensen vertrekken naar een andere locatie als ze daar zin in hebben: stemmen met de voeten. In een grote democratie heeft verhuizen geen zin.

Het systeem van Zwitserland wordt door de auteurs welwillend besproken. De kantons in dat land waren vroeger zelfstandige landen en sommige hebben minder dan 50.000 inwoners. Er zijn wel 2900 gemeenten, de kleinste met zo’n dertig inwoners. Het grootste deel van de belastingen wordt betaald aan de gemeente en het kanton en niet aan de federale overheid. Een voor de auteurs ideale situatie.

De democratie voorbij. Frank Karsten en Karel Beckman. Aspekt, 10,95