Vrije expressie onder druk

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw heeft er een bittere strijd gewoed tussen nationale socialisten en internationale socialisten. De beeldtaal van beide groepen was, zeker in Duitsland, bijna hetzelfde. De actiemethoden: demonstraties en (soms, niet altijd) knokploegen op straat. Ik moest eraan denken toen ik de beelden zag van de rellen in het Amerikaanse Berkeley. Milo Yiannopoulos, een Engelse, homoseksuele performer van Joods-Griekse afkomst, trekt langs de universiteiten en bindt daar de strijd aan met academici en studenten die het vrije woord willen beknotten.

Milo is een provocateur, daar hoeft geen twijfel aan te bestaan. Maar hij is ten onrechte uitgemaakt voor iemand die vindt dat blanken beter zijn dan mensen met een andere huidskleur, voor fascist, voor racist, voor vrouwenhater en zelfs voor antisemiet. Op de Universiteit van Californië heeft links en extreem-links zich weer eens gewelddadig getoond; zij wilden verhinderen dat Milo sprak. Andere meningen verdienen met brandbommen en breekijzers te worden bestreden. Kennelijk. Net zoals in de Duitse steden gebeurde in die verschrikkelijke jaren twintig en dertig in Europa.

In Nederland hebben we onze eigen variant van de ander het zwijgen opleggen. In een op de zeven middelbare scholen kan niet meer worden gesproken over homoseksualiteit, antisemitisme, de Holocaust, de coup in Turkije, de genocide op de Armeniërs, het slavernijverleden, Zwarte Piet, seksuele voorlichting en nog zo wat controversiële onderwerpen. De leerlingen maken duidelijk dat ze er niet van zijn gediend. En anders hun ouders wel. Ik vertrouw er niet op dat op de Nederlandse universiteiten controversiële onderwerpen en onderzoeksresultaten wel overal besproken kunnen worden.

In Berkeley, en in talloze andere demonstraties in de VS, heeft links zijn gewelddadige kant laten zien. Een kant die er dus altijd al was. Als links, in al zijn breedte, niet inziet dat het op een zakelijke manier moet discussiëren en elke vorm van geweld moet afwijzen, zal het steeds meer verliezen aan rechts en extreem-rechts.