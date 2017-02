Luther-jaar in Friesland biedt grote diversiteit aan activiteiten

Lodewijk Born

Het Lutherjaar begon in oktober vorig jaar officieel met grote bijeenkomsten in Lund, Berlijn en Amsterdam. In Friesland staan tot en met Hervormingsdag 2017 nog tal van activiteiten gepland – en zelfs daarna.

Wie het heeft over Maarten Luther en Friesland kon de afgelopen tijd in deze krant lezen dat er meer dwarsverbanden zijn dan op het eerste gezicht bekend is. De lutheranen die vanuit Leeuwarden al honderden jaren actief zijn, de opmerkelijke geschiedenis van Harlingen en de lutheranen, de Friezen in Worms, het kwam voorbij op het Goede Leven.

De herdenking in Friesland van vijfhonderd jaar reformatie begon al in september vorig jaar met een oecumenische dienst in de Leeuwarder Bonifatiuskerk. Een initiatief om de Beeldenstorm van 1566 te herdenken en het feit dat er in de stad voor het eerst een protestantse eredienst werd gehouden.

Op 31 oktober 2016 was er de Lutherlezing in de Lutherse Gemeente in Leeuwarden door ds. Jan van Twist. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht. Ook Siem van der Woude van Tresoar bezocht laatstgenoemde bijeenkomst. ,,Ik was nog nooit in de lutherse kerk in Leeuwarden geweest. Het was een heel aangename bijeenkomst.”

Zelfstandige staat

Van der Woude proefde al dat het onderwerp ‘Luther en reformatie’ best wel leeft in de provincie. De reformatie is een beweging geweest die niet alleen de kerkelijke kaart in Europa en Nederland ingrijpend heeft beïnvloed, maar ook in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de vorming van Nederland als zelfstandige staat, meent hij.

Tresoar houdt ieder jaar een drieluik van Studium Generale-lezingen over een onderwerp dat actueel is – of breder de aandacht verdient. ,,Daarom hebben we nu gekozen voor de reformatie, over het optreden van Maarten Luther en de gebeurtenissen die vervolgens in heel Europa merkbaar waren.”

De reformatie leidde tot dissidente gemeenschappen en uiteindelijk een versplintering in kerkgenootschappen. Het protestantisme kwam in verschillende smaken en kleuren tegenover het rooms-katholicisme te staan. Landsheren kozen openlijk partij en lieten zich in godsdienstoorlogen meeslepen, met uiteindelijk als gevolgd dat de kaart van Europa kerkelijk, cultureel en politiek versnipperd raakte. ,,Pas met de Vrede van Münster in 1648 werden de internationale verhoudingen in West-Europa verankerd.”

Sprekers

Voor de avonden in het gebouw van Tresoar zijn drie sprekers uitgenodigd. Herman Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en directeur van het platform Refo500, verzorgt de eerste avond op 7 maart. Thema is ‘Van Wittenberg naar Witmarsum’, en hoe het kwam dat Nederland – en ook Friesland – niet luthers werd, maar vooral calvinistisch van kleur.

Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies in Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek, zal op 14 maart schetsen hoe de reformatie beslist niet uit de lucht kwam vallen, maar een al veel langer levend verlangen onder veel Europeanen was.

De reeks wordt besloten met een buitenlandse gast: Andrew Pettegree, hoogleraar moderne geschiedenis aan de Engelse universiteit van St. Andrews. Van hem verscheen vorig jaar het boek Het merk Luther (Atlas Contact). Pettegree zal uitleggen hoe belangrijk de boekdrukkunst was in het welslagen van de reformatie. Hoe theologen uit de reformatietijd een goed bedachte strategie volgden om hun publicaties ruim te kunnen verspreiden. ,,Het is bijzonder dat Pettegree op 21 maart bij ons is. Hij is afgelopen zomer al een keer in Leeuwarden geweest ter voorbereiding op de lezing.” Alle avonden beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Voor de lezingen wordt een bescheiden entree gevraagd.

Op zondag 28 oktober staat er een grote provinciale bijeenkomst gepland waar Tresoar ook bij betrokken is. ,,In de Grote Kerk in Leeuwarden is er dan een herdenking met als spreker prof. Erik de Boer van de Theologische Universiteit Kampen. We willen in die bijeenkomst aandacht geven aan de betekenis van het kerklied in de zestiende eeuw. Het muziekensemble Camerata Trajectina zal diverse liederen uit die tijd vertolken.”

Estafette

Zaterdag 8 april neemt de provincie Friesland het estafettestokje van Groningen over om aandacht te geven aan 500 jaar Protestant, in het kader van de landelijke estafette van de Protestantse Kerk in Nederland. Het thema voor Friesland is ‘Verhalen vertellen’. De estafettedag krijgt kleur in Franeker en Jorwert. Ds. Margarithe Veen, voorzitter van de Friese Raad van Kerken, is daar samen met kwartiermaker ds. Jan Henk Hamoen uit Joure. ,,We hebben er veel zin in en geloven ook echt dat we een programma hebben dat stáát”, zegt Veen.

De opening is op 8 april (13.00 uur) in de Martinikerk in Franeker, waar Fred Veenstra (burgemeester van De Friese Meren), het estafettestokje overneemt van een delegatie uit Groningen. ‘Helden van 500 jaar geleden’ komen naar voren met verhalenvertellers Menno Simons en Anna Maria van Schurman. Ook klinkt er het startschot voor de opening van een tentoonstelling van leerlingen van scholengemeenschap Anna Maria van Schurman.

Inbreng jeugd

Het is bijzonder dat in Friesland ook de jeugd bij het programma betrokken wordt, zo heeft Veen gehoord van landelijk estafette-coördinator Margriet Gosker. ,,Je hoort dat we tot nu toe de enige zijn. Wij vinden hun inbreng heel belangrijk. Ik heb ook gehoord dat leerlingen van de AMS op bezoek gaan bij basisscholen om kinderen daar over de reformatie te vertellen.”

Franeker heeft een duidelijke band met de reformatie en krijgt ook het predicaat van Europese ‘Reformatiestad’. Anna Maria van Schurman (1606-1678) moest vanwege het protestantse geloof van haar ouders haar geboorteplaats Keulen op driejarige leeftijd ontvluchten en kwam zo in Utrecht en later in Franeker (1623-1626) terecht. ,,In Utrecht was zij rond 1630 de eerste vrouw in Europa die uitgenodigd werd om deel te nemen aan het academisch onderwijs en ze heeft dit ook met veel succes gevolgd. Dit maakt dat zij de eerste protestantse theologe is.” Het Museum Martena kan op 8 april bezocht worden om meer over Anna Maria van Schurman te weten te komen.

’s Middags gaat de estafette door in Nijkleaster in Jorwert. Als het gaat om het thema ‘Verhalen vertellen’ – en doorgeven – is dit een plek waar dat op een nieuwe wijze plaatsvindt. Door een plaats te zijn van stilte, bezinning en verbinding. ,,Rondom viering en ontmoeting, wandelend en pratend door het Friese landschap, kunnen bezoekers met elkaar in gesprek raken over die ene vraag, die zo centraal stond op dat beslissende moment in het leven van Maarten Luther: waar sta ik – kome wat ervan komt?”, aldus Veen.

Kom naar Voren

De Friese estafette wordt ’s avonds afgesloten in de Martinikerk in Franeker met het theaterstuk Kom naar Voren met verhalen over verschillende reformatoren door Kees Posthumus en Juul Beerda. Het Fries Symfonieorkest verzorgt de finale met de uitvoering van Symfonie no. 5 van Mendelssohn, ook wel bekend als de Reformation. Afgelopen zaterdag werd in Hellendoorn deze symfonie ook al door het Fries Symfonie Orkest uitgevoerd als afsluiting van 500 jaar Protestant in Overijssel.

Veen: ,,We kunnen geen inschatting maken hoeveel mensen we 8 april verwachten, maar ik reken zeker ’s avonds op een volle kerk en ik denk ook dat het programma in Jorwert velen zal trekken.’’ Fryslân hoopt er qua bezoekersaantal in ieder geval positief uit te springen.

De Friese Raad van Kerken komt zelf in juni nog met een speciale studiedag die dieper insteekt op hoe kerken nu met elkaar samenwerken. Dit naar aanleiding van het document dat de luthers/rooms-katholieke Commissie voor Eenheid in 2013 publiceerde: From Conflict to Communio (Van conflict naar gemeenschap). De datum voor die bijeenkomst wordt later bekendgemaakt.

Na de zomer verschijnt een speciale editie van Historisch Tijdschrift Friesland, een uitgave van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur. Het betreft een themanummer over de reformatie in Friesland. Ook de Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft een speciaal themanummer in voorbereiding over Fryslân en de reformatie, waarin onder meer tot uitdrukking komt hoe dat doorwerkte in kerkinterieurs in Friese kerken. Het verschijnt in juni ,,Het wordt een stevig nummer, vermoedelijk vier pagina’s dikker dan normaal”, aldus directeur Gerhard Bakker.

Fryske Akademy

Na oktober 2017 is de aandacht voor de reformatietijd nog niet voorbij. Prof. Hans Cools, als onderzoeker en lid van het managementteam verbonden aan de Fryske Akademy, vertelt hoe er ook in 2018 nog iets groots op stapel staat. Dan komt er een internationaal symposium over het religieuze landschap tussen 1517 en 1618 (Het eerste jaar van de Synode van Dordrecht). ,,We willen laten zien hoe in die tijd de contouren van het religieuze landschap in Fryslân vorm kregen. Met de opkomst van de dopersen, de calvinistische (protestantse) omwenteling en het voortbestaan van katholieke enclaves, kregen toen kerkelijke verhoudingen gestalte die tot halverwege de twintigste eeuw stand hebben gehouden.”

De Fryske Akademy heeft er bewust voor gekozen om het meerdaagse congres niet in 2017 plaats te laten vinden, maar in februari 2018. ,,Omdat 2017 al zo vol zit. Daarom was het voor ons een beetje zoeken. Nu sluiten we mooi aan bij Culturele Hoofdstad 2018.” Het symposium vergt volgens Cools een intensieve voorbereiding. ,,We trekken er liefst een jaar voor uit. Het moet ook leiden tot een wetenschappelijke publicatie.”