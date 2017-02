Linkse droom: rechts wint en links regeert

De Haagse week

Henk van der Laan

Er is in Nederland geen regel over welke partij de premier mag leveren. Wel is het de goede gewoonte om de grootste partij het initiatief te geven in de formatie. Maar als het die partij niet lukt om een meerderheidscoalitie te vinden, mag een andere het proberen. Dit overkwam de PvdA in 1977 en 1982.

Vandaar ook dat de PVV best de grootste partij kan worden, maar dat de kans dat Geert Wilders vervolgens premier wordt klein is. Bijna niemand wil met de PVV regeren. De PVV staat programmatisch zo ver van andere partijen af dat het ook moeilijk is om een compromis te vinden. Nog afgezien van de verstoorde persoonlijke verhoudingen.

Zit de VVD dan onbedreigd in het zadel en wordt Mark Rutte straks gewoon weer premier? Nee. En dat is niet eens om het voorbehoud dat de VVD op 15 maart nog best minder zetels kan krijgen dan het aantal virtuele zetels dat de partij tot nu toe in de peilingen heeft.

Blokvorming

Ook in 1971 werd de PvdA de grootste partij én viel ze buiten de coalitie. Dat jaar werd niet eens onderzocht of er een coalitie met de PvdA mogelijk was. Hoe dat kwam? Blokvorming. Voor de verkiezingen hadden PvdA, D66 en PPR al duidelijk gemaakt dat ze alleen samen zouden regeren. Er was zelfs een gezamenlijk program en een ‘schaduwregering’. In dat jaar gold na de motie-Kolfschoten de afspraak dat de formatie pas zou beginnen na een debat in de nieuw gekozen Tweede Kamer. In dat debat schoof D66-leider Hans van Mierlo via een motie PvdA-voorman Joop den Uyl naar voren als formateur. Maar die motie haalde het niet.

De zittende coalitie van KVP, VVD, ARP en CHU wilde graag door. Dat was al voor de verkiezingen afgesproken in de lobby van een hotel in Londen. Ook zij hadden geen meerderheid meer, maar als snel vonden ze hulp bij de nieuwe partij DS’70, een afsplitsing van PvdA’ers die hun oude partij te links vonden worden.

De les van 1971 is dus dat de grootste partij buitenspel gezet kan worden als een aantal andere partijen de rijen sluit. En dat is iets wat nu binnen linkse kring voor licht optimisme zorgt. PvdA, SP en GroenLinks komen in geen enkele peiling voorbij de zestien zetels. Dat zou een historisch dieptepunt voor links betekenen. Maar drie partijen met elk vijftien zetels maakt samen 45 zetels. En dat is een groot blok. Groter dan de VVD lijkt te worden.

Sociaal akkoord

Op initiatief van PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher sloten de drie partijen een ‘sociaal akkoord’ over de arbeidsmarkt en het klimaat.

Nu is het een illusie om te denken dat PvdA, SP en GroenLinks ook maar in de buurt van een meerderheid komen. Zelfs als zij D66, weliswaar liberaal maar toch ook progressief, achter zich krijgen, lijkt dit moeilijk te worden. Pas als er nog een partij bijkomt, kan het lukken. En die partij is het CDA.

De christendemocraten zijn altijd wat argwanend jegens regeren over links. Aan de andere kant valt CDA-leider Sybrand van Haersma Buma al tijden de VVD hard aan. Wat nu als een links blok het CDA een aanbod doet dat te mooi is om af te wijzen?

Een centrum-links kabinet, onder leiding van premier Sybrand Buma. Het is straks misschien minder gek dan het nu klinkt.