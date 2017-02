Het spook van het populisme waart rond in de westerse wereld

Pieter Anko de Vries

Een spook dat rondwaart in de westerse wereld. Zo noemt auteur Hans Wansink met een knipoog naar Karl Marx de populistische golf die tegenwoordig opgang maakt in Europa en de VS.

In Nederland hebben we Geert Wilders, in Duitsland Alternative für Deutschland, in Frankrijk de beweging van Marine Le Pen en in de Verenigde Staten Donald Trump. Maar populisme is niet alleen een rechtse beweging. Het kent ook sterke linkse varianten, bijvoorbeeld de partij Syriza van de Griekse premier Alexis Tsipras, het Spaanse Podemos van Pablo Iglesias en de Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo in Italië.

Wansink werkt bij de Volkskrant. Hij is ook een wetenschapper die goed ingevoerd is in het onderwerp. Hij promoveerde in 2004 op De erfenis van Fortuyn. Twee jaar geleden verscheen zijn geschiedenis van hedendaags Nederland: Het land van Beatrix.

Als je de huidige commentaren in de media leest dan lijkt populisme een nieuw fenomeen, iets van deze tijd. Maar niets is volgens Wansink minder waar. Populisme kwam in de Verenigde Staten al in 1890 al voor. ,,Toen had je net als nu een enorme economische wereldcrisis, waarvan veel boeren en Amerikaanse arbeiders het slachtoffer werden. Daardoor kwam de People’s Party tot stand. Uiteindelijk is het in 1910 Theodore Roosevelt geweest die een groot deel van het programma van de populisten heeft doorgevoerd. Onder andere sociale wetgeving, anti-trust wetgeving en de democratisering van de Amerikaanse staat”, zegt hij in een radio-interview.

Topambtenaren

Een van de voedingsbodems voor populisme is volgens Wansink de macht van topambtenaren in Nederland. Hun formele adviezen aan de regering vormen een macht op zich waaraan de politieke partijen en regeringen zich conformeren. ‘Het is een goed bewaard geheim dat het Centraal Planbureau alleen voorstellen uit die programma’s serieus neemt wanneer die onderbouwd zijn met ambtelijke nota’s en CPB-ramingen. Op hun beurt kwispelen de partijen als schoothondjes om de goedkeuring van hun plannen door hetzelfde CPB en slaan ze elkaar in debatten met CPB-rapportcijfers om de oren. Zo lijkt het erop alsof het CPB is uitgegroeid tot de moderator van de Nederlandse politiek.’ Met andere woorden: er valt voor kiezers eigenlijk niets meer te kiezen. Ambtenaren hebben de kaders uitgezet: de bureaucratie regeert.

Mede hierdoor verliezen traditionele partijen hun vertrouwen bij de kiezers en politieke leiders kunnen niet meer aan op hun wispelturige achterban. De laatsten trekken zich terug in instituties en ‘identificeren zich steeds sterker met hun rol als bestuurders en bekleders van publieke ambten’. In plaats van zelf vraagstukken te agenderen, reageren ze op maatschappelijke problemen die via andere kanalen aan de orde worden gesteld. Met name via de media, stelt Wansink. Ze gaan voor een vaste bestuursbaan en dekken zich zo in tegen het onberekenbare kiezersvolk. ‘Het resultaat is dat politieke partijen als het ware opgaan in de staat en in toenemende mate ook financieel afhankelijk zijn van de staat.’

Dit alles leidt met economische uitsluiting door de mondialisering, de immigratie, de onbereikbaarheid van de Europese Unie en de ‘elite’ (wie dat ook moge zijn) die toch maar doet wat zij wil tot het gevoel dat gewone mensen met hun dagelijkse beslommeringen niets meer hebben in te brengen. Partijen die dit aanvoelen en verwoorden krijgen hun stem.

De populistische revolutie. Hans Wansink. Prometheus, 19,99 euro