Het ging Constantijn meer om stabiliteit dan om zielenheil

Tjerk de Reus

Keizer Constantijn de Grote is een fascinerende persoonlijkheid, die aandacht blijft trekken. Wim Jurg publiceert nu de fictieve ‘bekentenissen’ van Constantijn.

Van Constantijn de Grote (280-337) weten we veel, maar lang niet alles. Als keizer zorgde hij ervoor dat het Romeinse Rijk een bondgenoot werd van het christendom – maar was hij zelf overtuigd christen? Als dat zo was, waarom liet hij zijn zoon Crispus en zijn vrouw Fausta vermoorden? Dergelijke vragen zorgen steeds weer voor nieuwe discussies. In 2014 verscheen een lijvig boek van Henk Singor, kenner van de Romeinse oudheid, die meent dat Constantijn echt overtuigd was van het christelijk geloof. De roman die Wim Jurg nu publiceert, De bekentenissen van Constantijn, draagt de overtuiging uit dat Constantijn vooral een slimme en vastbesloten politicus was, die echter wel vond dat christenen de harmonie en de eenheid in het Romeinse Rijk konden bevorderen. In die zin had hij respect voor het christendom. In de dromen die Constantijn heeft, in Jurgs beschrijving, speelt Jezus soms een rol, maar ook een Romeinse godheid. Jurg oogstte de afgelopen jaren veel lof voor zijn boeken over de geschiedenis van het christendom. Wat langer geleden publiceerde hij drie romans, die zich afspelen in het Oost-Romeinse Rijk ofwel Byzantium. Het is interessant dat Jurg met dit nieuwe boek die oude draad weer oppakt, het schrijven van fictie.

In De bekentenissen van Constantijn laat Jurg de roemruchte keizer zelf aan het woord. Hij laat zich kennen als een liefhebber van paardenrennen, maar ook als iemand die goed beseft hoe je een wereldrijk moet leiden. Hij voelt zich thuis te midden van zijn soldaten; ook op hoge leeftijd wil hij nog dolgraag mee op veldtocht tegen de Perzen. Hij vertelt over zijn vroege jaren onder keizer Diocletianus, over de machtsstrijd die na hem ontstond en over de keuzes die hij vervolgens maakte. Constantijn had al vroeg een routekaart in zijn hoofd om de absolute macht in het Romeinse Rijk te verkrijgen.

Een belangrijk personage is de slaaf Septimus, die ijverig de bekentenissen van Constantijn noteert op wasplankjes. Daarna schrijft hij ze over op rollen papyrus. Septimus is christen, en komt aan het einde van de roman wat uitvoeriger in beeld, als Constantijn overleden is. Hij schrijft dan, op een toegevoegde papyrusrol, dat Constantijn de rol van het christelijk geloof ten onrechte wat heeft weggemoffeld in zijn ‘bekentenissen’. En daarmee wijst deze Septimus vooruit naar latere discussies, waarin het gaat over de interpretatie van Constantijns leven. Christelijke schrijvers uit de vierde eeuw zagen hem als de van God gegeven keizer, anderen zeggen dat dit een overdreven vorm van heldenverering is.

Fausta

Voor Jurg zelf ligt het zwaartepunt vermoedelijk bij het algehele beleid dat Constantijn voerde. Zo koos hij ervoor om al vroeg te ontsnappen aan de machtssfeer van keizer Galerius, door naar het Westen te vertrekken. Hij wilde geen pion zijn, maar uitgroeien tot alleenheerser. Vanuit Gallië, waar zijn vader de hoogste Romeinse gezagsdrager was, kon hij stap voor stap zijn eigen positie te versterken. Als zijn vader sterft, wordt hijzelf onder-keizer van het Westen.

Een belangrijke volgende stap is zijn huwelijk met Fausta, later gevolgd door het op touw zetten van een burgeroorlog, om zijn macht uit te breiden. Een laatste ingrijpende keuze betreft de terechtstelling van zijn vrouw Fausta en zijn bastaardzoon Crispus. Hij liet hen doden omdat ze te veel macht naar zich toetrokken. Als het zover is, is Constantijn allang alleenheerser in het Romeinse Rijk, nadat hij bij de beroemde Slag bij de Milvische Brug zijn tegenstrever Maxentius heeft verslagen en later ook de keizer van het oostelijke rijk, Licinius.

Harmonieus

In De bekentenissen van Constantijn kom je geen compleet nieuw beeld van Constantijn tegen. Wel is merkbaar dat de historicus Jurg een eigen visie heeft op de keizer. Qua persoonlijkheid schetst hij hem als nuchter en weloverwogen. Constantijn handelde niet snel uit emotie. Hiermee verbonden is zijn politieke beleid: hij wilde het immense rijk stabiel en harmonieus houden. Dat hij christenen bevoordeelde en godsdienstvrijheid afkondigde, heeft veel te maken met dit streven naar een ordelijke samenleving. Zelfs het laten doden van zijn eigen vrouw, die hem vijf kinderen schonk, past in dit streven naar rust en stabiliteit, zo wordt duidelijk uit Jurgs boek. Bij dit alles is nauwelijks sprake van innerlijke worsteling bij de keizer. En dat is voor de lezer ook wel een beetje jammer. De keizer is zo stabiel dat hij bijna een beetje saai wordt. Soms denk je: wat dacht de man nu echt, wat bezielde hem? Maar misschien is die vraag vooral karakteristiek voor onze eigen tijd.

De bekentenissen van Constantijn. Wim Jurg. Uitgeverij Damon, 19,95 euro