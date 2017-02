Democratie op weg naar kleptocratie

Sytze Faber

Zijn door bewondering bijna in katzwijm liggende aanhangers roepen in koor: ,,Hij doet wat hij heeft gezegd!” Ze zien minstens één belangrijk punt over het hoofd. Trump beloofde dat hij, net als alle andere Amerikaanse presidenten na 1976, inzage zou geven in zijn belastingzaken. Was ook duidelijk behoefte aan. Hij, de multimiljardair, heeft in deze eeuw namelijk nog geen cent aan de fiscus hoeven te betalen. Hoe kan dat eigenlijk? Daar zal men echter naar moeten blijven raden. Eenmaal gekozen brak Trump zijn verkiezingsbelofte. Zijn argumentatie zal bij normale mensen merkwaardig overkomen. Kiezers zijn, zegt hij nu, alleen geïnteresseerd in hun eigen belastingaangelegenheden. Niet in die van de president. Dus hoeft hij zijn fiscale gegevens niet openbaar te maken. Hij zelf is het volk. Daar komt het op neer.

Zijn wereldwijde onroerendgoed-imperium wordt beheerd door naaste familieleden. Onafhankelijk toezicht ontbreekt. Er is geen zicht op in welke landen hij zakelijke belangen heeft. Daardoor valt niet te controleren waar eventueel privé-belangen van hem kunnen botsen met het staatsbelang.

Er is door hem een al dan niet tijdelijk – dat blijft nog onduidelijk – inreisverbod afgekondigd voor moslims uit zeven landen. Om, zo luidt het argument, het binnenvliegen van aspirant-terroristen te voorkomen. Voor zover bekend, is nog nooit een aanslagpleger uit die landen naar de VS gereisd. Libanon ontbreekt daarentegen op het lijstje. Leden van de daar gevestigde Hezbollah kunnen zodoende blijven gaan en staan waar ze willen. Ook Saudi-Arabië, bekend exportland van jihadisten, prijkt niet op de lijst van Trump. Het is een raadsel welke criteria hij heeft gehanteerd. Dus wordt er volop gespeculeerd. Heeft hij bijvoorbeeld, het zou zo maar kunnen, grote zakelijke belangen in Saudi-Arabië? Dat soort aantijgingen vindt hij niet vervelend, integendeel, hij kickt erop. Weer een uitgelezen kans om van leer te trekken tegen die door hem gehate en geminachte partizanen van de pers! En zijn aanhangers vallen opnieuw in katzwijm.

Trump is specialist in het suggereren van samenzweringen, het verdacht maken van feiten, het creëren van ‘alternatieve feiten’ (eigentijds woord voor leugens). Feiten zijn bij hem koopwaar geworden. Dankzij het neoliberalisme zijn de begrippen barmhartigheid en solidariteit uit het politieke domein verdwenen, dankzij Trump zal het de begrippen integriteit en waarheid niet beter vergaan.

Hemellichaam

Veel naïevelingen in het Westen zien Trump nog als een vreemd hemellichaam, dat op zijn laatst bij de verkiezingen over vier jaar vanzelf weer achter de horizon zal verdwijnen. De wens als vader van de gedachte. Hij is echter een kind van onze tijd, waarin ongebreidelde hebzucht de norm is geworden. De Franse econoom Thomas Piketty – ik schreef al een paar keer eerder over hem – toonde aan dat het rendement op vermogen veel hoger ligt dan de groei van de economie. Daardoor worden de rijken met het jaar rijker. Slechts 1 procent van de mensheid heeft momenteel vrijwel alle financiële en economische touwtjes in handen. Daar hoort Trump bij. Het nieuwe is dat hij zijn jachtterrein heeft uitgebreid tot de politiek. Hij omringt zich met een handvol getrouwen. Ze spreken hem niet tegen, eten graag en veel uit zijn hand en beschermen elkaar. Met geld is alles te koop. Waarheid is handel geworden, corruptie en bedrog dreigen de gewoonste zaak van de wereld te worden. De democratie is hard op weg een kleptocratie te worden. Rusland als toekomstperspectief.

Willen (potentiële) leidslieden die (ook) geloven in het goede van mensen de trompet helder gaan steken? Daar wordt meer naar verlangd dan vaak gedacht wordt.

