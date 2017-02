De echtverbintenis is een aardse zaak

Markus Matthias

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de theologische inzichten van Maarten Luther, deze keer aandacht voor de echtverbintenis.

Het huwelijk, het was niet in de tijd van Luther een belangrijk item. Trouwen, iemand huwen, had immers met je toekomst te maken.

Luther stelde: ‘De echtverbintenis is een uiterlijke aardse zaak, net zoals andere dingen die we in deze wereld doen. Zoals ik met een heiden, een jood, een moslim of een ketter mag eten, drinken, slapen, wandelen, reizen, kopen, praten en handel drijven, zo kan ik hem/haar ook huwen en trouw blijven. Geef geen aandacht aan de wetten van de narren die dat verbieden. Er zijn wel christenen (en dat is de meerderheid) die in hun ongeloof innerlijk slechter zijn dan joden, heidenen, moslims of ketters. Een heiden is ook een man of een vrouw, goed geschapen door God net zoals Petrus, Paulus en Lucia, om maar te zwijgen van een nutteloze, valse christen.’

(Vom ehelichen Leben, 1522; WA 10 II, 283, 8-16 Duits).

Katharina van Bora

Luther heeft heel veel gesproken en geschreven over de echtverbintenis. Over het samenleven van echtgenoten, het gezin, de familie, en over hoe hij zijn huwelijk met Katharina van Bora ervoer. In het huwelijk zag hij iets dat God zelf middels de schepping ingesteld had. Waarin zou je meer genoegen, vrede en vreugde kunnen vinden dan in het huwelijk waarvan je uit de Bijbel weten mag dat het een genoegen voor God is? Luther prijst het huwelijk als de hoogste sociale staat; hoger dan die van keizers en vorsten.

Voor Luther is het huwelijk de levensvorm waarin je elkaar op een heel bijzondere en intense manier dienstbaar kan zijn en waarin je veel zegen kunt ervaren – als je bij de partnerkeuze maar goed oplet en eerlijk bent. Luther was geen voorstander van echtscheiding en vond dat een echte christen getrouwd moest blijven; liever dan om welke reden dan ook te scheiden. Voor Luther was het huwelijk ook de enige plek waar mensen hun seksualiteit mogen beleven, belangrijker vond hij echter wederzijdse trouw. Trouw zijn is meer dan geen overspel plegen; trouw is een van de hoogste deugden. Niet in steek gelaten te worden, dat is iets dat een mens namelijk vooral nodig heeft. En waar zo’n trouw gegarandeerd kan worden, daar kunnen mensen ook huwen. Dat is in feite hetzelfde.

Dit alles maakt duidelijk waarom een christen niet per se alleen met een christen zou mogen trouwen. Al het goede dat verbonden is aan het huwelijk, kan je met ieder fatsoenlijk mens verwerven en doen. Het is niet noodzakelijk dat geloof of levensbeschouwing hiervoor overeenkomen – hoewel het wel behulpzaam en van meerwaarde kan zijn. Belangrijker nog is dat het huwelijk niet iets is dat je dichter bij God brengt. In die zin is het huwelijk niet heilig. De echtelijke verbintenis is slechts een hulpmiddel.

Markus Matthias is hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit. Dit is het vijfde deel in een Goede Leven-serie over teksten van Luther.