Vanaf nu zijn alle pijlen gericht op Mark Rutte

De Haagse week

Henk van der Laan

Het Britse conservatieve tijdschrift The Spectator had deze week een molen in de storm op de cover. Twee politieke beschouwers bogen zich over de Nederlandse verkiezingen, met als grote vraag: waarom is Geert Wilders zo populair en hoe groot wordt zijn partij op 15 maart?

The Spectator ziet de Nederlandse verkiezingen, en de rol van Wilders hierin, als graadmeter voor meer verkiezingen in Europa die nog volgen, zoals in Frankrijk en Duitsland. Hoe groot wordt de rol van rechtse populisten in Europa? Het Britse blad is daar niet de enige in. Wanneer buitenlandse media over de Nederlandse verkiezingen berichten dan gaat het over Geert Wilders.

In Nederland hielden we ons deze week meer bezig met minister Ard van der Steur en de Teevendeal.

Het verschil in standpunt is logisch. Wilders doet er in Nederland niet toe. Niet als het over de machtsvraag gaat. Wilders en de linkse partijen, dat is water en vuur. Maar ook het CDA ziet niets in samenwerking met de PVV. En twee weken geleden liet VVD-leider Mark Rutte in Buitenhof onomwonden weten dat de kans dat de VVD met Wilders zou regeren 0,0 is.

In Nederland is er maar één iemand die verslagen moet worden en dat is Mark Rutte. Als de VVD de grootste wordt, of de tweede na de PVV, dan hebben de liberalen het initiatief in de formatie. De VVD zal dan gaan bepalen wie in het volgende kabinet komen. Dat willen andere partijen zich niet laten gebeuren.

Arrogantie van de macht

Tot voor kort was de VVD zelfverzekerd en leek Mark Rutte onaantastbaar. Maar een partij die te lang de touwtjes in handen heeft, gaat de macht als vanzelfsprekend beschouwen en verliest de realiteit uit het oog. Deze ‘arrogantie van de macht’ kan zorgen voor een plots en hard verlies. De PvdA merkte dit in 2002, het CDA in 1994 en 2010.

De liberalen hebben een zwak punt: het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit VVD-kroonjuweel, dat de VVD moest laten schitteren als de partij van law and order, is een last geworden dat steeds weer voor nieuwe ellende zorgt. Het ministerie is te groot en te oncontroleerbaar geworden. Het kent zodoende grote organisatorische problemen, zoals de vorming van de Nationale Politie. En dat bovenop de lastige dossiers die justitie altijd al kent. De VVD heeft tot twee keer toe hier een minister geplaatst die niet het bestuurlijke overwicht noch de juridische grondigheid had, die nodig is om V&J te overleven.

In de tang

Tot voor kort ging dit alles langs Rutte heen. Maar nu heeft de oppositie ook Rutte in de tang. Ard van der Steur was al zo vaak de oren gewassen dat hij als minister allang in blessuretijd speelde. Het ging donderdag om Rutte, wat zijn rol was, of hij geen vuile handen had.

Het debat van donderdag is na het aftreden van Van der Steur niet gesloten, maar slechts geschorst. Reken maar dat de oppositie zal vragen om een voortzetting ervan om Rutte nog eens stevig te ondervragen. De oppositie heeft na zes jaar een zwakke plek van Rutte gevonden en zal niet nalaten om dit tot 15 maart zoveel mogelijk uit te buiten.

Er is een politicus die hier vooral garen bij spint: Geert Wilders.