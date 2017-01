Van der Steur: de perfecte bliksemafleider

Contrapunt

Sytze Faber

Gebrek aan politiek vernuft en een flinke dosis hypocrisie. Dat kenmerkte de eensgezinde stormloop van Buma, Klaver, Pechtold, Roemer en Segers op minister Van der Steur. Het was anders dan het leek. Eerst de hypocrisie.

De Kamer, die als voornaamste taak heeft de regering te controleren? Nou, dat is iets uit het Land van Ooit. Tegenwoordig maken alleen de oppositiepartijen, een Kamerminderheid, zich daar nog druk over. Veel meer hebben ze trouwens niet om handen.

De Kamermeerderheid, de regeringscoalitie, timmert de boel dicht. Bij de kabinetsformatie krijgen de regeringsfracties een uurtje om kennis te nemen van het regeer-akkoord dat hun leiders tijdens wekenlange onderhandelingen in elkaar hebben getimmerd. Daarna is het voor de fracties ‘vort met de geit!’ Niet controleren, maar de boel dichtsmeren. Slippendragers van het kabinet. Elke donderdag is er overleg tussen bewindspersonen en de geestverwante fracties. Dan worden de coalitieklokken gelijk gezet. Het belang van de politieke leiders, dat identiek is aan het partijbelang, is richtinggevend.

Dat Van der Steur als Kamerlid de deur plat liep op het ministerie van Veiligheid en Justitie was niet uitzonderlijk. Dat is de regel geworden. Hij personifieerde de hedendaagse coalitiepraktijken. Toen CDA, ChristenUnie en D66 zelf regeerden hielden ze hun bewindslieden ook uit de wind. Eerlijkheidshalve moet men daarom bij het oppositionele kabaal over Van der Steur het een en ander voor het krimpen rekenen.

Veenbrand

Nu het gebrek aan vernuft.

De oppositie was niet in staat een bres te schieten in de verdediging van Van der Steur. Hij hield strak vol dat zijn gewraakte kanttekening ‘kwetsbaar’ bij een passage in een concept-brief van de voormalige minister Opstelten absoluut niet bedoeld was als oproep om de betreffende informatie geheim te houden voor de Kamer. De oppositie kon het tegendeel niet bewijzen. Vervolgens trad Van der Steur min of meer majesteitelijk af en naaide daarmee de oppositie in het pak. Het betekende namelijk het einde van het debat. De politieke veenbrand bereikte premier Rutte niet. Daar was het de VVD om begonnen.

Rutte beweert, erg onwaarschijnlijk, dat hij nooit heeft geweten – en er ook niet naar heeft gevraagd! – hoeveel miljoen Teeven indertijd – waarom? waarom? – toeschoof aan een drugscrimineel. Dat had des poedels kern van het debat moeten zijn. Temeer omdat Rutte al kampt met een dijk van een geloofwaardigheidsprobleem. Van der Steur fungeerde voor hem in het debat als de perfecte bliksemafleider. Buma, Klaver, Pechtold, Roemer en Segers zagen het niet aankomen. Wilders trouwens evenmin. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken volstond met het nabootsen van een dood vogeltje.

Beneveld

De Teevendeal illustreert hoever de rot in ons democratische bestel is opgerukt en dat de VVD aardig van het rechtstatelijke padje af is. Twee jaar geleden leidde een onthulling in Nieuwsuur tot het aftreden van het veiligheidsduo Opstelten/Teeven. Minister Schippers, ook lid van het VVD-campagneteam, wijdde geen woord aan het journalistieke vakwerk. Stak de hand niet in de eigen partijboezem. Nee, de val van de twee bewindspersonen schreef zij toe aan een samenzwering van ‘duistere machten’. Toen al Edith Trump.

Doordat de oppositie beneveld was door het vermeende eigen gelijk werden de ontreddering en het rechtstatelijke gemiezer van de VVD tijdens het debat onvoldoende blootgelegd. Een gemiste kans voor de parlementaire democratie. Erg jammer.

