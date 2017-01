Trump jaagt vrienden in armen van China

Achtergrond

Niek van der Molen

Meteen op zijn eerste werkdag heeft de Amerikaanse president Donald Trump een streep getrokken door het Trans-Pacific Partnership (TPP), het handelsverdrag met onder meer Australië, Canada, Mexico, Japan en Chili dat zijn voorganger Barack Obama begin 2016 ondertekende. De Republikeinse president ziet in vrijhandelsverdragen een van de grootste bedreigingen voor de werkgelegenheid in eigen land. Trump heeft ook laten doorschemeren dat hij opnieuw wil onderhandelen over het twintig jaar oude North American Free Trade Agreement (NAFTA) met Canada en Mexico en het nog te ondertekenen Europese vrijhandelsakkoord TTIP.

Met het schrappen van TTP bewijst Trump de, in zijn ogen, grootste rivaal van de VS een dienst. China is de lachende derde. TTIP is niet alleen een handelsverdrag, maar ook een geopolitieke overeenkomst met de bedoeling de VS en de Aziatische bondgenoten in een hechte zone te verenigen om een blok te vormen tegen de rijzende grootmacht China. Op dezelfde wijze is ook TTIP bedoeld om tegenwicht te bieden aan opkomende economieën. Om te kunnen blijven concurreren met de enorme markten van China en India met elk 1,3 miljard consumenten moeten de VS en de EU samenwerken, zo is de onderliggende gedachte. Daarbij gaat het niet eens zozeer om het wegnemen van onderlinge handelsbelemmeringen, als wel om het wereldwijd opleggen van westerse regelgeving en standaarden. Het Westen is nu nog in de machtige positie om het westerse model af te dwingen. Andere landen zoals China, India en Rusland moeten noodgedwongen nog volgen, over twintig jaar niet meer. Rusland is druk bezig met het optuigen van de Eur-aziatische Unie die een tegenwicht moet vormen voor de Europese Unie. China sluit allerlei Aziatische samenwerkingsverbanden die de VS uitsluiten.

De tanende wereldleider Amerika en het versplinterende Europa kunnen nu nog de regels van het spel bepalen en daarmee het moment zo lang mogelijk uitstellen waarop zij het stokje moeten overdragen. Omdat Trump weinig behoefte voelt de handen ineen te slaan met de Europese en Aziatische bondgenoten, wordt het moeilijker voor het Westen de rol als wereldspeler veilig te stellen. Daarmee is ook onze voorspoed, vrijheid van politiek handelen en de verspreiding van het liberale gedachtegoed in het geding.

Handelsoorlog

Met de afschaffing van TTIP bewijst Trump dat hij vooral kijkt naar de handelsaspecten van het akkoord en niet naar de strategische betekenis. Had hij dat laatste wel gedaan, dan had hij TTIP als een uitgelezen middel beschouwd om de machtsuitbreiding van China in de regio tegen te gaan. In zijn campagne hamerde Trump erop dat China – en niet Rusland – de grootste tegenstander van de VS is. Hij zinspeelde op een handelsoorlog tegen China en hij wil de banden aanhalen met Taiwan, door Peking beschouwd als een afvallige provincie. Door de strategische banden met de bevriende landen in de Pacific te laten verslappen, speelt Trump de groeiende wereldmacht China in de kaart en verzwakt hij de Amerikaanse positie. Japan en Australië hebben al aangegeven de economische banden met China te willen aanhalen. RCEP – het door China opgetuigde handelsverdrag waardoor een vrijhandelszone moet worden gevormd tussen China, de ASEAN-landen, Australië, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en India – wordt gezien als een aantrekkelijk alternatief.

Met TTIP wilden de Amerikaanse bondgenoten in de Pacific de VS aan zich binden als bescherming tegen het oprukkende China. Trump heeft ze laten vallen en daarmee het vertrouwen in Amerika ernstig geschaad. Misschien kan Europa – dat in Trumps inauguratiespeech niet één keer werd genoemd – hier iets van leren. Trump ziet de Europese Unie niet als vriend maar als concurrent. In een wereld vol oplaaiende handelsoorlogen dreigt de EU vermalen te worden tussen het isolationistische Amerika en China dat zich nu opwerpt als voorvechter van vrijhandel. Wie weet maakt Europa ooit noodgedwongen de keus voor China als belangrijkste handelspartner.