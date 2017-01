Gaat politiek voor de korte termijn, kerk moet staan voor het brede perspectief

Reportage

Dick Vos

Wat doet de kerk bij rumoer rond een asielzoekerscentrum, bij ophef rond een moskee of bij een aanslag? Moet de kerk zich mengen in het politieke debat? Over die vraag bogen zo’n zeventig theologen zich onder het motto ‘hete hangijzers’.

In de aanloop naar de studiedag van theologenbeweging Op Goed Gerucht, op vrijdag 27 januari op Nieuw Hydepark in Doorn, lag alles nog open. ,,We verkeerden nog in de veronderstelling dat Trump de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten nooit zou winnen. Inmiddels is dat toch het geval, en des te sterker vragen we ons misschien af of de kans niet groot is dat wij straks Wilders krijgen.” Zo begon voorzitter René van der Rijst de studiedag ‘hete hangijzers’.

Centrale vraag was hoe de kerk zich moet opstellen in een samenleving waarin populisme toeneemt en ook de interne verdeeldheid groter lijkt te worden. Moet de kerk zich duidelijk uitspreken in de samenleving? En zo ja, hoe? Of moet de kerk als instituut zich niet bemoeien met het maatschappelijk debat en moet ze dat overlaten aan individuele christenen?

Gasten en sprekers bij de studiedag waren dr. René de Reuver, scriba (algemeen secretaris) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), en Ruth Peetoom, voorzitter van het CDA en van huis uit ook theoloog en predikant.

Heilzame spanning

De Reuver wil de relatie kerk en staat vooral zien als een ‘heilzame spanning’. De wereld van de kerk en die van de overheid moeten niet gescheiden zijn, ze hebben hun eigen taken. ‘De kerk dóét niet aan politiek, de kerk ís politiek’, citeert hij uit de visienota van de PKN De hartslag van het leven. De politiek gaat dan wel over de samenleving, de kerk kan gezien worden als een oefenplaats daarvoor.

De Reuver verbaast zich over de manier waarop de scheiding van kerk en staat momenteel wordt ingevuld. Alsof de kerk voortdurend probeert om iedereen haar eigen visie op te dringen. ,,Tot in het absurde wordt doorgevoerd dat ‘neutraliteit’ nodig is in het publieke domein. Het is een invulling ervan waarvan ik eens las dat iemand die ‘seculier fundamentalisme’ noemde.” Terwijl de scheiding van kerk en staat oorspronkelijk niet ingevoerd was om de staat te vrijwaren van invloeden van de kerk, maar juist andersom. De kerk moest in vrijheid kerk kunnen zijn, en niet bestuurd worden door de overheid, legt De Reuver uit.

,,Kerk en staat hebben elkaar nodig om op spanning te blijven. Zonder kerk heeft de staat geen focus”, stelt De Reuver. Ze hebben daarin hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Hij haalde daarbij onder meer Rowan Williams aan, Brits theoloog en voormalig aartsbisschop van Canterbury: de kerk moet zich mengen in het publieke debat vanuit de roeping van het evangelie: die draait om menswaardigheid en rechtvaardigheid. ,,Wetten en regels zijn nodig in de samenleving, maar die moeten wel een focus hebben. Daardoor krijgen ze hart en ziel”, legt De Reuver uit. ,,En als christen zeg ik dan: die focus is het Rijk Gods.”

Het sluit aan bij wat De Reuver bijbleef uit de gesprekken die hij in de eerste honderd dagen van zijn scribaat voerde met allerlei mensen op bijzondere maatschappelijke posten. ,,Ze vroegen allemaal van de kerk om een bijdrage te leveren aan de samenleving – juist vanuit het eigen verhaal van de kerk. Ze zagen allemaal dat dat verhaal de potentie heeft te verbinden.”

Moet je als kerk dan iets zeggen over Trump of over Wilders? ,,We hebben als kerk geleerd dat mensen mondig genoeg zijn om een eigen afweging te maken”, aldus De Reuver. ,,Ook dat we geen stemadviezen moeten geven. De politiek heeft de neiging om voor de korte termijn te gaan, de kerk moet staan voor het brede perspectief: focussen op humaniteit, stem geven aan mensen die geen stem hebben en staan voor rechtvaardigheid. En dat allemaal vanuit aandacht voor de wereld die komt.”

Vrijplaats

Waar de kerk is, wordt de onmenselijkheid verdreven door de menselijkheid, stelde Ruth Peetoom. ,,Door mensen wordt daar de vlam van de hoop ontstoken ten teken van Gods liefde. En dat is belangrijker dan we vaak denken.” Moet de kerk politiek spreken? ,,De kerk kan niet anders, volgens Peetoom. Per slot van rekening is ze ook ontstaan als opstandingsbeweging.”

De strakke scheiding van kerk en staat is volgens haar een ‘rare Europese uitvinding’. ,,In alle andere werelddelen overheerst de opvatting dat iedereen een religie of levensbeschouwing heeft.” Peetoom ziet de fixatie daarop ook als een gebrek aan waardering en zelfs desinteresse. Het is zinloos om te proberen religie achter de voordeur te houden. ,,Religie is net purschuim: uiteindelijk komt het overal doorheen.”

Als voorbeeld van hoe de kerk zich zou moeten gedragen, verwijst Peetoom naar de paus. ,,Als die het over Trump heeft dan pakt hij de man zelf niet aan, maar dan zegt hij dat het niet aangaat kwetsbaren uit te sluiten – en dat tot vervelends toe. Juist haat en uitsluiting vergiftigen de samenleving en zorgen voor polarisatie.”

Peetoom voerde een pleidooi voor de kerk als ruimte om hete hangijzers aan de orde te stellen. ,,Laat de kerk een vrijplaats zijn om over van alles en nog wat na te denken opdat mensen de mensenlijkheid terugvinden.”

Op Goed Gerucht presenteert zich als een vernieuwingsbeweging van theologen die zich betrokken weten bij de Protestantse Kerk: www.opgoedgerucht.nl