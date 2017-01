Een deskundig overzicht van vrijzinnige theologie dat veel vragen oproept

Recensie

Eginhard Meijering

Hoe waardevol en interessant ook, het boek Geloof zonder zekerheid verandert niets aan het feit dat theologisch liberalisme nooit gemeenschapsvormend is geweest en alleen binnen een al bestaande gemeenschap zinvol functioneert.

Van de Amerikaanse godsdienstwetenschapper Paul Rasor, als Gerardus van der Leeuw Fellow tijdelijk verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, verscheen in de loop van vorig jaar het in het Nederlands vertaalde boek Geloof zonder zekerheid. Vrijzinnige theologie in de 21e eeuw. In een kort ‘Woord vooraf’ van de remonstrantse hoogleraar Christa Anbeek en in een korte ‘Epiloog’ van de algemeen secretaris van de Vrijzinnigen Nederland Wies Houweling wordt op het belang van deze studie voor vrijzinnige theologie en vrijzinnig geloof in Nederland gewezen.

We hebben hier te maken met een bijzonder deskundig getekend beeld van de ontwikkeling van de vrijzinnige theologie sinds de Verlichting, met veel aandacht voor de Angelsaksische en de Duitse theologie. Belangrijk is dat Rasor ook recht doet aan die stromingen en theologen die buiten de vrijzinnigheid staan of zich juist daartegen verzetten. Hij laat zien hoe de vrijzinnige of liberale theologie rond het begin van de vorige eeuw in Amerika dominant was, maar daarna door de zogeheten neo-orthodoxie van Karl Barth (1886-1968) en Reinhold Niebuhr (1892-1971) in het defensief werd gedrongen om vervolgens toch weer te gaan overheersen aan de universiteiten. In Nederland kan men overigens iets dergelijks waarnemen wat betreft de ontwikkeling van de academische theologie.

In de beschrijving van de geschiedenis van de vrijzinnige theologie krijgen figuren als Schleiermacher (1768-1834) en William James (1842-1910) terecht veel aandacht. Hun grote nadruk op de ervaring is namelijk ook een belangrijk thema in de hedendaagse theologie. De auteur laat op een boeiende manier zien voor welke problemen sommige eveneens nieuwe bewegingen de liberale theologie stelde, zoals bijvoorbeeld de bevrijdingstheologie. De liberale theologie voelde zich aangesproken en bemoedigd door de nadruk die gelegd werd op de praktijk van het geloof, maar had moeite met het beroep op de Bijbel door vele bevrijdingstheologen, waarin men veel te veel uiterlijk gezag bespeurde.

Voelbaar maken

Rasor vestigt de aandacht op het feit dat het postmoderne levensgevoel niet langer ontvankelijk is voor ‘grote verhalen’ en voor omvattende constructies. Hij wil hierbij aansluiten door juist de onzekerheid waarmee een vrijzinnige theologie haar inzichten presenteert als waardevol te accentueren. Het gebrek aan zekerheid moet niet als gemis worden gevoeld, maar kan wel door een brede oriëntatie, ook op andere godsdienstige tradities, worden gecompenseerd.

Hier uit zich naar mijn mening toch een manco in de benadering van Rasor. Het zou de moeite waard zijn geweest om op zoek te gaan naar mogelijke wortels van de vrijzinnigheid in de tijd van vóór de Verlichting. Iemand als Schleiermacher betekende met zijn nadruk op de ervaring zeker een keerpunt in de geschiedenis van het christelijk denken, maar juist hij wilde zo nauw mogelijk aansluiten bij de christelijke traditie. Vandaar dat hij in zijn geloofsleer telkens probeert te laten zien wat men bij het overdenken van de traditionele leerstukken van de protestantse dogmatiek kan voelen en ervaren. Hij probeert menselijke ervaringen niet te systematiseren, maar invoelbaar te maken wat ons vanuit de traditie wordt aangereikt. In die zin wilde hij dan ook niet met nieuwe theologie komen die al het voorgaande achterhaald zou maken.

Niet verbindend

Dit brengt de recensent bij enkele opmerkingen over de bedoeling die men kennelijk met deze uitgave heeft. Wies Houweling wijst op enkele tekenen van hernieuwde belangstelling voor de vrijzinnigheid. En dat zijn dan onder meer de benoeming van – de inderdaad erg deskundige – Laurens ten Kate tot hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme, de toetreding van de Vrijzinnigen Nederland tot de International Council of Unitarians and Universalists en het verschijnen van de bundel Liberaal christendom – waarvan de auteurs mij overigens niet allemaal even deskundig lijken.

Betwijfeld kan worden of zulke gebeurtenissen belangrijk genoeg zijn om tot een afremmen of zelfs ombuigen van de kerkelijke krimp bij te dragen, krimp die in het vrijzinnige gedeelte van de kerken het hardst gaat. Misschien zou het eerder lonen om de in 1962 uitgekomen bundel Welke vrijheid staat op het spel opnieuw uit te geven. Daarin zegt de bekende en gezaghebbende vrijzinnige theoloog J. de Graaf dat vrijzinnigen wel erg universeel willen denken, maar in de praktijk niet erg oecumenisch zijn en liever aan de kantlijn mopperen over ‘te enge basisformules’.

Het in zijn soort waardevolle boek van Rasor is ongetwijfeld interessant voor leken die in godsdienstige en filosofische vraagstukken geïnteresseerd zijn. Maar het verandert niets aan het feit dat het theologische liberalisme nooit gemeenschapsvormend is geweest en alleen binnen een al bestaande gemeenschap zinvol functioneert. De vrijzinnigheid redt het niet met een boodschap – of een naam – die steeds ruimer wordt, maar waarbij zich steeds minder mensen aansluiten.

Dr. Eginhard P. Meijering, remonstrant, was vijfentwintig jaar lector theologiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Vrijzinnige theologie in de 21ste eeuw. Paul Rasor. Uitgeverij Skandalon, 21,95 euro