De Geest is ook de energie die de materie bezielt

Recensie

Tjerk de Reus

Over de Geest van God mogen we wel eens wat ruimer denken, vindt theoloog Jan Veenhof. Hij schetst in zijn nieuwe boek een ‘totaalplaatje’ van de heilige Geest.

Veenhof (1934) is misschien wel onze oudste nog actieve theoloog. Hij woont weliswaar in Zwitserland, waar hij predikant is geweest, maar voordien was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit. In zijn nieuwe boek, De kracht die aarde en hemel verbindt, schrijft hij over ‘de identiteit van de Geest van God als relatiestichter’. Het is een persoonlijk boek, waarin Veenhof bijvoorbeeld vertelt over zijn eigen kennismaking met ‘handoplegging’ en over mooie ervaringen tijdens charismatische vieringen. Hoofdzaak is echter dat hij nu een soort ‘totaalplaatje’ schetst: van de Geest in Oude en Nieuwe Testament, de Geest die als het ware de ‘adem’ in de schepping en in de cultuur is, maar ook van de geestesgaven en de engelen.

Een van de kernpunten uit dit boek is de eigenheid van de Geest. Dat is niet per se nieuw, want in het christendom wordt de Geest altijd al gezien als ‘goddelijk persoon’, naast de Vader en de Zoon. Veenhof onderstreept in dit verband dat de Geest als persoon een ‘voorspreker’ is, en ook: ‘getuige’ en ‘gids’. Helaas, vindt Veenhof, lijkt het er vaak op dat de Geest samenvalt met Jezus Christus en eigenlijk geen eigen karakter heeft. Dit heeft ertoe geleid, in de kerkelijke traditie, dat alle nadruk kwam te liggen bij dood en opstanding van Jezus. Op dit punt wil Veenhof de bakens verzetten. De aandacht van gelovigen zou ook moeten uitgaan naar het vernieuwende werk van de Geest, dat Veenhof omschrijft als een herscheppende kracht, die vrede en harmonie sticht.

Veenhof vraagt veel aandacht voor de ‘onzichtbare wereld’. Dit is een lastige kwestie omdat we in een wereld van ‘harde feiten’ leven. Dit wordt ons althans door de natuurwetenschappen opgedrongen. Maar zo doen we onszelf tekort, vindt Veenhof. De niet meetbare, onzichtbare werkelijkheid is vele malen belangrijker dan wij denken. Er is een spirituele dimensie in ons bestaan, die we niet rationeel kunnen ‘pakken’, en van daaruit komt de Geest ons tegemoet. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over de betekenis van engelen, iets waarmee men in de kerken vaak maar weinig doet.

Vormende kracht

Veenhof is ook geïnteresseerd in bijna-dood-ervaringen, zoals de arts Pim van Lommel die beschreef in zijn boek Eindeloos bewustzijn uit 2007. Er is meer tussen hemel en aarde, betoogt hij, en dat is de dimensie van de Geest. Ook in wat wetenschappers ‘materie’ noemen, schuilt een mysterie: een vormende kracht, die natuurkundige Max Planck ooit aanduidde als de ‘oergrond’ van alles wat leeft. Net als Planck vindt Veenhof dat hiermee de Geest van God gemoeid is. Loutere materie bestaat dus niet, concludeert Veenhof. De Geest ‘draagt’ alles, door ‘scheppende energieën’. Hij meent ook, dat nieuwere natuurkundige inzichten hiermee overeen komen.

De afgelopen jaren hebben wel meer theologen van gereformeerde huize gezegd dat de heilige Geest een grotere plaats verdient. Veenhof onderscheid zich van veel anderen door zijn ruimdenkendheid. Hij is opgegroeid als gereformeerde jongen en heeft gretig de hele gereformeerde theologie en spiritualiteit door zich heen laten gaan, van de Heidelberger Catechismus tot en met het denken van theoloog Herman Bavinck (1854-1921). En hoe corrigerend en vernieuwend zijn boek ook is, hij blijft loyaal aan de theologische wereld waarin hij opgroeide.

Werkelijkheid

Hij is, zoals de titel van een eerder boek van hem luidde, ‘vrij gereformeerd’. Hij schrijft bijvoorbeeld met veel waardering over de genoemde Herman Bavinck, die ervoor terugdeinsde om de Geest voluit te betrekken op de schepping, in die zin dat God en de schepping zouden samenvallen. Die terughoudendheid van Bavinck deelt Veenhof, maar zelf wil hij een stap vérder zetten: God is door en door betrokken bij en ín deze werkelijkheid. En dat blijkt niet alleen in de kerk, maar ook op het wijde veld van cultuur en samenleving. Hiermee verkondigt Veenhof geen gloednieuw inzicht, maar hij pleegt twee correcties, die kenmerkend zijn voor zijn boek. Allereerst: het spreken over de Geest is geen zakelijk gebeuren, waarbij je uitkomt bij een vorm van cultuurbeschouwing. En aan de andere kant: charismatische gelovigen die graag over de Geest spreken als het gaat om hun persoonlijke religieuze emoties, zouden ook oog moeten krijgen voor de bredere contouren van het werk van de Geest.

De Geest hebben we niet ‘tot onze beschikking’, benadrukt Veenhof. Hij verwacht veel van een op de Geest gericht geloofsleven, maar het sleutelwoord is ontvankelijkheid. Op de slotpagina van zijn boek noteert hij: ‘We kunnen niet over de wind beschikken, moeten wel het raam openzetten, zodat het zachte waaien van de Geest in ons en door ons telkens een nieuwe melodie kan creëren.’

De kracht die aarde en hemel verbindt. De identiteit van de Geest van God als relatiestichter. Jan Veenhof. Boekencentrum, 29,90 euro