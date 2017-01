Compassion maakt zich grote zorgen over haar werk in India

Interview

Lodewijk Born

Kindsponsororganisatie Compassion ondersteunt wereldwijd 1,9 miljoen kinderen. Voor 145.000 kinderen in India dreigt de steun binnenkort te stoppen. Ook voor Nederlandse sponsors heeft het gevolgen, vertelt directeur Nienke Westerbeek van Compassion Nederland.

De Indiase regering laat al een poos geen geld meer door voor de projecten. Dit weekend ontvingen de Nederlandse sponsors een brief waarin nogmaals op een rijtje werd gezet hoe de situatie aangaande India er voor staat. Als er niets verandert, gaan per 15 maart alle 580 projecten van Compassion dicht in India. Compassion hoopt nog dat er een doorbraak komt, maar sorteert al vast voor op sluiting van alle projecten in het Aziatische land. Ook voor Nederlandse sponsors heeft dat gevolgen. Directeur Nienke Westerbeek van Compassion Nederland, legt uit hoe de stand van zaken is.

Hoeveel Indiase kinderen worden er gesponsord vanuit Nederland?

,,Dat zijn er 2700 op ons bestand van 42.500 sponsorkinderen.”

Sinds wanneer zijn de overgemaakte bedragen uit Nederland bevroren in India?

,,Eind maart 2016 is Compassion op een watch list gezet, kort daarna zijn de sponsorbijdragen door de Indiase regering tegengehouden. De projecten daar hebben moeten teren op hun opgebouwde reserves, maar die zijn nu bijna op.”

Om hoeveel geld gaat het vanuit Nederland en is dat geld nu feitelijk weg?

,,Alle sponsorbijdragen zijn door ons gereserveerd in een apart fonds tot het moment dat de fondsen weer doorgelaten kunnen worden. Dit bedrag is opgebouwd uit de maandelijkse bijdrage van 33 euro die onze sponsors overmaken naar ons. Het geld zit dus niet in India vast, maar is nog bij Compassion. Indien de projecten definitief hun deuren moeten sluiten, zal Compassion een passende bestemming vinden voor deze toevertrouwde financiën, uiteraard in nauwe afstemming met de betreffende sponsors.”

U hebt de Nederlandse sponsors inmiddels per brief geïnformeerd. Is er veel onrust bij hen?

,,Het afgelopen jaar hebben we degenen die een kind in India sponsoren op de hoogte gehouden van deze situatie middels e-mails en brieven. We hebben onze sponsors meegenomen in het proces wat dus al langer loopt en daardoor wordt er, ondanks de moeilijke omstandigheden waar we nu inzitten, weinig onrust ervaren. Onze sponsors zijn enorm betrokken bij hun sponsorkind en ons werk in India. Ze steunen ons in gebed en weten ons te vinden bij vragen. We zijn heel dankbaar dat we een groep sponsors gisteravond konden ontmoeten tijdens een speciale gebedsavond voor India.”

Als er geen oplossing komt voor half maart, krijgen de Nederlandse sponsors dan een nieuw sponsorkind toegewezen uit een ander land?

,,We gaan dan met sponsors in gesprek over het vervolg. Ondanks het verdriet die het afscheid nemen van hun sponsorkind in India met zich meebrengt, hopen we dat sponsors zich willen verbinden aan een kind in een van de andere landen waar Compassion werkt.”

Wat is het lot van de sponsorkinderen als die straks geen sponsor meer hebben. Is het daar wel op te vangen door de kerken waar jullie mee samenwerken?

,,De kracht van Compassion is dat wij altijd samenwerken met een lokale kerk. Het is dus erg bemoedigend om te weten dat ook als de projecten moeten sluiten, de kerken natuurlijk niet verdwijnen en actief blijven in de gemeenschap. Kerkmedewerkers blijven de kinderen dus ook tegenkomen in de buurt. Dit betekent dat we kerken aanmoedigen om nieuwe manieren te vinden om het werk te continueren. Overigens zal dit, zonder financiële middelen – voor de uitvoer van het programma, huisvesting, medische zorg, facilitaire middelen, voeding, personeelskosten, et cetera – en toerusting vanuit Compassion International, een grote uitdaging zijn voor de lokale kerkmedewerkers- en vrijwilligers.”

Dit speelt voor Compassion-afdelingen in de hele wereld. Op welk niveau is hier overleg over met Indiase autoriteiten?

,,Achter de schermen zet Compassion International zich al maanden in om de situatie op te lossen. Al deze maanden is samengewerkt met overheidsinstanties, waaronder de State Departement, de Amerikaanse ambassade in India, het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de VS en de Indiase regering. De toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft namens ons gesproken met de betrokken ambtenaar in India en op 6 december kreeg onze directie van Compassion International de mogelijkheid om bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in de VS aandacht te vragen voor de situatie van Compassion in India.”

Compassion werkt al sinds 1968 in India. Waar komt de houding van India ineens vandaan?

,,In 2011 heeft de Indiase regering belangrijke veranderingen in de zogenaamde Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) doorgevoerd, dat is een wet die bepaalt of en hoe buitenlandse fondsen worden doorgelaten. De herziening in deze wet stelt de Indiase overheid in staat om ngo’s te beperken, die er een andere politieke ideologie dan die in India erop nahouden. Dit betekent dat de overheid activiteiten kan beperken als ze het idee heeft dat deze haar nationale belangen bedreigt. Wij hebben het sterke vermoeden dat de overheid de christelijke identiteit van onze programma’s aangrijpt om de fondsen niet door te laten. De overheid vindt het lastig dat Compassion het ontwikkelingswerk doet vanuit een duidelijke christelijke identiteit. Ons primaire doel is om kinderen te bevrijden uit armoede en als zij ook nog Jezus leren kennen vinden we dat heel fijn. De Indiase overheid lijkt daar anders over te denken.”

World Vision – met 245.000 sponsorkinderen – zou geen problemen hebben om geld het land in te krijgen, meldt Christianity Today.

,,We kunnen niet voor de Indiase overheid spreken en de beweegredenen voor de restricties die ze oplegt. En de overheid zelf heeft ons geen formele reden gegeven waarom ze de financiering niet doorlaat. We zijn blij voor alle kinderen die nog wel hulp ontvangen, want die is ongelooflijk hard nodig. Het maakt me ontzettend boos dat juist de meest kwetsbaren, die eigenlijk geen stem hebben, slachtoffer worden van deze beslissingen. Het grijpt me echt aan dat kinderen die eerder hoop hadden op een toekomst, een opleiding, nu waarschijnlijk terug moeten naar een leven van bedelen en kinderarbeid. Ik blijf hopen op en bidden om een wonder.”

Compassion Nederland

Compassion Nederland is onderdeel van Compassion International. Het is een van de snelst groeiende kindsponsororganisaties ter wereld. In Nederland is er een grote achterban, de organisatie is zeer zichtbaar bij christelijke evenementen en via ambassadeurs die voor Compassion het land in gaan.

De inkomsten in ons land bedroegen vorig jaar achttien miljoen euro (boekjaar juni 2015-juni 2016). Compassion werkt samen met organisaties als Open Doors (aandachtsgebied: vervolging), A21 (aandachtsgebied: slavernij) en De 4de Musketier. In Nederland zijn er zo’n zeshonderd ambassadeurs actief op vrijwillige basis.