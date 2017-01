Christenen in Egypte zitten gevangen tussen gematigde en strenge islam

Martin Janssen

Bestaat er eindelijk een kans dat christenen in Egypte niet meer tegen een muur lopen als ze een nieuwe kerk willen bouwen? Er lijkt wat ontspanning te komen. De weg is echter nog lang.

Wie de ontwikkelingen in Egypte goed wil begrijpen moet eerst terug naar het verleden. In 1948 vaardigden de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit die terecht als een mijlpaal werd gezien. Deze verklaring die de gelijkwaardigheid van alle mensen bevestigde, kwam enkele jaren nadat de nazi’s joden, maar ook sinti, homoseksuelen, jehovah’s getuigen, communisten en andersdenken probeerden uit te roeien door hen als inferieur te beschouwen. De VN-verklaring benadrukte eveneens het recht van alle mensen om in vrijheid hun religie uit te oefenen en hun fundamentele vrijheid om eventueel van godsdienst te veranderen.

Het Westen dacht ten onrechte dat deze verklaring inderdaad universeel zou worden geaccepteerd omdat te weinig gerealiseerd werd dat ze uiteindelijk ontsprong aan een ten diepste joods-christelijk mensbeeld. De Organisatie van de Islamitische Conferentie zette hier augustus 1990 in Caïro haar eigen Verklaring over de mensenrechten in de islam tegenover. Volgens deze verklaring was het moslims niet toegestaan om hun religie te wijzigen en de vrijheid van niet-moslims om hun geloof te belijden was onderworpen aan de bepalingen van de sharia hierover.

Spanningsveld

In het spanningsveld tussen deze twee verklaringen die verankerd zijn in twee verschillende wereldbeelden, dient de kwestie over kerkbouw in islamitische landen te worden geplaatst. Het probleem speelt vooral in Egypte omdat hier numeriek meer christenen wonen dan in andere Arabische landen.

In 2014 werd in Egypte een nieuwe grondwet aangenomen waarin artikel 325 bepaalde dat het Egyptische parlement een wet diende uit te vaardigen die de bouw en restauratie van kerken reguleerde. Dit artikel 325 paste in de sfeer van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het was echter een heet hangijzer omdat het voor Egyptische parlementariërs onmogelijk was om de sharia te negeren.

De daaropvolgende strijd stond niet op zichzelf, maar was ruim 150 jaar oud. In 1856 publiceerde het Osmaanse rijk – waarvan Egypte nominaal onderdeel uitmaakte – het zogeheten Hamayouni Decreet. Dit decreet dat de gelijkheid van Osmaanse onderdanen ongeacht hun religie wilde bevorderen gaf christenen tevens het recht om kerken te bouwen. Een verzoek hiertoe dienden ze aan de sultan te sturen. De sultan werd in modernere tijden vervangen door een president maar nog steeds moesten Egyptische christenen hun verzoek tot kerkbouw aan de Egyptische president sturen. Inwilliging van dit verzoek werd gezien als een gunst van de president en niet als een grondwettelijk recht. De nieuwe Egyptische grondwet van 2014 beoogde om kerkbouw een constitutionele basis te geven.

De sharia

Op 28 september vorig jaar nam het Egyptische parlement wet nr. 80 aan die aangaf onder welke voorwaarden nieuwe kerken mochten worden gebouwd. Ook in christelijke kringen had deze wet zowel voor- als tegenstanders, maar islamisten fulmineerden omdat deze wet niet conform de sharia was. De sharia staat immers niet toe dat er in het Huis van de Islam nieuwe kerken worden gebouwd. Het is de spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast die liever niemand wenst te benoemen.

De Egyptische president al-Sisi, die meerdere malen opriep tot een hervorming van de islam, moet hierbij koorddansen. Afgelopen 7 januari bezocht hij tijdens het Orthodoxe kerstfeest wederom de koptische kathedraal. Aan de rand van Caïro wordt een nieuwe hoofdstad aangelegd en al-Sisi kondigde aan dat hier de grootste koptische kerk van Egypte zou worden gebouwd. Enkele dagen later gaf het Egyptische Dar al Ifta (Huis der Fatwa’s) een religieuze bepaling uit waarin gesteld werd dat het voor christenen legitiem was om kerken te bouwen in islamitische landen. Dezelfde bepaling stelde tevens dat de islam wetten steunt die de gelijkheid van alle burgers beogen. Hiermee versterkte het Dar al Ifta de positie van president al-Sisi maar het probleem is dat de islamitische sharia nu net gebaseerd is op de wettelijke ongelijkheid van moslims en niet-moslims.

En omdat deze sharia als zijnde Gods eeuwige Wet niet veranderd kan worden, hebben islamisten een instrument in handen om de uitspraak van het Dar al Ifta te verwerpen. In een worsteling met de moderniteit vindt ook in Egypte een strijd plaats om de ziel van de islam. En de Egyptische christenen bevinden zich hierbij in de frontlinie.

Martin Janssen is arabist en woont in Amman (Jordanië). Voor Het Goede Leven volgt hij ontwikkelingen in het Midden-Oosten.